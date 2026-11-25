El 'Chino' señaló que la hinchada tarmeña gritó el tanto de Horacio Benincasa como "un campeonato". Crédito: X L1.

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El empate de ADT ante Sporting Cristal, con un gol de Horacio Benincasa en los minutos finales, tuvo un significado especial para el conjunto tarmeño. El equipo dirigido por Víctor Rivera rescató un punto importante en su lucha por mantenerse en la Liga 1 y, de paso, complicó las aspiraciones del cuadro ‘celeste’ en el Torneo Clausura 2026.

En una entrevista con L1 MAX, el entrenador del ‘vendaval celeste’ destacó la trascendencia de aquel compromiso, pues ambos equipos llegaban con objetivos distintos. Mientras los rimenses buscaban sostenerse en la parte alta de la clasificación y acercarse al título del segundo certamen del año, ADT necesitaba sumar para tomar distancia de los puestos de descenso.

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“Tenía ribetes especiales el partido por ambos lados. Para nosotros era luchar por la permanencia y creo que fue un buen partido. Lo peleamos hasta el final y ese gol creo que va a quedar en el recuerdo de toda la gente de Tarma, que lo celebró como si fuera un campeonato”, manifestó.

El encuentro, que se disputó en el estadio Unión Tarma, parecía terminar con victoria visitante. Hernán Barcos había adelantado a Sporting Cristal en el tiempo añadido de la primera mitad, pero Benincasa apareció a los 90+4 minutos para conectar de cabeza y establecer el 1-1 definitivo. Con este resultado, los ‘cerveceros’ dejaron escapar dos puntos importantes y llegaron a la última jornada sin depender de sí mismos para quedarse con el Clausura.

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Víctor Rivera recordó el agónico empate de ADT frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura. Crédito: LFP

‘Chino’ Rivera reveló la indicación que dio antes del gol de Benincasa

Uno de los detalles que compartió el entrenador fue la orden que transmitió a sus futbolistas antes de la ejecución de la pelota parada. Rivera contó que pidió a sus dirigidos adelantarse y disputar el balón dentro del área, aunque el intenso ruido del estadio dificultaba que sus indicaciones llegaran con claridad.

“Son jugadas que se trabajan durante el entrenamiento, pero si ustedes tienen el ambiental de la jugada del gol, yo le voy diciendo a Orlando Núñez, porque con tanta bulla que había en el estadio, no podía. Le digo: ‘Suban, vayan arriba, que la ganamos’. Dije que vayan a pelear esa pelota. Y se quedó uno solo en el rebote”, relató.

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El técnico también remarcó que su equipo no esperó hasta el último minuto para buscar la igualdad. Como muestra de esa intención, recordó que en más de una ocasión, ADT estuvo cerca del gol.

“Pusimos toda la energía en esa jugada, porque primero que ahí Tomás encara para buscar profundidad. Otro equipo que no busca el gol, retrocede el balón o quiere darle otra secuencia de pases. Nosotros, antes de eso, acuérdense que Lucumí había tenido una opción de gol debajo del arco, que Aldair Rodríguez le da un centro por el área chica y rebota ahí. Pero siempre lo quisimos empatar, siempre lo quisimos ganar”, sostuvo.

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Víctor 'Chino' Rivera abrazando a Horacio Benincasa tras el gol agónico ante Sporting Cristal en Tarma. Crédito: LFP

La lucha de ADT por mantenerse en la Liga 1

Rivera también mencionó otras oportunidades generadas por sus dirigidos, como una ocasión de Said Peralta en el inicio del compromiso y dos aproximaciones de Orlando Núñez. Para el estratega, esas acciones reflejaron que ADT intentó competir y hacer daño pese a tener enfrente a un rival que peleaba por el campeonato.

“En el comienzo del partido, Said Peralta se pierde un gol debajo del arco. Hay una jugada de un tiro indirecto, que podía terminar en gol de Orlando Núñez. Hay otra escapada de él mismo. Lo que pasa es que la gente tiene su lectura para un solo equipo, pero nosotros también intentamos en todo momento buscar el partido, con un partido difícil, lógicamente, con un club que viene a pelear el título”, comentó.

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Finalmente, el entrenador valoró la entrega de sus futbolistas y reconoció que no era sencillo determinar si aquel punto había asegurado la permanencia. Sin embargo, sí tuvo clara la postura que mostró el equipo durante los noventa minutos.

“Competimos, que eso es lo más importante y dejamos la piel hasta el último segundo. Por eso la pregunta es difícil decir si en ese punto nos salvamos, pero creo que en actitud sí, definitivamente, ADT quería en todo momento quedarse en la Liga 1”, concluyó.