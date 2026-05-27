Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Pata Villanueva, que permanece internada en terapia intensiva

El estado de salud de Pata Villanueva sigue generando preocupación tras la difusión del primer parte médico oficial del Hospital Alemán. La exmodelo permanece internada en la unidad de terapia intensiva en Buenos Aires, bajo control clínico, mientras su familia asegura que está estable y fuera de peligro.

El Hospital Alemán informó que Villanueva, ingresada el 27 de mayo de 2026, permanece en terapia intensiva bajo “estricto control clínico”. Por su parte, los allegados confirmaron a los medios que la exmodelo se encuentra convencida y trasmitiendo tranquilidad, aunque no se han difundido detalles sobre la causa de la hospitalización.

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El parte médico, firmado por la Dirección Médica, fue el primer comunicado oficial emitido tras el ingreso urgente de Villanueva. Según el hospital, la paciente continúa bajo observación estricta.

Parte médico de Pata Villanueva extendido por el Hospital Alemán

Primeros detalles de la internación y comunicación familiar

La hospitalización de Pata Villanueva tuvo lugar el martes 26, y fue trasladada inmediatamente a la unidad de terapia intensiva al llegar al hospital. La familia adoptó un perfil reservado y evitó brindar precisiones sobre el diagnóstico.

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A pesar del hermetismo, Teleshow se pudo comunicar en el día de hoy con una allegada a la familia, quien indicó que “Pata está bien. Lo único que tuvo fue una infección urinaria. Está internada por control pero nada más”. Ayer habían informaron a la prensa que Villanueva se encontraba “estable” y “fuera de peligro” tras las primeras 24 horas de internación. Pero la falta de un diagnóstico público alimentó la inquietud en redes sociales y medios, donde su salud genera interés sostenido.

Desde el año 2021, la actriz y exmodelo ha estado en jaque por su salud

Antecedentes de salud y recuperación en los últimos años

El cuadro actual de Villanueva se suma a varios desafíos médicos recientes. En febrero de 2021, la actriz sufrió una fractura de cráneo al caer por las escaleras de su casa en Punta del Este, lo que requirió dos cirugías y dio inicio a una recuperación prolongada. Durante su hospitalización, enfrentó una hemorragia digestiva y una infección intrahospitalaria que complicaron su evolución y prolongaron la rehabilitación.

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En diálogo con la prensa luego de su recuperación, Villanueva recordó: “No podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada”. Con el tiempo, mostró avances significativos, recuperó la voz y gran parte de la movilidad de un brazo, aunque sigue trabajando para recuperar el movimiento en las piernas. “Hoy ya recuperé la voz, ya como bien, hablo bien, recuperé un brazo casi todo, y me falta la movilidad en las piernas”, dijo en una entrevista con Puro show en 2025.

La exmodelo describió su rehabilitación como un proceso lento, remarcando el apoyo de su entorno familiar y médico. La expectativa de allegados y seguidores continúa centrada en los próximos partes médicos y en la observación clínica diaria.

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A pesar de los traspiés en su salud, la familia de Pata Villanueva destaca su fortaleza

El apoyo familiar y la resiliencia de Pata Villanueva

La fortaleza de Pata Villanueva ha sido destacada por sus hijos. Robertino Tarantini expresó que su madre “estuvo al borde de la muerte, muy cerca... Mucho más cerca de lo que la gente piensa”, y valoró el apoyo recibido tras el accidente de 2021. Tarantini subrayó el afecto de quienes acompañaron a la familia durante los momentos más críticos.

La propia Villanueva atribuyó sus avances a la disciplina y al soporte familiar. “Como yo soy Speedy González, se me hace lento y me gustaría apurar el proceso, pero no hay caso. Tiene un tiempo y lo debo respetar”, señaló la exmodelo, resaltando también el acompañamiento de sus hijos y de su entorno.

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Mientras la familia aguarda nuevos reportes médicos, refuerza un mensaje de esperanza y reconocimiento ante la entereza con la que Villanueva enfrenta cada desafío de salud. La admiración expresada por sus allegados refleja el impacto positivo y la inspiración que genera su capacidad de recuperación entre quienes la rodean.