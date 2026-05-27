“Te voy a matar”: un taxista con restricción perimetral persiguió y atacó a su ex pareja en Tucumán

Detuvieron a un taxista que persiguió y atacó a su ex pareja en Tucumán, a pesar de una restricción perimetral

La madrugada del domingo pasado en la localidad de Concepción, provincia de Tucumán, una joven y dos amigas quedaron atrapadas en una situación de extrema violencia cuando el ex de una de ellas, Carlos Luciano Nieva, se abalanzó sobre su vehículo, golpeó el parabrisas e intentó obligarla a bajar.

El episodio fue registrado por las propias víctimas. El video, que se viralizó en las últimas horas, muestra el momento en que las tres mujeres, aterrorizadas, gritan por ayuda y llaman a la policía mientras el agresor rodea el auto y no deja de lanzar amenazas.

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Nieva es taxista, tiene 34 años y fue beneficiario tiempo atrás de un plan social para la compra de garrafas, según pudo saber este medio. Su ex, identificada como M., contó que el episodio no fue un hecho aislado: “Fue el límite de un calvario que vengo viviendo desde hace más de diez años”.

En ese sentido, detalló que el hostigamiento es sistemático e involucra a todo su entorno. “Nos persigue, nos vigila, sabe nuestros horarios y las actividades que realizamos, sabe qué vehículos usamos, dónde vivimos, pasa gritando por mi casa y las de mi entorno, deja notas perturbadoras y más”, afirmó. También señaló que Nieva usa perfiles falsos y distintos números de WhatsApp para hostigarla.

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Para graficar sus palabras, la joven subió a sus redes sociales otras grabaciones que documentan distintos hechos de acoso sufridos en los días previos. Dos videos de cámaras de seguridad muestran a Nieva pasando en horas de la madrugada frente a la casa de la chica, gritando desde un taxi y desde una bicicleta.

La víctima compartió otras grabaciones que documentan distintos hechos de acoso sufridos en los últimos días

En otra grabación, se observa al acusado persiguiéndola con el taxi y amenazándola: “Te voy a hacer cagar”. La joven también compartió un audio donde recibe una amenaza de muerte: “Te voy a matar, no te miento”.

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“Decido escribir esto porque en las últimas horas se viralizaron videos, sin nuestra autorización, de una situación terriblemente angustiante que vivimos el domingo a la madrugada con mis amigas, y veo con mucha impotencia cómo gente que no sabe absolutamente nada del contexto opina, juzga y habla cosas que no son”, relató M., y dijo que lo que pasó el domingo “no fue un impulso; fue el reflejo de la violencia extrema que este tipo es capaz de ejercer”.

Nieva ya tenía antecedentes. La propia víctima contó que lo había denunciado por el mismo motivo hace tres meses. Fuentes policiales y judiciales indicaron que, en esa ocasión, la policía secuestró el taxi y el teléfono celular del hombre. Y fue en el marco de esa causa que la Justicia dictó la restricción de acercamiento que el acusado desobedeció una y otra vez al menos en las últimas semanas.

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La detención de Nieva finalmente se produjo esta mañana, tras un allanamiento ordenado por la fiscalía interviniente. El hombre está ahora alojado en la comisaría de Concepción y espera la audiencia de formalización de cargos, prevista para las próximas horas.

Nieva tras ser detenido

La víctima, en su mensaje, pidió apoyo y conciencia social. “Hoy decido hablar en primera persona porque las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas, con miedo, ansiedad e inseguridad, mientras un violento que no respeta las órdenes de la Justicia sigue su vida como si nada. También hago un llamado a la sociedad, a los vecinos y a quienes conocen a este sujeto y todavía minimizan, justifican o silencian lo que hace: la indiferencia también es cómplice”.

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“No voy a naturalizar más la violencia ni las amenazas de muerte. La Justicia ya está actuando, y solo queremos que la ley actúe con la seriedad y la urgencia que corresponde antes de que tengamos que lamentar algo peor. Queremos vivir en paz y sentirnos seguras”, concluyó.