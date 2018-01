– Es posible. Es un desafío enorme, pero hasta ahora no lo hemos logrado. Y no lo hemos logrado porque no se había propuesto. Creo que había que entender que se perdió y esperar el paso de las elecciones. Y el tiempo. El tiempo es el gran ordenador. Ahora hay que ordenar los objetivos para encontrarnos. Con los nombres es lo más difícil. Entonces tenemos que empezar a converger con los distintos puntos de vistas de la Argentina que queremos. Cuando vamos a elecciones, recibís las hojas de los candidatos, y parece que somos similares. Ves que todos pelean por lo mismo. Si nos parecemos, no discutamos tanto el nombre. Me reuní con Cristina y con muchos dirigentes bonaerenses en el último tiempo. Nadie habla de nombres. ¿Será porqué no hay elecciones? Bienvenido sea que no haya elecciones. Redoblo el esfuerzo. Nadie nos pregunta, cuando recorremos la provincia, quién va a ser el candidato.