Gobierno hondureño amplía reserva estratégica de granos ante riesgo por sequía y baja producción

Departamentos como Choluteca, Valle, La Paz, Comayagua, El Paraíso y Francisco Morazán se identifican con alto riesgo para la siembra de granos básicos y la ganadería debido a la sequía.

Honduras amplió su reserva estratégica de granos básicos de 80 mil a 120 mil quintales de maíz y frijol, en una medida preventiva ante la sequía y el comportamiento irregular de las lluvias. La diputada Alejandra Burgos dijo que el plan se acordó tras una reunión con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y el presidente Nasry Asfura.

La congresista, integrante de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso Nacional, precisó que ya se autorizaron 183 millones de lempiras para la compra y resguardo de granos básicos, con el objetivo de anticiparse a una posible crisis que golpee a los sectores más vulnerables.

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Burgos agregó que, aun con la ampliación, el volumen disponible apenas alcanzaría para tres días de consumo nacional, un dato que expone la dependencia del abastecimiento diario en el país.

Granos para productores

En una primera etapa, la compra de maíz y frijol se hará a productores nacionales, según explicó Burgos, mediante coordinación con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). La prioridad, indicó, es sostener la producción local y dar respaldo al sector agrícola.

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La legisladora advirtió que, si la sequía se agrava y la cosecha nacional cae con fuerza, Honduras podría verse obligada a importar granos básicos desde países de la región, entre ellos Nicaragua, para garantizar el abastecimiento interno.

Manejo de granos

Burgos también mencionó preocupaciones sobre el manejo de inventarios en las bodegas del IHMA, al recordar antecedentes de deterioro de productos almacenados.

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Atribuyó ese problema a fallas en la rotación del inventario y planteó la necesidad de mejorar los controles para evitar pérdidas.

El plan gubernamental beneficiará a más de 200.000 productores en 17 departamentos que enfrentan riesgos por la escasez de lluvias y cambios climáticos en Honduras.

El objetivo de la ampliación, sostuvo la congresista, es que la reserva nacional funcione como un respaldo ante una eventual caída de la oferta por factores climáticos, sin depender únicamente de compras de última hora.

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SAG interviene

En paralelo, el Gobierno activó acciones complementarias a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para proteger la producción, en especial en zonas donde se prevén lluvias por debajo de lo normal, según advirtieron autoridades del área agroalimentaria.

La inseguridad alimentaria impulsa la migración interna y externa, generando pérdida de mano de obra agrícola en Honduras. (Foto: Redes sociales)

La SAG señaló como regiones en riesgo a Choluteca, Valle, La Paz, Comayagua, El Paraíso y Francisco Morazán, por el posible impacto en la siembra de granos básicos y en la disponibilidad de pasto para la ganadería.

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El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, dijo que la recomendación oficial es que los productores se abstengan de iniciar siembras hasta contar con condiciones más favorables. “Debemos actuar con responsabilidad”, afirmó, al explicar que en algunas zonas las lluvias serían particularmente escasas y el objetivo es reducir pérdidas.

Molina aclaró que todavía no se pueden informar pérdidas de la cosecha de primera en los sectores donde no se sembró, y subrayó la necesidad de planificar con base en información climática para evitar daños en el campo.

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Las autoridades mantienen una alerta preventiva por sequía en alrededor de 70 municipios del país, principalmente en el corredor seco, donde se prevé una disminución significativa de las lluvias durante la temporada.

Esta situación preocupa al sector agrícola y ganadero, debido al posible impacto en la producción de granos básicos, la disponibilidad de agua para consumo humano y la alimentación del ganado.

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