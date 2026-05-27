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Mercedes Funes fue tajante al responder cómo es su relación con Nicolás Vázquez a casi 20 años de la separación

La actriz, que se divorció de su colega en 2007 en circunstancias escandalosas, habló de la actualidad del vínculo

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Mercedes Funes en su charla con Guido Záffora: 'Con Nico Vázquez no tenemos vínculo'

A veinte años de su separación de Nico Vázquez, la actriz Mercedes Funes volvió a referirse públicamente al tema en una entrevista con el periodista Guido Záffora durante el segmento “Lo resolví pensando” en el stream rosarino de La Capital +. Funes manifestó que, tras dos décadas de haber finalizado su relación con Nico Vázquez, no mantiene contacto alguno con él actor. La actriz afirmó que el paso del tiempo transformó por completo sus emociones respecto al pasado, y destacó el valor de la familia que ha construido en la actualidad.

Declaraciones de Mercedes Funes sobre su separación de Nico Vázquez

Durante la charla, "Meme" Funes fue directa al responder si todavía tiene contacto con Nico Vázquez, a quien conoció en la novela Calientes en el 2000, se casó en el 2006 y se separó en abril del año siguiente: “No”, declaró ante Záffora. Luego agregó: “Nos hemos cruzado alguna vez, pero no, no tenemos vínculo”.

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La actriz insistió en que la separación está cerrada y recordó con distancia ese momento: “No tengo mala onda, no”. Consultada sobre la actualidad del vínculo, afirmó enfática: “Ya ha pasado. Pasaron tantas vidas, no una vida: pasaron tantas vidas. Pasó mucho tiempo, ya está”.

Imagen dividida con Nicolás Vázquez a la izquierda, camiseta blanca y dedo en la frente. A la derecha, Mercedes Funes con labios rojos y mano en la mejilla.
Nicolás Vázquez y Mercedes Funes se casaron en 2006 y se separaron en abril de 2007

Funes desdramatizó los rumores y la exposición mediática del pasado: “No, nada, nada, nada, nada. Ya ha pasado… Es, ni siquiera es mi ex anterior, es un ex anterior al anterior del, anterior”, detalló entre risas en el stream.

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En tono irónico, sobre si hay alguna reacción negativa al verlo, comentó: “No es que lo veo y le pego con un garrote. O sea, no tengo mala onda, no”, expresó con humor en la entrevista.

Sin resentimientos, Mercedes Funes compartió una reflexión sobre la distancia emocional que marcó con el tiempo. “Pasaron veinte años. Un montón…”, reconoció ante Záffora.

Mercedes Funes y su presente junto a Cecilio Flematti

En la actualidad, Mercedes Funes se describe atravesando “un presente inédito y tan genuino de conformidad conmigo misma”, según le contó a Infobae en una entrevista en el año 2024. Allí se refirió a su historia con el periodista y esposo Cecilio Flematti, con quien se casó el 30 de noviembre de 2019 y comparte una relación marcada por la confianza y la entrega cotidiana.

Sobre el cierre personal y la forma en que vivió el proceso anterior, expresó: “Volvería a transitar cada uno de los capítulos de mi historia exactamente tal y cual como fueron escritos. Porque todo ha sido necesario para que llegue a este sitio, a este ‘tan yo’ y genuinamente a gusto conmigo”, aseguró.

Las románticas vacaciones de Mercedes Funes junto a su marido en Italia
Mercedes Funes y Cecilio Flematti durante unas vacaciones en Roma

Sobre su vínculo actual, Funes sostuvo: “No tengo ni quiero tener tiempo para pelotudeces ni especulaciones. No me interesa jugar al gato y al ratón. No me interesa estar midiéndome con mi pareja ni sentirme insegura ni al borde del vértigo”. Consideró fundamental el equilibrio que ha logrado en su vida personal: “A mí me interesa un compañero que me dé paz, a quien darle paz”.

Destacó la reciprocidad y el compromiso que define su relación: “Cecilio y yo nos elegimos a diario desde ese lugar”, y añadió sobre Flematti: “Ceci jamás tuvo miedo de amar con entrega total. No guarda resto para mañana. No vive con un pie afuera, por las dudas”, tal como expresó a Infobae.

Al comentar que eligió no ser madre, la actriz reconoció que el concepto de familia responde a su realidad afectiva y no a expectativas externas: “Nosotros ya somos una familia, eh…”, afirmó, dejando en claro que el amor y la elección diaria son la base de su actual plenitud.

En su presente, Mercedes Funes decidió priorizar el disfrute de su vocación y su matrimonio. Con firmeza, enfatizó que su vida se centra en la felicidad cotidiana que construye junto a su esposo, dejando atrás los viejos mandatos y reafirmando que su sentido de pertenencia y realización está en el hogar que eligió.

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