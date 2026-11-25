El técnico de Alianza Lima evoluciona estable tras la intervención por apendicitis aguda y prevé reincorporarse a las prácticas en los próximos días antes de la final nacional del campeonato (Alianza Lima)

Guardar

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, fue trasladado a una clínica y sometido a una intervención quirúrgica de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda al término de la decimoséptima jornada del Torneo Clausura frente a FC Cajamarca, correspondiente a la Liga 1 2026, disputada el sábado 22 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva.

La operación concluyó sin complicaciones y el estratega se mantiene estable, bajo seguimiento permanente del equipo médico de la clínica y del club.

PUBLICIDAD

Según el comunicado oficial de la institución blanquiazul, los médicos autorizaron el inicio inmediato del proceso de recuperación y proyectan su retorno a las prácticas en los próximos días. Mientras tanto, el cuerpo técnico tomó el mando de las sesiones de trabajo sin modificar la planificación prevista.

Operación exitosa y tiempo de recuperación

Alianza Lima recibió una noticia alentadora sobre Pablo Guede luego de su intervención quirúrgica de urgencia. El estratega argentino permanece estable y comenzará su recuperación bajo supervisión médica. (Alianza Lima)

La noticia llegó pocas horas después de que el equipo blanquiazul cerrara el Torneo Clausura con una contundente victoria por 5-0 ante FC Cajamarca, elenco que consumó su descenso a la Liga 2 en esa misma jornada. Al concluir el encuentro, Guede fue derivado de urgencia a un centro médico, donde los especialistas confirmaron el diagnóstico de apendicitis aguda y determinaron la necesidad de una cirugía inmediata.

PUBLICIDAD

El procedimiento se llevó a cabo con total éxito. El club informó que el entrenador evoluciona de manera favorable y que su cuadro clínico no reviste gravedad. De acuerdo con las indicaciones del cuerpo médico, Guede comenzará de inmediato la etapa de recuperación y se reintegrará al trabajo con el plantel en los próximos días, en un plazo que los médicos no precisaron con exactitud pero que apunta a que esté disponible antes de la definición del campeonato nacional.

Durante su convalecencia, los asistentes técnicos condujeron las prácticas sin alterar ningún punto de la planificación establecida. Desde la institución subrayaron que el grupo permanece cohesionado de cara al objetivo que se trazó al inicio de la temporada. “El equipo está totalmente unido y comprometido con conseguir el objetivo principal que se trazó a inicios de año”, señaló el club a través de su comunicado oficial.

PUBLICIDAD

Guede completó su suspensión y regresa habilitado para la definición

Aunque su recuperación médica marcará los próximos días, Pablo Guede ya resolvió otro asunto pendiente: cumplió su sanción y está habilitado para volver a dirigir desde la zona técnica. (Melanie Palomino)

El duelo ante FC Cajamarca también marcó el fin de la sanción disciplinaria que pesaba sobre el entrenador argentino. La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana le había impuesto dos fechas de suspensión y una multa de 8 UIT —equivalente a aproximadamente 44.000 soles— tras el incidente que protagonizó con el delantero celeste Hernán Barcos en los pasillos del estadio Alberto Gallardo, luego del clásico de la fecha 14 disputado el 29 de octubre.

La sanción le impidió sentarse en el banco de suplentes en los compromisos ante Los Chankas, en Andahuaylas, y ante FC Cajamarca, en Matute. Alianza Lima optó por no apelar las fechas de suspensión —sí lo hizo con la multa económica— en parte porque el calendario jugaba a su favor: la última jornada del Clausura coincidía con el cierre de la sanción, lo que garantizaba que Guede estuviera habilitado para las instancias decisivas del torneo.

PUBLICIDAD

Con la suspensión cumplida, el técnico quedó en condiciones de dirigir desde la zona técnica en la final de la Liga 1 2026. Su regreso al banquillo se perfila como uno de los puntos centrales de la preparación blanquiazul para la recta final del campeonato, más allá de la recuperación postoperatoria que deberá transitar en los próximos días.

Fechas de las finales de la Liga 1 2026

Alianza Lima ya conoce el calendario de la definición de la Liga 1 2026. El conjunto blanquiazul disputará la final de ida el 8 de diciembre y cerrará la serie en Matute cinco días después. (Alianza Lima)

Alianza Lima aguarda en la final del campeonato nacional gracias a su posición en la Tabla Acumulada. El rival saldrá de la semifinal entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, serie programada para el 29 de noviembre y el 4 de diciembre.

PUBLICIDAD

La Liga de Fútbol Profesional confirmó las fechas de la gran definición: la final de ida se disputará el martes 8 de diciembre y la vuelta, el domingo 13 de diciembre. El partido de cierre tendrá como sede el estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima ejercerá de local.

El elenco blanquiazul, que cerró el Clausura como primero en la Tabla Acumulada, tendrá algunos días de margen para recuperar futbolistas y ajustar detalles tácticos antes de volver a la competencia. El retorno de Guede al banco —condicionado a su evolución médica— le devolvería al equipo la conducción directa del entrenador que lo guio durante toda la temporada, en el momento de mayor exigencia del año.

PUBLICIDAD