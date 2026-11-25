Se discute la necesidad de una reforma policial más allá del populismo punitivo. El video explora las causas de la crisis institucional y propone vías para recuperar la confianza ciudadana en el cuerpo policial. (Crédito: Canal N)

Guardar

El abogado penalista Francisco Álvarez calificó como “populismo punitivo” la propuesta del Poder Ejecutivo de imponer cadena perpetua a los miembros de la Policía Nacional del Perú vinculados a organizaciones criminales. En diálogo con Canal N, el especialista cuestionó tanto la viabilidad constitucional de la iniciativa, impulsada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, como su capacidad real para frenar la infiltración delictiva dentro de la institución policial.

La propuesta plantea sanciones severas para los efectivos que pertenezcan a estructuras criminales o que faciliten armas a estas organizaciones. Según Álvarez, la medida tiene “ribetes de fuego artificial” y responde más a una lógica de impacto mediático que a una política criminal con sustento técnico, en momentos en que la seguridad ciudadana se mantiene como uno de los principales reclamos de la población peruana.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior de Perú, Juan José Santiváñez, propuso penas de cadena perpetua para miembros de la Policía Nacional vinculados a organizaciones criminales. (Agencia Andina)

Críticas a la propuesta de cadena perpetua

La iniciativa busca endurecer el marco penal aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía que incurran en delitos de crimen organizado, en un contexto de creciente preocupación por la corrupción dentro de las filas policiales. Álvarez explicó que la normativa vigente ya contempla agravantes específicos para estos casos: la pertenencia de un funcionario público a una organización criminal constituye, de por sí, una circunstancia agravante estipulada en el Código Penal.

“Es puro populismo punitivo, lamentablemente”, afirmó el abogado al ser consultado por Canal N sobre el fondo de la propuesta. Para el especialista, el verdadero problema no radica en una reforma legislativa orientada a elevar penas, sino en la ausencia de mecanismos eficaces para identificar y retirar rápidamente, bajo debido proceso, a los efectivos involucrados en actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

Un análisis sobre las recientes propuestas legislativas en el Congreso que buscan endurecer las penas contra el crimen organizado, especialmente para funcionarios públicos. Se discute la proporcionalidad y la posible inconstitucionalidad de estas medidas. (Crédito: Canal N)

Dudas sobre proporcionalidad y efecto disuasivo

Álvarez advirtió que la medida enfrentaría serios obstáculos si llega al Tribunal Constitucional, debido a una posible vulneración del principio de proporcionalidad penal. Según explicó, delitos de la parte especial del Código Penal como la facilitación o tenencia ilegal de armas no superan actualmente los 20 años de prisión, mientras que el robo agravado, pese a sucesivas reformas que incrementaron sus penas, tampoco alcanza la cadena perpetua.

“¿Cómo el ministro va a poder explicar, va a poder convencer al Congreso, que el solo hecho de que un policía pertenezca a una organización criminal le van a dar una cadena perpetua?”, cuestionó el penalista en la misma entrevista. A su juicio, si el proyecto se convierte en ley, ya sea por facultades legislativas delegadas o por aprobación parlamentaria, tiene altas probabilidades de ser declarado inconstitucional ante una eventual acción de control normativo.

PUBLICIDAD

El abogado agregó que el historial de endurecimiento de penas en el Perú no ha demostrado eficacia disuasiva. Citó el caso del robo agravado, delito con mayor incidencia estadística en el país, cuyas penas se incrementaron en varias ocasiones sin que ello derivara en una reducción sostenida de los casos registrados.

El penalista sostiene que la pertenencia a una organización criminal ya figura como agravante en el Código Penal, lo que debilitaría el argumento oficial para crear una pena nueva. (Canal N)

Crisis institucional en la Policía

Para Álvarez, el eje del debate no debería centrarse exclusivamente en el endurecimiento de sanciones, sino en la crisis institucional que atraviesa la Policía Nacional desde hace varios años. El especialista señaló que esta problemática se enmarca en un fenómeno más amplio de politización que, según indicó, también afecta a otros ámbitos de la institucionalidad peruana, como el eclesiástico y el judicial.

PUBLICIDAD

“Hay una reforma más interna que legislativa que la policía necesita para que la gente empiece nuevamente a confiar en ellos”, sostuvo el abogado ante Canal N. En ese sentido, remarcó que la prioridad debería ser el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y de separación del servicio bajo garantías de debido proceso, antes que la creación de nuevas figuras penales con penas máximas.

El ministro de Defensa de Perú, Walter Astudillo, interviene en una sesión oficial del Poder Ejecutivo sobre políticas de seguridad. (Agencia Andina)

Congreso y medidas de mano dura

El analista también se refirió a la tendencia habitual del Congreso de la República a respaldar iniciativas de corte punitivo frente a problemas de seguridad, independientemente de su composición política. Señaló que este patrón responde a una lógica extendida entre las distintas bancadas parlamentarias, que tienden a acompañar medidas de alto impacto mediático frente al crimen organizado, pese a que ese respaldo no garantiza la validez constitucional de las normas aprobadas.

PUBLICIDAD

De convertirse en ley, la propuesta de cadena perpetua para policías vinculados a organizaciones criminales podría ser cuestionada ante el Tribunal Constitucional por eventuales ciudadanos, organizaciones o autoridades legitimadas para presentar una acción de inconstitucionalidad.