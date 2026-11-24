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El excandidato a la Alcaldía de Lima Metropolitana, Francis Allison, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones por emitir de forma tardía su criterio sobre la reelección encubierta, una decisión que impedirá a Rafael López Aliaga recibir las credenciales de alcalde para el período 2027-2030 pese a la victoria de la lista de Renovación Popular.

Según Allison, la falta de claridad perjudicó su candidatura y pudo influir en el resultado electoral. El exrepresentante de Avanza País afirmó que Renovación Popular no habría ganado si el organismo electoral hubiera precisado antes que López Aliaga no podía asumir el cargo.

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Sus planes políticos no se limitan a la alcaldía. El exalcalde de Magdalena dijo que no ha fijado una fecha ni tomado una decisión sobre la siguiente elección municipal, aunque expresó su deseo de aspirar en algún momento a la Presidencia de Perú porque considera que la política permite transformar la vida de las personas.

Las credenciales que López Aliaga no recibirá

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones estableció que los alcaldes elegidos en 2022 que postularon como primeros regidores en listas sin candidato a la alcaldía no recibirán credenciales de burgomaestre para el período 2027-2030. El criterio alcanza a López Aliaga, líder de Renovación Popular.

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El líder de Renovación Popular encabezó un pronunciamiento acompañado de diputados, senadores y alcaldes electos de su agrupación política

La agrupación compitió sin cabeza de lista luego de la renuncia de Luis Rubio el 4 de agosto. Allison consideró que esa circunstancia, sumada a la participación de López Aliaga en el debate municipal, llevó a los electores a asumir que recibiría las credenciales si su lista triunfaba.

“Claramente, Renovación Popular no hubiera ganado”, afirmó el excandidato. “Lo que sí he reclamado yo al Jurado [Nacional de Elecciones] como todos los peruanos, es que no haya sido claro en su oportunidad, porque efectivamente actos como dejar que Rafael López Aliaga vaya al debate, han confundido y nos han hecho creer que sí lo iba a dejar tomar el cargo”.

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Allison sostuvo que los perjudicados por la decisión tardía fueron su campaña y los votantes, no López Aliaga. También cuestionó que el dirigente de Renovación Popular protestara por la aplicación de la prohibición constitucional.

La prohibición de reelección en la Constitución

La prohibición de la reelección figura en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú de 1993. Para Allison, esa norma existía antes de la convocatoria electoral y no fue modificada durante la contienda.

“Nadie ha cambiado las reglas de juego con el juego comenzado. Las reglas de juego están en la Constitución, que prohíbe la reelección; y eso existe desde antes que se convoque a las elecciones”, señaló. Añadió que quienes recurrieron a una reelección encubierta no tendrían derecho a reclamar.

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Aunque no descartó volver a postular a la alcaldía de Lima, Allison indicó que está enfocado en la construcción de su partido político.

Rafael López Aliaga revela que ahora se dedicará al Congreso

El electo primer regidor de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que buscará intervenir en el debate político desde el Congreso de la República para impulsar una reforma del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. El anuncio ocurrió días después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmara que no podrá asumir nuevamente la alcaldía de Lima.

Durante un acto público en el distrito de Villa María del Triunfo, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se dirige a los asistentes desde un podio. En su discurso, manifiesta su intención de promover reformas institucionales en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado mediante coordinaciones legislativas, tras determinarse su impedimento para asumir nuevamente la alcaldía metropolitana.

“Este país está podrido, la Fiscalía está podrida, Poder Judicial podrido, Procuraduría de la República podrida. Eso es lo que hay que destrozar desde el Congreso, este Congreso. Ahí me voy a dedicar ahora”, declaró ante unas 300 personas durante un mitin en Villa María del Triunfo.

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El excandidato presidencial dijo que, tras el cierre de esta etapa electoral, concentrará sus esfuerzos en buscar apoyos parlamentarios. “Ahora va, que ya terminé esta etapa, voy a meterme a negociar los votos pa’ la reforma judicial, fiscal y Procuraduría de la República”, sostuvo.