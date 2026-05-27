República Dominicana

Cielos abiertos: República Dominicana y Trinidad y Tobago apuestan por mayor integración aérea

La reciente firma del convenio establece permisos para compañías de ambas naciones, incluyendo sobrevuelo y aterrizaje, además del transporte no regular, al tiempo que incorpora obligaciones que fortalecen la seguridad operacional y la cooperación regulatoria en la materia

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Dos aviones comerciales, uno con la bandera de República Dominicana y otro con la de Trinidad y Tobago, en paralelo sobre una pista de aeropuerto, con una torre de control al fondo.
El acuerdo bilateral de servicios aéreos entre República Dominicana y Trinidad y Tobago amplía derechos de sobrevuelo y aterrizaje para aerolíneas de ambos países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo bilateral de servicios aéreos firmado entre la República Dominicana y Trinidad y Tobago introduce nuevos derechos de sobrevuelo y aterrizaje para aerolíneas de ambos países, autoriza el transporte aéreo no regular y multidestino, y establece normas estrictas en seguridad operacional y aviación civil. Este convenio se suscribe como complemento al marco de la Convención sobre Aviación Civil Internacional de Chicago, vigente desde 1944.

Entre los principales aspectos del acuerdo, se destacan la concesión recíproca de derechos que permiten a las compañías aéreas sobrevolar el territorio de la otra nación, hacer escalas técnicas y prestar servicios de transporte de pasajeros y carga bajo diferentes modalidades. Además, el texto prevé la autorización para vuelos no regulares y multidestino, ampliando el abanico de rutas y frecuencias posibles entre ambos países. El documento también incorpora compromisos en seguridad operacional y el cumplimiento de estándares internacionales en aviación civil.

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Las autoridades de República Dominicana y Trinidad y Tobago señalaron que este acuerdo busca facilitar intercambios comerciales y turísticos, promover oportunidades de inversión y fortalecer la vinculación entre los sectores empresariales y las sociedades de ambos países. Según lo expresado oficialmente, la firma del convenio responde al objetivo de ampliar las opciones de conectividad aérea en la región y favorecer la integración caribeña.

La firma del convenio introduce el transporte aéreo no regular y multidestino, respondiendo a la demanda de nuevas rutas y frecuencias en el Caribe. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
La firma del convenio introduce el transporte aéreo no regular y multidestino, respondiendo a la demanda de nuevas rutas y frecuencias en el Caribe. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, resaltó durante la ceremonia que la República Dominicana se consolida como un centro de conectividad aérea regional, gracias a un proceso de modernización de la infraestructura aeroportuaria, la apertura de nuevas rutas y la implementación de políticas orientadas al desarrollo de la aviación comercial. Álvarez enfatizó que el país se posiciona como un nodo estratégico entre el Caribe y América, y que la alianza con Trinidad y Tobago refuerza la integración regional en un contexto de desafíos y oportunidades compartidos en áreas como comercio, turismo, logística, energía y desarrollo sostenible.

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Por su parte, el ministro de Transporte y Aviación Civil de Trinidad y Tobago, Eli Zakour, indicó que el sector de la aviación es clave para el desarrollo económico, el comercio, el turismo, la inversión y el intercambio cultural entre países. Zakour señaló que la creación de un marco de cielos abiertos entre ambas naciones permitirá nuevas oportunidades para aerolíneas, empresas y ciudadanos, al facilitar la flexibilidad en los servicios aéreos, incrementar la competencia y mejorar la conectividad directa.

El acuerdo también prevé la implementación de mecanismos de cooperación técnica e institucional entre las autoridades aeronáuticas de República Dominicana y Trinidad y Tobago, con el objetivo de elevar los estándares técnicos y operativos. Esta colaboración abarca desde la formación de personal hasta la adopción de mejores prácticas en seguridad y gestión aeroportuaria, ajustándose a los lineamientos internacionales asumidos por ambos países.

Las autoridades resaltan que la alianza promoverá el comercio, el turismo y la inversión, facilitando los intercambios comerciales y turísticos entre República Dominicana y Trinidad y Tobago. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
Las autoridades resaltan que la alianza promoverá el comercio, el turismo y la inversión, facilitando los intercambios comerciales y turísticos entre República Dominicana y Trinidad y Tobago. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Durante la ceremonia de firma estuvieron presentes varias autoridades de ambos gobiernos y representantes del sector aeronáutico y empresarial. Por parte de República Dominicana, participaron viceministros del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembros de la Junta de Aviación Civil y del Departamento Aeroportuario, así como integrantes del cuerpo diplomático y del sector privado vinculado a la aviación. La presencia de estos funcionarios y representantes refuerza la relevancia que conceden ambos Estados a la conectividad como motor de desarrollo y cooperación regional.

De acuerdo con las declaraciones emitidas por las autoridades, el convenio busca no solo facilitar el tránsito aéreo entre Santo Domingo y Puerto España, sino también habilitar nuevas opciones de rutas multidestino hacia otras capitales y centros turísticos del Caribe. El acuerdo forma parte de una estrategia mayor de ambos países para consolidar plataformas aéreas que respondan a las demandas actuales del comercio y el turismo en la región.

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