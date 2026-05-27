Una foto vendiendo droga y el testimonio de un integrante de la banda: las pruebas contra la funcionaria de Morón acusada de narco

Luna Soyai Ortigoza, la funcionaria de Morón acusada de narco

La funcionaria de Morón buscada por la Justicia en el marco de una causa por drogas quedó más complicada luego de que los investigadores encontraran medio kilo de cocaína en su casa y un miembro de su propia banda la delatara.

Se trata de Luna Soyai Ortigoza, de 27 años, que se desempañaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón y ahora está prófuga junto a su novio Ángel Daniel Paz, de 34 años. Para las autoridades, juntos lideraban una red dedicada al tráfico y venta de drogas.

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Infobae obtuvo detalles de la investigación, que comenzó con una primera denuncia radicada el 25 de febrero de este año e indicaba distintos puntos de venta de estupefacientes en los alrededores de las calles Ferre y Piovano, y Ferre y Pardo, en Castelar. También otros ubicados en Presidente Ortiz entre Pardo y Piovano.

A ese reporte, le siguieron otras 7 denuncias anónimas con información similar que dieron inicio a la causa, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani.

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La prófuga tiene 27 años

En este contexto, la División Operaciones Metropolitana Oeste de Policía Federal realizó tareas de observación en las zonas mencionadas que confirmaron la actividad ilícita. A la prueba se le sumaron fotos, información de redes sociales, seguimientos y datos aportados por vecinos que pidieron resguardar su identidad por temor a represalias.

Así, los investigadores pudieron identificar a la banda detrás. En concreto, determinaron que dichos puntos de venta estaban vinculados a un grupo de traficantes encabezado por los prófugos Luna Suyai Ortigoza y Ángel Daniel Paz.

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La banda se completa con el único detenido por el caso, Norberto Hernan Aliano, y Maximiliano Alexis Gelsomino, Adrian Fernandez y Alan Correa, quienes fueron individualizados en operativos, pero quedaron en libertad. Aliano, precisamente, fue quien mandó al frente a la funcionaria para intentar salvarse.

Según reconstruyeron los investigadores, los acusados traficaban estupefacientes al menudeo en la vía publica. Lo hacían en los puntos descubiertos y mediante la modalidad delivery. A dichas intersecciones concurrían eventuales compradores a adquirir pequeñas dosis de sustancia por plata y contactaban a los traficantes en el lugar y/o a través de redes sociales.

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Luna Soyai Ortigoza

Los proveedores de la sustancia serían Ortigoza y Paz, de acuerdo a la causa. Para hacer sus ventas, se movilizaban en una Amarok color gris y Bora color oscuro, que todavía no fueron secuestrados.

Una prueba y un testimonio clave

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que entre los seguimientos efectuados, los agentes registraron una secuencia donde se ve a la investigada Ortigoza conversando con un conductor, a la altura de uno de los puntos de venta investigados. El episodio quedó registrado en fotos que están en manos de los investigadores.

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Pero además, Aliano, el único detenido por la causa, expusó a la funcionaria: para deslindarse de la acusación, declaró a las autoridades haberle comprado droga a Ortigoza y pagado a través de una billetera virtual.

La Policía Federal encontro más de medio kilo de cocaína en la casa de la funcionaria en Morón

La situación de Ortigoza ya estaba comprometida desde que se allanó su domicilio y se incautó un total de 509 gramos de clorhidrato de cocaína, -acondicionada en un simil ladrillo y cuatro piedras compactas- y 26 gramos de marihuana. Estaban en la cocina comedor y en la habitación de la imputada.

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Además, se inspeccionaron otros puntos, donde se secuestró una balanza de precisión con restos de sustancia, una cuchara con restos de sustancia, un total de 24.850 pesos en billetes de distinta denominación, dos tarjeta SIM, tres celulares, recortes varios con restos de sustancia, 7 tarjetas bancarias, el DNI de la nombrada y sellos de su rol de funcionaria.

En la casa de su novio Paz, por su parte, se encontró 1098 gramos de clorhidrato de cocaína, -también en un simil ladrillo y cinco piedras compactas- y una balanza digital. Estaban en la habitación.

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En su domicilio los investigadores también constataron que Paz tenía ilegalmente un revolver calibre .32 cargado con 3 cartuchos. Él está prófugo junto a la funcionaria.