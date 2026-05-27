Demandas, franquicias fallidas y recesión: cómo fue el final de Pumper Nic, el primer fast food argentino

En una entrevista, Javier Ledesma reconstruyó la trayectoria de Pumper Nic, la cadena fundada por Alfredo Lowenstein en 1974, al recordar su auge y su desaparición a fines de los noventa. En Infobae a la Tarde, el youtuber analizó el impacto de la inmigración y el entramado familiar en la formación de empresas.

En la charla, Ledesma repasó los hitos empresariales de la Argentina y remarcó: “Pumper Nic fue el fast food nacional por excelencia, o por lo menos el primero que se instaló”. Además, subrayó que la historia de la cadena está atravesada por la dinámica de privatizaciones, los vaivenes económicos y la impronta de los inmigrantes en la industria local.

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El auge y la caída de Pumper Nic

Ledesma explicó que “la época de Menem y los noventa es una de las más fascinantes a la hora de crear contenidos sobre negocios y empresas, porque es el momento de las privatizaciones y de negocios peculiares que empezaron a aparecer; empresas grandes que compraron nacionales y una dinámica que generó cambios profundos”.

Pumper Nic, fundada en 1974 por Alfredo Lowenstein, fue la primera cadena de fast food argentino y un ícono urbano en los años ochenta y noventa (Prensa Pumper: Rodrigo Fonte)

Recordó que Pumper Nic nació en 1974 de la mano de Alfredo Lowenstein y llegó a tener más de veinte franquicias en distintas ciudades de Argentina, Brasil y Uruguay. “A partir del 86, 89 es cuando empiezan a llegar las cadenas estadounidenses. Ahí cambia el juego”, relató.

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Ledesma detalló que la cadena tuvo que modificar su imagen tras una demanda por similitud con marcas estadounidenses consolidadas. “Ellos se habían copiado el logo a una de las dos grandes cadenas y terminaron con un juicio y teniendo que cambiar el logo. Tuvieron que modificar toda su estética, que era supercuidada”, afirmó.

El cierre definitivo de Pumper Nic, según Ledesma, tuvo varios factores: “Tuvo que ver con el fin del menemismo y también con errores propios de la cadena, el sistema de franquicias incontrolable, la falta de manuales y de estándares. Terminás yendo a un local y el producto es distinto al de otro, el servicio más lento. Los mismos dueños empezaron a dedicarse al real estate en Miami. Hoy tienen una empresa muy importante, Lowenstein, refaccionando hoteles allá”.

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La falta de control sobre el sistema de franquicias y errores internos contribuyeron al cierre definitivo de Pumper Nic en los años noventa

Mar del Plata y el ADN de las marcas emblemáticas

Durante la conversación, Ledesma y el staff analizaron el fenómeno de Mar del Plata como cuna de marcas icónicas. “No sé qué pasa ahí, pero han nacido un montón de compañías. El padre de uno de los dueños de uno de los unicornios argentinos de Globant es el creador del Pato de Mar del Plata”, comentó, en referencia al cruce entre innovación y tradición.

El periodista atribuyó parte de ese fenómeno a la inmigración: “El alfajor nace con un italiano, un santafesino y un griego; la marca de pastas también empezó con un inmigrante, don Vincenzo, que llegó para trabajar en el ferrocarril”.

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En relación al modelo familiar, Ledesma sostuvo: “Muchísimo de lo que vemos en las historias de marcas argentinas tiene ese instinto de supervivencia y de querer crear algo para las próximas generaciones. No era tanto por el hecho de generar una megaempresa y un holding como los más ricos de la Argentina, sino de poder tener algo que le dé sustento a la familia. Hay historias de inmigrantes que solo querían traer a sus familiares y darles seguridad”.

La llegada de cadenas estadounidenses a partir de 1986 cambió el panorama del fast food en Argentina y debilitó la posición de Pumper Nic (Prensa Pumper: Rodrigo Fonte)

El vínculo entre Mar del Plata y el entramado empresarial fue retomado por el panel: “Ser una ciudad que es como depósito del recuerdo de tantas personas, todos esos recuerdos quedan asociados a distintas marcas o lugares”, compartió Tomás Trapé, mientras que Paula Guardia Bourdin sumó: “La primera franquicia de cerveza artesanal que se instaló por todos lados también era de Mar del Plata”.

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Empresas familiares, holdings y crisis recurrentes

A lo largo del programa, Ledesma analizó cómo el capitalismo de familias fue cediendo frente a la consolidación de holdings y fondos de inversión. “Hoy estamos acostumbrados más a los holdings. Que un apellido esté asociado a un rubro o a una empresa en concreto es algo bien del siglo XX”, opinó. Sin embargo, destacó que “en el mundo de los alfajores, las marcas que fabrican millones por día siguen siendo de familias, siguen siendo pymes, a pesar de todo”.

El modelo de empresas familiares en Argentina ha dado lugar a pymes que resisten ante la creciente concentración de holdings y fondos de inversión

Sobre la relación entre empresas y crisis económicas, Ledesma fue categórico: “Ves un montón de casos de crisis constantes. Hay un inicio, una crisis y medio un desenlace que nunca termina de cerrar, porque todo el tiempo hay un foco de conflicto: políticas, errores, siempre está en todas las historias”.

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Ejemplificó con el caso del grupo Exxel: “En los noventa compró más de cien empresas, era un negocio financiero, terminaron vendiendo todo por mucha menos plata de la que las habían comprado. Es tremendo”.

El periodista remarcó el carácter cíclico de las historias empresariales argentinas: “Todo termina invariablemente mal en algún momento. Hay empresarios que tuvieron muchísimo éxito, un momento de auge y después terminan enjuiciados o con denuncias. Incluso la marca subsiste y el empresario queda afuera. Es como una constante en nuestro entramado empresarial”.

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