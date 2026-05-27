Deportes

Neymar llegó a la concentración de Brasil en un helicóptero de USD 10 millones: el afectuoso recibimiento de Ancelotti

El astro de la Canarinha arribó al predio de la CBF por vía aérea y compartió un cercano saludo con el DT

Guardar
Google icon

El astro brasileño se sumó a la concentración de su selección

Neymar Jr. aterrizó este miércoles en la Granja Comary, sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en las afueras de Río de Janeiro, a bordo de su helicóptero privado, valuado en 10 millones de dólares.

El arribo del número diez de la Canarinha fue el más aguardado entre los 26 convocados por Carlo Ancelotti, pero llegó con una sombra: un edema de dos milímetros en la pantorrilla que mantiene en vilo a todo Brasil a días del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Según informó ESPN Brasil, el delantero viajó desde São Paulo, donde tiene su residencia, hasta las instalaciones de la CBF por vía aérea, en un desembarco que se llevó todos los focos de la primera jornada de concentración.

El astro brasileño se abrazó con el DT

Ya en la intimidad del plantel, se pudo ver al astro brasileño compartir un afectuoso saludo con Ancelotti y con varios de sus compañeros. Antes de él, Casemiro había sido el primero en presentarse, en la madrugada del lunes.

PUBLICIDAD

La lesión que carga Neymar se produjo en su gemelo durante la derrota del Santos ante Coritiba por 0-3, un día antes de que el jugador se enterara de su convocatoria al torneo.

Desde entonces no volvió a disputar ningún partido y tampoco estuvo disponible para los tres compromisos siguientes del Peixe -ante Gremio por el Brasileirao y frente a San Lorenzo y Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana-. Ante ese panoramna, realizó trabajos alternativos para no agravar el cuadro.

Apenas llegó a la Granja Comary, el jugador quedó a disposición del cuerpo médico de la CBF, encabezado por el doctor Rodrigo Lasmar, para una evaluación de la pantorrilla. Los estudios previstos las próximas horas serán los que determinen la magnitud real del problema. El italiano Ancelotti lo recibió con un afectuoso abrazo.

El panorama inmediato indica que Neymar estaría casi descartado para los dos amistosos previos a la Copa del Mundo, ante Panamá y Egipto. También es incierta su presencia en el debut mundialista contra Marruecos, programado para el 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. De no recuperarse a tiempo, la CBF tiene plazo hasta 24 horas antes de ese partido para reemplazarlo en la lista.

Consultado sobre el estado de su pierna antes de partir hacia Río de Janeiro, el propio Neymar restó importancia a la situación: “Está aquí, entera. No hay ningún problema”, declaró, según recogió ESPN. Horas más tarde, en un video que circuló en redes sociales, el jugador respondió con la misma ligereza cuando le preguntaron si su lesión podría ser un problema en el Mundial: “¿Un problema en la Copa? ¿Problema de qué?”.

Neymar, máximo goleador histórico de la selección con 79 tantos, no juega con el combinado nacional desde una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en octubre de 2023 durante una concentración.

De este modo, Ney jugará su cuarto Mundial tras presentarse en 2014, 2018 y 2022. Vale recordar que el seleccionador Carlo Ancelotti lo había dejado fuera de convocatorias anteriores de la Canarinha al sostener que solo llamaría a jugadores al 100% en lo físico, pero el ex jugador del Barcelona fue incluido para el torneo. Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití.

Temas Relacionados

Neymar Jr.Carlo Ancelottiselección de BrasilMundial 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El delantero internacional con pasado en Argentina que Eduardo Coudet quiere como refuerzo de River Plate

Su contrato finaliza el 30 de junio y viene de una temporada de ensueño en Arabia Saudita. Sin embargo, se quedó afuera del Mundial

El delantero internacional con pasado en Argentina que Eduardo Coudet quiere como refuerzo de River Plate

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará prolongar su invicto en el plano internacional en su compromiso ante el conjunto boliviano. Desde las 21.30, por ESPN

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

Racing juega con Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

La Academia choca con el club boliviano con el único fin de completar su calendario. En simultáneo, Barracas Central se mide a Vasco da Gama

Racing juega con Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

Rosario Central visita a Independiente del Valle en busca de terminar en el primer lugar de su grupo de Copa Libertadores

El Canalla no debe perder en Ecuador para asegurarse el liderazgo en la zona. Ambos equipos están clasificados a octavos de final. Televisan, Telefé, Fox Sports y Disney+ Premium

Rosario Central visita a Independiente del Valle en busca de terminar en el primer lugar de su grupo de Copa Libertadores

Schmeichel confesó la decisión que más lamenta en su carrera: “Nunca debí haberme ido del Manchester United”

El exarquero danés reconoció en el podcast The Good, The Bad & The Football que salir de Old Trafford le impidió participar en la reconstrucción interna del club, un pesar que arrastra hasta hoy

Schmeichel confesó la decisión que más lamenta en su carrera: “Nunca debí haberme ido del Manchester United”

DEPORTES

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

Racing juega con Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

Rosario Central visita a Independiente del Valle en busca de terminar en el primer lugar de su grupo de Copa Libertadores

Schmeichel confesó la decisión que más lamenta en su carrera: “Nunca debí haberme ido del Manchester United”

La osada decisión de Ralf Schumacher en su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne: “Salirle al paso a los prejuicios”

TELESHOW

La emotiva despedida de Rodolfo Barili a uno de sus históricos camarógrafos en el noticiero: “Siempre será su casa”

La emotiva despedida de Rodolfo Barili a uno de sus históricos camarógrafos en el noticiero: “Siempre será su casa”

El emotivo reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina: “El abrazo que me da años de vida”

Mercedes Funes fue tajante al responder cómo es su relación con Nicolás Vázquez a casi 20 años de la separación

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Pata Villanueva, que permanece internada en terapia intensiva

El sofisticado look de Antonela Roccuzzo en la presentación de la nueva colaboración de Messi

INFOBAE AMÉRICA

Irán amplió la censura contra medios extranjeros y prohibió que su contenido llegue a canales vinculados a Israel

Irán amplió la censura contra medios extranjeros y prohibió que su contenido llegue a canales vinculados a Israel

Identifican a tres estudiantes asesinados en nueva masacre en Yoro, Honduras

Una detonación nuclear, dos “rarezas” y una pista insospechada: así nació un cristal imposible en 1945

Cielos abiertos: República Dominicana y Trinidad y Tobago apuestan por mayor integración aérea

Gobierno hondureño amplía reserva estratégica de granos ante riesgo por sequía y baja producción