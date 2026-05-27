Neymar llegó a la concentración de Brasil en un helicóptero de USD 10 millones: el afectuoso recibimiento de Ancelotti

El astro brasileño se sumó a la concentración de su selección

Neymar Jr. aterrizó este miércoles en la Granja Comary, sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en las afueras de Río de Janeiro, a bordo de su helicóptero privado, valuado en 10 millones de dólares.

El arribo del número diez de la Canarinha fue el más aguardado entre los 26 convocados por Carlo Ancelotti, pero llegó con una sombra: un edema de dos milímetros en la pantorrilla que mantiene en vilo a todo Brasil a días del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Según informó ESPN Brasil, el delantero viajó desde São Paulo, donde tiene su residencia, hasta las instalaciones de la CBF por vía aérea, en un desembarco que se llevó todos los focos de la primera jornada de concentración.

El astro brasileño se abrazó con el DT

Ya en la intimidad del plantel, se pudo ver al astro brasileño compartir un afectuoso saludo con Ancelotti y con varios de sus compañeros. Antes de él, Casemiro había sido el primero en presentarse, en la madrugada del lunes.

PUBLICIDAD

La lesión que carga Neymar se produjo en su gemelo durante la derrota del Santos ante Coritiba por 0-3, un día antes de que el jugador se enterara de su convocatoria al torneo.

Desde entonces no volvió a disputar ningún partido y tampoco estuvo disponible para los tres compromisos siguientes del Peixe -ante Gremio por el Brasileirao y frente a San Lorenzo y Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana-. Ante ese panoramna, realizó trabajos alternativos para no agravar el cuadro.

PUBLICIDAD

Apenas llegó a la Granja Comary, el jugador quedó a disposición del cuerpo médico de la CBF, encabezado por el doctor Rodrigo Lasmar, para una evaluación de la pantorrilla. Los estudios previstos las próximas horas serán los que determinen la magnitud real del problema. El italiano Ancelotti lo recibió con un afectuoso abrazo.

El panorama inmediato indica que Neymar estaría casi descartado para los dos amistosos previos a la Copa del Mundo, ante Panamá y Egipto. También es incierta su presencia en el debut mundialista contra Marruecos, programado para el 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. De no recuperarse a tiempo, la CBF tiene plazo hasta 24 horas antes de ese partido para reemplazarlo en la lista.

PUBLICIDAD

Consultado sobre el estado de su pierna antes de partir hacia Río de Janeiro, el propio Neymar restó importancia a la situación: “Está aquí, entera. No hay ningún problema”, declaró, según recogió ESPN. Horas más tarde, en un video que circuló en redes sociales, el jugador respondió con la misma ligereza cuando le preguntaron si su lesión podría ser un problema en el Mundial: “¿Un problema en la Copa? ¿Problema de qué?”.

Neymar, máximo goleador histórico de la selección con 79 tantos, no juega con el combinado nacional desde una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en octubre de 2023 durante una concentración.

PUBLICIDAD

De este modo, Ney jugará su cuarto Mundial tras presentarse en 2014, 2018 y 2022. Vale recordar que el seleccionador Carlo Ancelotti lo había dejado fuera de convocatorias anteriores de la Canarinha al sostener que solo llamaría a jugadores al 100% en lo físico, pero el ex jugador del Barcelona fue incluido para el torneo. Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití.