Honduras

Gobierno hondureño amplía reserva estratégica de granos ante riesgo por sequía y baja producción

Honduras aumentará la reserva estratégica de maíz y frijol de 80 mil a 120 mil quintales para garantizar el abastecimiento nacional

Guardar
Google icon
Departamentos como Choluteca, Valle, La Paz, Comayagua, El Paraíso y Francisco Morazán se identifican con alto riesgo para la siembra de granos básicos y la ganadería debido a la sequía.
Departamentos como Choluteca, Valle, La Paz, Comayagua, El Paraíso y Francisco Morazán se identifican con alto riesgo para la siembra de granos básicos y la ganadería debido a la sequía.

Honduras amplió su reserva estratégica de granos básicos de 80 mil a 120 mil quintales de maíz y frijol, en una medida preventiva ante la sequía y el comportamiento irregular de las lluvias. La diputada Alejandra Burgos dijo que el plan se acordó tras una reunión con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y el presidente Nasry Asfura.

La congresista, integrante de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso Nacional, precisó que ya se autorizaron 183 millones de lempiras para la compra y resguardo de granos básicos, con el objetivo de anticiparse a una posible crisis que golpee a los sectores más vulnerables.

PUBLICIDAD

Burgos agregó que, aun con la ampliación, el volumen disponible apenas alcanzaría para tres días de consumo nacional, un dato que expone la dependencia del abastecimiento diario en el país.

Granos para productores

En una primera etapa, la compra de maíz y frijol se hará a productores nacionales, según explicó Burgos, mediante coordinación con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). La prioridad, indicó, es sostener la producción local y dar respaldo al sector agrícola.

PUBLICIDAD

La legisladora advirtió que, si la sequía se agrava y la cosecha nacional cae con fuerza, Honduras podría verse obligada a importar granos básicos desde países de la región, entre ellos Nicaragua, para garantizar el abastecimiento interno.

Manejo de granos

Burgos también mencionó preocupaciones sobre el manejo de inventarios en las bodegas del IHMA, al recordar antecedentes de deterioro de productos almacenados.

Atribuyó ese problema a fallas en la rotación del inventario y planteó la necesidad de mejorar los controles para evitar pérdidas.

El Gobierno de Honduras coordina con organismos internacionales mecanismos de apoyo económico y la creación de reservas estratégicas locales para familias vulnerables afectadas por el clima.
El plan gubernamental beneficiará a más de 200.000 productores en 17 departamentos que enfrentan riesgos por la escasez de lluvias y cambios climáticos en Honduras.

El objetivo de la ampliación, sostuvo la congresista, es que la reserva nacional funcione como un respaldo ante una eventual caída de la oferta por factores climáticos, sin depender únicamente de compras de última hora.

SAG interviene

En paralelo, el Gobierno activó acciones complementarias a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para proteger la producción, en especial en zonas donde se prevén lluvias por debajo de lo normal, según advirtieron autoridades del área agroalimentaria.

La inseguridad alimentaria impulsa la migración interna y externa, generando pérdida de mano de obra agrícola en Honduras. (Foto: Redes sociales)
La inseguridad alimentaria impulsa la migración interna y externa, generando pérdida de mano de obra agrícola en Honduras. (Foto: Redes sociales)

La SAG señaló como regiones en riesgo a Choluteca, Valle, La Paz, Comayagua, El Paraíso y Francisco Morazán, por el posible impacto en la siembra de granos básicos y en la disponibilidad de pasto para la ganadería.

El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, dijo que la recomendación oficial es que los productores se abstengan de iniciar siembras hasta contar con condiciones más favorables. “Debemos actuar con responsabilidad”, afirmó, al explicar que en algunas zonas las lluvias serían particularmente escasas y el objetivo es reducir pérdidas.

Molina aclaró que todavía no se pueden informar pérdidas de la cosecha de primera en los sectores donde no se sembró, y subrayó la necesidad de planificar con base en información climática para evitar daños en el campo.

Las autoridades mantienen una alerta preventiva por sequía en alrededor de 70 municipios del país, principalmente en el corredor seco, donde se prevé una disminución significativa de las lluvias durante la temporada.

Esta situación preocupa al sector agrícola y ganadero, debido al posible impacto en la producción de granos básicos, la disponibilidad de agua para consumo humano y la alimentación del ganado.

Temas Relacionados

HondurasSequíaGranosBásicosMunicipiosBANADESA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El arresto de un ciudadano nicaragüense activa operativo en frontera norte de Costa Rica

La detención tuvo lugar en el cantón de Los Chiles tras una denuncia por un delito contra una menor, lo que llevó a la movilización de fuerzas policiales y equipos tácticos en diferentes puntos de la zona limítrofe

El arresto de un ciudadano nicaragüense activa operativo en frontera norte de Costa Rica

Persecución en Nicaragua: el preso político y líder indígena Brooklyn Rivera se encuentra en grave estado

Por primera vez desde su detención en septiembre de 2023, el régimen nicaragüense reconoce la existencia del preso político miskito, quien es considerado por organismos internacionales como víctima de desaparición forzada

Persecución en Nicaragua: el preso político y líder indígena Brooklyn Rivera se encuentra en grave estado

El miedo que congela: La dolorosa decisión de una madre hondureña de autodeportarse para no perder a sus hijos

Karen Flores resume la pesadilla que viven miles de familias hispanas en los Estados Unidos. Su esposo ya fue deportado a Honduras, y ella, ante la amenaza inminente de correr la misma suerte y perder la custodia de sus hijos, ha decidido entregarse al retorno voluntario

El miedo que congela: La dolorosa decisión de una madre hondureña de autodeportarse para no perder a sus hijos

Prometieron escrituras, captaron dinero y evadieron entregas: imputados enfrentan proceso por estafas en El Salvador

La investigación se ha centrado en los mecanismos empleados para captar fondos mediante sociedades y en la afectación causada a familias que nunca recibieron documentación legal pese a haber completado los pagos exigidos.

Prometieron escrituras, captaron dinero y evadieron entregas: imputados enfrentan proceso por estafas en El Salvador

Feministas exigen justicia por más de 108 femicidios registrados en Honduras

Un grupo de organizaciones feministas realizó un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia por los femicidios en Honduras

Feministas exigen justicia por más de 108 femicidios registrados en Honduras

TECNO

Windows 11 reintegra Copilot y ocupa parte de la pantalla: guía para desactivarlo

Windows 11 reintegra Copilot y ocupa parte de la pantalla: guía para desactivarlo

Planes de Gemini en Colombia, ahora disponibles para todas las necesidades: desde $0 hasta $79.000

Tarjetas virtuales 2026: el método de pago de mayor crecimiento en el sector comercial

WhatsApp copia a Instagram: así son las nuevas historias para canales

Cómo bloquear contactos para que no vean tu estado en WhatsApp: paso a paso

ENTRETENIMIENTO

Caso Matthew Perry: sentencian a más de 3 años de prisión al asistente que le inyectó ketamina el día de su muerte

Caso Matthew Perry: sentencian a más de 3 años de prisión al asistente que le inyectó ketamina el día de su muerte

De una tradición rota a teorías sobre Mando: qué dejó el estreno de The Mandalorian and Grogu

‘La familia Ingalls’: Netflix ha elegido a su nueva Nellie Oleson para el esperado reboot

Prince grabó un cover inédito de The Beatles que podría salir a la luz gracias a Paul McCartney: “Es realmente genial”

El secreto detrás de por qué todos los Minions son masculinos

MUNDO

Un alto mando ucraniano pronosticó un inminente punto de inflexión en la guerra con Rusia

Un alto mando ucraniano pronosticó un inminente punto de inflexión en la guerra con Rusia

La pared imposible: el récord vertical oculto del Monte Thor en el Ártico canadiense

Rescate en Laos: encontraron con vida a las siete personas que estuvieron una semana atrapadas en una cueva inundada

Reino Unido registra un máximo histórico de casos de melanoma y alerta por una ola de calor inminente

Zelensky pidió a Trump que acelere el envío de misiles antibalísticos ante el déficit de defensa aérea