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Transporte Eléctrico en Guadalajara 2026: qué rutas cubre, cuánto cuesta el pasaje y cómo pagarlo

La apuesta por el transporte público eléctrico ha transformado la experiencia de viaje para miles de personas que se desplazan diariamente por la ciudad

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Primer plano de un autobús eléctrico verde de Mi Transporte con el letrero "TTE NORTE" visible, circulando por una calle con árboles frondosos
El sistema de autobuses eléctricos incluye la ruta C98, pionera en el país al operar unidades 100% eléctricas. (SITEUR)

El transporte eléctrico en Guadalajara se presenta como una alternativa eficiente y sustentable que conecta los principales puntos del Área Metropolitana.

Con la integración de tecnologías limpias, expansión de rutas y una política de tarifas claras, el sistema busca responder a la demanda creciente y a los retos de movilidad de una ciudad en transformación.

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Durante 2026, el sistema de tren ligero y autobuses eléctricos ha fortalecido su cobertura urbana, facilitando los traslados diarios de cientos de miles de pasajeros entre zonas residenciales, centros de trabajo, campus universitarios, terminales y espacios recreativos.

Este avance responde a la necesidad de reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la metrópoli.

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Rutas principales del sistema eléctrico en Guadalajara

El sistema de Mi Transporte Eléctrico está conformado por distintas líneas y rutas urbanas completamente eléctricas.

El núcleo lo forman las cuatro líneas del Tren Ligero y los autobuses eléctricos articulados, además de varias rutas alimentadoras que enlazan barrios periféricos con nodos estratégicos de la red urbana.

La Línea 1 recorre de norte a sur por la Calzada Federalismo y la Avenida Colón, conectando Periférico Norte con Periférico Sur.

La Línea 2 tiene un trayecto que une el centro histórico con la zona oriente, desde la estación Juárez hasta Tetlán.

Por su parte, la Línea 3 atraviesa en diagonal Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, facilitando la vinculación entre Arcos de Zapopan y la Central de Autobuses.

La Línea 4 representa la expansión más reciente, al unir la zona de Las Juntas, en Tlaquepaque, con la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga.

Esta ampliación responde a la demanda de conectividad entre el sur metropolitano y los corredores industriales y residenciales en crecimiento.

El sistema de autobuses eléctricos incluye la ruta C98, pionera en el país al operar unidades 100% eléctricas y contar con una plantilla mayoritariamente femenina.

Desde la estación Periférico Oriente, el servicio se bifurca: una vía llega hasta el campus universitario CuTonalá, mientras que la otra alcanza el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, extendiéndose por el nuevo Periférico.

El BRT Mi Macro Periférico amplía la cobertura sobre el anillo periférico, con estaciones que enlazan con puntos de interés como el Estadio Guadalajara (Akron) y zonas de alta concentración de pasajeros.

Próximamente, la Línea 5 Eléctrica (Mi Macro Aeropuerto) se sumará al sistema, conectando el corredor del Parque Agua Azul en el centro urbano, la Zona Expo y la Carretera a Chapala directamente con la terminal aérea.

Para quienes viven en colonias periféricas, las rutas alimentadoras eléctricas desempeñan un papel esencial.

Estas líneas acercan a los usuarios a las estaciones del tren ligero y el BRT, disminuyendo los tiempos de espera y la necesidad de trasbordos largos.

(Foto: Gobierno de México)
Sistema Mi Transporte Eléctrico, integrado por rutas urbanas y cuatro líneas de Tren Ligero, opera con autobuses articulados y vehículos completamente eléctricos. (Foto: Gobierno de México)

Tarifas del transporte eléctrico y beneficios para usuarios

La estructura tarifaria del transporte eléctrico en Guadalajara se caracteriza por su unificación.

El viaje regular tiene un costo de 11 pesos mexicanos al utilizar la tarjeta electrónica.

Para estudiantes, personas adultas mayores, docentes y personas con discapacidad, la tarifa preferencial es de 5 pesos mexicanos siempre que cuenten con el plástico personalizado.

El sistema también contempla recorridos gratuitos bajo el programa “Guadalajara te lleva”, beneficiando principalmente a habitantes de sectores como Huentitán, Lomas del Paraíso y Balcones.

El sistema de descuentos por transbordo incentiva el uso combinado de servicios.

Al realizar un cambio de línea o de medio en menos de 60 minutos usando la tarjeta electrónica, se genera una reducción del 50% sobre la tarifa del segundo viaje.

El beneficio permite que el segundo abordaje cueste solo 5.50 pesos mexicanos.

Además, el transbordo entre diferentes líneas del Tren Ligero es gratuito si el usuario permanece dentro de la red de estaciones.

Formas de pago: digitalización y accesibilidad

El avance tecnológico en el transporte de Guadalajara se refleja en la variedad de métodos de pago aceptados.

La tarjeta Mi Movilidad se posiciona como el instrumento principal, imprescindible para quienes desean aprovechar los descuentos y la interoperabilidad entre líneas.

El plástico, cuyo costo es de 30 pesos mexicanos, puede adquirirse y recargarse en estaciones del Tren Ligero, terminales de Mi Macro y tiendas de conveniencia autorizadas.

También es posible pagar utilizando tarjetas bancarias con tecnología contactless o dispositivos inteligentes como teléfonos o relojes con billetera digital.

Esta innovación agiliza el acceso y reduce la necesidad de portar efectivo.

Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de transporte verde "Mi Movilidad" frente a un lector de tarjetas borroso. La tarjeta muestra íconos de peatón, bicicleta, tren y autobuses
El sistema de tarjeta Mi Movilidad permite el pago electrónico en el transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara, facilitando el acceso a diversos servicios sin uso de efectivo ni boletos físicos. (Gobierno de Jalisco)

Para viajes únicos en el tren, las máquinas expendedoras permiten la compra de boletos con código QR, que pueden pagarse en efectivo.

En el caso de los autobuses eléctricos, se mantiene la opción de abonar en efectivo, siempre que el usuario entregue el monto exacto, ya que las unidades no disponen de cambio.

El sistema de pago electrónico unificado facilita la gestión de saldos, la recuperación de fondos en caso de extravío y el acceso a promociones y tarifas preferentes.

Quienes registran su tarjeta cuentan con protección adicional y la posibilidad de recargar en línea a través de la aplicación móvil.

El sistema de transporte público eléctrico de Guadalajara representa un modelo en expansión que busca combinar eficiencia, accesibilidad y sustentabilidad.

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