El abogado penalista Francisco Álvarez calificó como “populismo punitivo” la propuesta del Poder Ejecutivo de imponer cadena perpetua a los miembros de la Policía Nacional del Perú vinculados a organizaciones criminales. En diálogo con Canal N, el especialista cuestionó tanto la viabilidad constitucional de la iniciativa, impulsada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, como su capacidad real para frenar la infiltración delictiva dentro de la institución policial.
La propuesta plantea sanciones severas para los efectivos que pertenezcan a estructuras criminales o que faciliten armas a estas organizaciones. Según Álvarez, la medida tiene “ribetes de fuego artificial” y responde más a una lógica de impacto mediático que a una política criminal con sustento técnico, en momentos en que la seguridad ciudadana se mantiene como uno de los principales reclamos de la población peruana.
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Críticas a la propuesta de cadena perpetua
La iniciativa busca endurecer el marco penal aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía que incurran en delitos de crimen organizado, en un contexto de creciente preocupación por la corrupción dentro de las filas policiales. Álvarez explicó que la normativa vigente ya contempla agravantes específicos para estos casos: la pertenencia de un funcionario público a una organización criminal constituye, de por sí, una circunstancia agravante estipulada en el Código Penal.
“Es puro populismo punitivo, lamentablemente”, afirmó el abogado al ser consultado por Canal N sobre el fondo de la propuesta. Para el especialista, el verdadero problema no radica en una reforma legislativa orientada a elevar penas, sino en la ausencia de mecanismos eficaces para identificar y retirar rápidamente, bajo debido proceso, a los efectivos involucrados en actividades ilícitas.
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Dudas sobre proporcionalidad y efecto disuasivo
Álvarez advirtió que la medida enfrentaría serios obstáculos si llega al Tribunal Constitucional, debido a una posible vulneración del principio de proporcionalidad penal. Según explicó, delitos de la parte especial del Código Penal como la facilitación o tenencia ilegal de armas no superan actualmente los 20 años de prisión, mientras que el robo agravado, pese a sucesivas reformas que incrementaron sus penas, tampoco alcanza la cadena perpetua.
“¿Cómo el ministro va a poder explicar, va a poder convencer al Congreso, que el solo hecho de que un policía pertenezca a una organización criminal le van a dar una cadena perpetua?”, cuestionó el penalista en la misma entrevista. A su juicio, si el proyecto se convierte en ley, ya sea por facultades legislativas delegadas o por aprobación parlamentaria, tiene altas probabilidades de ser declarado inconstitucional ante una eventual acción de control normativo.
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El abogado agregó que el historial de endurecimiento de penas en el Perú no ha demostrado eficacia disuasiva. Citó el caso del robo agravado, delito con mayor incidencia estadística en el país, cuyas penas se incrementaron en varias ocasiones sin que ello derivara en una reducción sostenida de los casos registrados.
Crisis institucional en la Policía
Para Álvarez, el eje del debate no debería centrarse exclusivamente en el endurecimiento de sanciones, sino en la crisis institucional que atraviesa la Policía Nacional desde hace varios años. El especialista señaló que esta problemática se enmarca en un fenómeno más amplio de politización que, según indicó, también afecta a otros ámbitos de la institucionalidad peruana, como el eclesiástico y el judicial.
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“Hay una reforma más interna que legislativa que la policía necesita para que la gente empiece nuevamente a confiar en ellos”, sostuvo el abogado ante Canal N. En ese sentido, remarcó que la prioridad debería ser el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y de separación del servicio bajo garantías de debido proceso, antes que la creación de nuevas figuras penales con penas máximas.
Congreso y medidas de mano dura
El analista también se refirió a la tendencia habitual del Congreso de la República a respaldar iniciativas de corte punitivo frente a problemas de seguridad, independientemente de su composición política. Señaló que este patrón responde a una lógica extendida entre las distintas bancadas parlamentarias, que tienden a acompañar medidas de alto impacto mediático frente al crimen organizado, pese a que ese respaldo no garantiza la validez constitucional de las normas aprobadas.
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De convertirse en ley, la propuesta de cadena perpetua para policías vinculados a organizaciones criminales podría ser cuestionada ante el Tribunal Constitucional por eventuales ciudadanos, organizaciones o autoridades legitimadas para presentar una acción de inconstitucionalidad.
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