Crimen y Justicia

“Te voy a matar”: un taxista con restricción perimetral persiguió y atacó a su ex pareja en Tucumán

El acusado, identificado como Carlos Luciano Nieva (34), fue arrestado tras protagonizar distintos episodios de acoso, amenazas y violencia. El último fue el domingo pasado, cuando se abalanzó sobre el vehículo de la víctima, golpeó el parabrisas e intentó obligarla a bajar

Guardar
Google icon
Detuvieron a un taxista que persiguió y atacó a su ex pareja en Tucumán, a pesar de una restricción perimetral

La madrugada del domingo pasado en la localidad de Concepción, provincia de Tucumán, una joven y dos amigas quedaron atrapadas en una situación de extrema violencia cuando el ex de una de ellas, Carlos Luciano Nieva, se abalanzó sobre su vehículo, golpeó el parabrisas e intentó obligarla a bajar.

El episodio fue registrado por las propias víctimas. El video, que se viralizó en las últimas horas, muestra el momento en que las tres mujeres, aterrorizadas, gritan por ayuda y llaman a la policía mientras el agresor rodea el auto y no deja de lanzar amenazas.

PUBLICIDAD

Nieva es taxista, tiene 34 años y fue beneficiario tiempo atrás de un plan social para la compra de garrafas, según pudo saber este medio. Su ex, identificada como M., contó que el episodio no fue un hecho aislado: “Fue el límite de un calvario que vengo viviendo desde hace más de diez años”.

En ese sentido, detalló que el hostigamiento es sistemático e involucra a todo su entorno. “Nos persigue, nos vigila, sabe nuestros horarios y las actividades que realizamos, sabe qué vehículos usamos, dónde vivimos, pasa gritando por mi casa y las de mi entorno, deja notas perturbadoras y más”, afirmó. También señaló que Nieva usa perfiles falsos y distintos números de WhatsApp para hostigarla.

PUBLICIDAD

Para graficar sus palabras, la joven subió a sus redes sociales otras grabaciones que documentan distintos hechos de acoso sufridos en los días previos. Dos videos de cámaras de seguridad muestran a Nieva pasando en horas de la madrugada frente a la casa de la chica, gritando desde un taxi y desde una bicicleta.

La víctima compartió otras grabaciones que documentan distintos hechos de acoso sufridos en los últimos días

En otra grabación, se observa al acusado persiguiéndola con el taxi y amenazándola: “Te voy a hacer cagar”. La joven también compartió un audio donde recibe una amenaza de muerte: “Te voy a matar, no te miento”.

“Decido escribir esto porque en las últimas horas se viralizaron videos, sin nuestra autorización, de una situación terriblemente angustiante que vivimos el domingo a la madrugada con mis amigas, y veo con mucha impotencia cómo gente que no sabe absolutamente nada del contexto opina, juzga y habla cosas que no son”, relató M., y dijo que lo que pasó el domingo “no fue un impulso; fue el reflejo de la violencia extrema que este tipo es capaz de ejercer”.

Nieva ya tenía antecedentes. La propia víctima contó que lo había denunciado por el mismo motivo hace tres meses. Fuentes policiales y judiciales indicaron que, en esa ocasión, la policía secuestró el taxi y el teléfono celular del hombre. Y fue en el marco de esa causa que la Justicia dictó la restricción de acercamiento que el acusado desobedeció una y otra vez al menos en las últimas semanas.

La detención de Nieva finalmente se produjo esta mañana, tras un allanamiento ordenado por la fiscalía interviniente. El hombre está ahora alojado en la comisaría de Concepción y espera la audiencia de formalización de cargos, prevista para las próximas horas.

Detuvieron a un violento que atacó a su ex pareja en Tucumán
Nieva tras ser detenido

La víctima, en su mensaje, pidió apoyo y conciencia social. “Hoy decido hablar en primera persona porque las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas, con miedo, ansiedad e inseguridad, mientras un violento que no respeta las órdenes de la Justicia sigue su vida como si nada. También hago un llamado a la sociedad, a los vecinos y a quienes conocen a este sujeto y todavía minimizan, justifican o silencian lo que hace: la indiferencia también es cómplice”.

“No voy a naturalizar más la violencia ni las amenazas de muerte. La Justicia ya está actuando, y solo queremos que la ley actúe con la seriedad y la urgencia que corresponde antes de que tengamos que lamentar algo peor. Queremos vivir en paz y sentirnos seguras”, concluyó.

Temas Relacionados

TucumánConcepciónViolencia de géneroAmenazasAcosoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una foto vendiendo droga y el testimonio de un integrante de la banda: las pruebas contra la funcionaria de Morón acusada de narco

Se trata de Luna Soyai Ortigoza, quien está prófuga junto a su novio. La Justicia allanó sus casas y encontró cocaína, armas y marihuana. Un compañero la delató

Una foto vendiendo droga y el testimonio de un integrante de la banda: las pruebas contra la funcionaria de Morón acusada de narco

Un motociclista murió en la 9 de Julio y su familia pide respuestas: “No sabemos si lo chocaron, lo asaltaron o se cayó”

Javier Fernando Casal falleció el pasado 16 de mayo en pleno centro porteño. A once días del hecho, su familia asegura que todavía no pudo acceder al expediente ni a las cámaras de seguridad. Convocan a una marcha en el para reclamar justicia

Un motociclista murió en la 9 de Julio y su familia pide respuestas: “No sabemos si lo chocaron, lo asaltaron o se cayó”

El impactante dato que arrojó la autopsia a Ana Lía Corte, la mujer hallada muerta en Bariloche

El resultado preliminar del análisis forense se conoció este miércoles y determinó la causa de fallecimiento de la víctima. Sus restos estaban en un barranco del barrio Arrayanes

El impactante dato que arrojó la autopsia a Ana Lía Corte, la mujer hallada muerta en Bariloche

La descuartizadora de San Cristóbal: mató a su amante, hirvió los restos y los sirvió en su restaurante

En Infobae al Regreso, Paulo Kablan reconstruyó el caso de Emilia Basil, la dueña del restaurante Yamile que en 1973 asesinó y descuartizó al hombre que vivía en el fondo de su local

La descuartizadora de San Cristóbal: mató a su amante, hirvió los restos y los sirvió en su restaurante

Quién era Ana Lía Corte, la mujer hallada muerta en Bariloche tras dos semanas de búsqueda

Instructora de yoga y amante del trekking, la víctima de 52 años fue encontrada sin vida en un barranco del barrio Arrayanes. Los conmovedores mensajes de despedida de familiares y amigos

Quién era Ana Lía Corte, la mujer hallada muerta en Bariloche tras dos semanas de búsqueda

DEPORTES

Neymar llegó a la concentración de Brasil en un helicóptero de USD 10 millones: el afectuoso recibimiento de Ancelotti

Neymar llegó a la concentración de Brasil en un helicóptero de USD 10 millones: el afectuoso recibimiento de Ancelotti

Los dos futbolistas que más preocupan a Lionel Scaloni para terminar de armar la lista de Argentina para el Mundial

Acertó a los campeones en tres Mundiales consecutivos y sorprendió con su pronóstico para 2026: la sentencia del “vidente de las copas”

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

El presidente del ACA acompañó el Desafío Ruta 40 y destacó la presencia de grandes figuras

TELESHOW

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Pata Villanueva, que permanece internada en terapia intensiva

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Pata Villanueva, que permanece internada en terapia intensiva

El sofisticado look de Antonela Roccuzzo en la presentación de la nueva colaboración de Messi

Maxi López lanza su propio reality tras mudarse a la Argentina: en exclusiva, los detalles del proyecto

La furia de Chechu Bonelli por el tema de la perra que tenía con Darío Cvitanich: “Es una persona que desconozco”

El beso que cambió todo en “Cuestión de peso”: los participantes ya no ocultan su historia

INFOBAE AMÉRICA

El sector de alimentos y bebidas de El Salvador impulsa la armonización regional del etiquetado nutricional frontal

El sector de alimentos y bebidas de El Salvador impulsa la armonización regional del etiquetado nutricional frontal

Honduras recibe nuevo grupo de voluntarios japoneses de JICA para fortalecer cooperación en áreas sociales y rurales

La gestión de Bernardo Arévalo recibe más rechazo que apoyo en Guatemala, según encuesta

Panamá abre la puerta al diálogo con Costa Rica, pero exige “las mismas reglas”

Bolivia cumple 22 días de bloqueos y protestas mientras el Gobierno intenta frenar la crisis con una mesa de diálogo