Donde más pesa la palabra del ex candidato a senador es en el bloque UNA de Diputados. Siempre las decisiones se consultan con Graciela Camaño, jefa de la bancada, o las económicas con Marco Lavagna, pero la palabra final es de Massa. En especial en las leyes más controvertidas. Por ejemplo, esto se ve en la reforma laboral que, así como está planteada, votarán en contra. Lo mismo sucedió con la jubilatoria, una vieja pelea del massismo. Con esta última, el Gobierno, sabiendo que no los conseguiría, fue a buscar sus votos: hubo una reunión entre Emilio Basabilvaso, titular de la Anses, y Sergio Massa. El ex diputado fue contundente: "No es una reforma, es un ajuste".