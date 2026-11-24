Luis Galarreta se encuentra en Piura para supervisar las acciones de respuesta ante el fenómeno de El Niño. El primer ministro destacó la importancia de priorizar la vida y la salud, así como la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta del país, especialmente de las Fuerzas Armadas. | TV Perú Noticias

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, lideró este martes 24 de noviembre una jornada de supervisión en Piura para evaluar las acciones que ejecuta el Gobierno frente a las emergencias ocasionadas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Durante su visita, destacó el despliegue de 1.600 efectivos de las Fuerzas Armadas y maquinaria destinada a atender a la población de las zonas afectadas.

El jefe del gabinete ministerial sobrevoló el cauce del río Piura y la provincia de Morropón acompañado por los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, con el propósito de verificar las acciones de respuesta y evaluar las medidas que deberán reforzarse ante las próximas precipitaciones.

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La jornada de trabajo permitió identificar las necesidades de atención en el territorio y recoger información para plantear nuevas medidas en el Consejo de Ministros, en coordinación con las autoridades regionales y locales.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, encabeza una conferencia en Piura para coordinar acciones de preparación ante las lluvias del fenómeno El Niño. (PCM)

Galarreta reafirmó el compromiso del Ejecutivo de brindar una respuesta inmediata a las emergencias que se registren en Piura y Tumbes, con especial énfasis en la protección de la población, la evacuación de familias y el mantenimiento de la conectividad en las zonas afectadas.

“Nuestro objetivo es proteger la vida y responder al instante. Para ello las Fuerzas Armadas están en la primera línea para rescatar a las personas en peligro, evacuar el agua empozada de las viviendas y garantizar la comunicación con las zonas que queden aisladas”, señaló Luis Galarreta.

Gobierno dispone de 1.600 militares, maquinaria y espacios para campamentos temporales

Como parte de las acciones de preparación y respuesta frente a El Niño, el Ejecutivo mantiene desplegados a 1.600 efectivos de las Fuerzas Armadas en Piura, quienes cuentan con maquinaria para intervenir en calles inundadas, apoyar en la evacuación de personas y atender emergencias en sectores de difícil acceso.

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A este despliegue se suma la habilitación de cerca de 400 espacios destinados a la instalación de campamentos temporales, ubicados en puntos seguros y próximos a los sectores más vulnerables a las precipitaciones.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, conversa con un mando militar durante la supervisión de las acciones de respuesta ante las lluvias en Piura. (PCM)

Según explicó Galarreta, estos espacios serán activados progresivamente, de acuerdo con las necesidades de evacuación y atención de las familias damnificadas.

Durante su visita, el premier y los titulares de Defensa y Desarrollo Agrario también sostuvieron una reunión de coordinación con el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, para garantizar la certificación de los operarios que permita utilizar la totalidad de la maquinaria pesada disponible en la región.

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El objetivo es contar con los recursos humanos y logísticos necesarios para intervenir oportunamente ante nuevas inundaciones y otras emergencias ocasionadas por las lluvias.

Ejecutivo prevé sumar un millón de dosis de vacunas contra el dengue en 2027

La atención sanitaria constituye otro de los ejes de intervención del Gobierno frente al impacto del fenómeno El Niño en el norte del país.

Galarreta informó que el Ejecutivo gestionó alrededor de 500.000 dosis de vacunas contra el dengue para 2026, a las que se sumará un millón de dosis adicionales durante 2027, según anunció.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, arriba a Piura para coordinar las medidas de atención del Gobierno ante las emergencias causadas por las lluvias. (PCM)

La medida busca reforzar la protección sanitaria ante el riesgo de proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, cuya reproducción se ve favorecida por las altas temperaturas y la acumulación de agua.

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Asimismo, durante la reunión con el gobernador regional de Piura se abordó la necesidad de intensificar las jornadas de fumigación como parte de las acciones de prevención y control de la enfermedad.

Galarreta convoca a alcaldes electos a priorizar obras de drenaje pluvial

Como parte de su agenda en Piura, el presidente del Consejo de Ministros participó en el seminario regional Gestión Reactiva ante el FEN 2026 al 2027: lo que toda nueva autoridad debe saber, donde convocó a los alcaldes provinciales y distritales electos a trabajar de manera articulada con el Ejecutivo.

El premier destacó la importancia de orientar los recursos públicos hacia proyectos que reduzcan la vulnerabilidad de la población frente a fenómenos climáticos extremos, especialmente en las ciudades que recurrentemente registran inundaciones durante la temporada de lluvias.

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“Tenemos que poner orden en el gasto público y en la planificación urbana. La primera prioridad de cada gestión debe ser ejecutar obras de drenaje pluvial y evitar que los ciudadanos se ubiquen en los cauces de los ríos o las quebradas”, sostuvo el primer ministro.

Galarreta planteó que las nuevas autoridades municipales conviertan las obras de drenaje pluvial y el ordenamiento territorial en prioridades de sus gestiones, con el fin de reducir la exposición de las familias a futuras emergencias.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, coordina con el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, el despliegue de maquinaria y recursos frente al fenómeno El Niño. (PCM)

Las actividades de supervisión y coordinación en Piura también contaron con la participación de la senadora Karla Schaefer y de los diputados Henry Albañil, César Revilla, Carmela Paucará y Eduardo Castillo.

Senamhi advierte nuevas lluvias de fuerte a extrema intensidad en Piura y Tumbes

La visita de las autoridades del Ejecutivo coincide con un escenario meteorológico que mantiene en alerta a las regiones del norte del país.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en sectores de la costa norte, principalmente en el interior de Piura y Tumbes, de acuerdo con el aviso difundido este martes 24 de noviembre.

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La persistencia de las lluvias mantiene el riesgo de inundaciones, incremento del caudal de los ríos y activación de quebradas, por lo que la disponibilidad de maquinaria, personal de primera respuesta y espacios para evacuaciones resulta clave para la atención de las próximas emergencias.