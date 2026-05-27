Perú

Alerta en la costa peruana: Marina de Guerra advierte oleajes de fuerte intensidad hasta la siguiente semana

Un aviso especial por oleajes anómalos advierte sobre su impacto en la costa entre el 28 de mayo y el 3 de junio, con riesgo para actividades portuarias, pesqueras y zonas turísticas

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Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano hasta el 27 de agosto. (Foto: Agencia Andina)
Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano hasta el 27 de agosto. (Foto: Agencia Andina)

La Marina de Guerra del Perú (MGP) anunció que el litoral enfrentará en los próximos días oleajes con olas que podrían alcanzar hasta el triple de su tamaño normal, situación que genera preocupación entre autoridades, pescadores y comunidades costeras.

A través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), la entidad advirtió que el fenómeno iniciará el jueves 28 de mayo y persistirá hasta el miércoles 3 de junio, según el aviso especial número 21.

El pronóstico de la DHN detalla que el litoral peruano se dividirá en tres sectores para el monitoreo: norte, centro y sur.

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje permanecerá inicialmente en nivel ligero, luego se incrementará a moderado la noche del viernes 29 de mayo y volverá a condiciones leves el domingo 31.

El litoral centro, de Salaverry a San Juan de Marcona, seguirá un patrón similar, aunque la intensidad máxima se registrará la tarde del jueves 28 y la madrugada del viernes 29, cuando se prevé la llegada de oleajes fuertes.

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En el litoral sur, que abarca desde San Juan de Marcona hasta Tacna, el fenómeno adquirirá mayor intensidad. Desde la tarde del jueves 28 de mayo, las olas aumentarán progresivamente, alcanzando niveles moderados en la noche y fuertes en la madrugada del viernes 29.

“La intensidad fuerte puede elevar las olas hasta tres veces su altura habitual”, explicó Bruno Martínez Chiapperini, jefe de la Oficina de Evaluación Técnica de la DHN, en diálogo con Exitosa Noticias. El oficial señaló que las áreas más expuestas serán los puertos y caletas con playas abiertas al suroeste.

El debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur es el factor meteorológico que, según la DHN, modificará la dirección dominante de las olas y generará el incremento de su tamaño. En la zona sur, la alerta es mayor para pescadores y embarcaciones pequeñas, dada la posibilidad de accidentes o daños materiales.

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Medidas de prevención

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a estos oleajes anómalos. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población sobre las medidas de protección, especialmente en zonas de playas abiertas o semiabiertas.

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“Se recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones y evitar deportes acuáticos durante el periodo de oleaje”, subrayó el INDECI en su último comunicado.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que mantiene un monitoreo constante sobre los departamentos del litoral, en coordinación con la DHN y las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres.

La entidad recordó que la decisión de cerrar o abrir puertos corresponde a la Capitanía de Puerto, aunque la probabilidad de interrupciones se mantiene alta por la alerta vigente.

Las condiciones del mar volverán a la normalidad paulatinamente desde la mañana del lunes 1 de junio, tras el pico de intensidad esperado la madrugada del viernes 29 y la noche del sábado 30 de mayo. Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y adoptar precauciones para evitar accidentes o daños materiales.

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