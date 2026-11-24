Universitario de Deportes y Sport Huancayo volverán a estar frente a frente, pero esta vez será por las semifinales de la Liga 1 2026. El ‘rojo matador’ conquistó el Torneo Clausura y los ‘cremas’ hicieron lo justo para acceder a la serie tras quedar segundo en la tabla acumulada.
La llave comenzará el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio IPD de Huancayo, donde los huancaínos serán local. La clasificación se definirá el viernes 4 de diciembre a las 20:30 horas en el estadio Monumental, con la ‘U’ como anfitrión.
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¿Cómo se definirá al ganador de las semifinales por la Liga 1 2026?
Se vienen las semifinales entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, y muchos se preguntan cómo se definirá al ganador: ¿se contará los goles de visita?, ¿se jugará tercer partido?, ¿habrá tiempo extra?, y más. Infobae Perú te cuenta todos los detalles de la definición del segundo finalista de la Liga 1, que jugará con Alianza Lima.
- El equipo que meta más goles al cabo de los dos partidos avanzará a la final nacional de la Liga 1 2026.
- Si ambos clubes igualan en el marcador global en los 180 minutos, la clasificación se definirá por tanta de penales.
- No se contabilizarán los goles en contra para determinar al vencedor.
- No habrá tiempo extra.
- No habrá partido extra, es decir tercer encuentro.
- El ganador enfrentará a Alianza Lima en la definición por el título nacional.
Canal TV para ver Universitario vs Sport Huancayo por semifinal ida
L1 Max transmitirá las semifinales por televisión y ofrecerá los partidos programados para la jornada.
Los aficionados que sigan los encuentros desde celulares, tabletas o computadoras podrán acceder a la programación mediante la aplicación Liga 1 Play.
La plataforma digital permitirá ver los duelos desde distintos dispositivos conectados a internet.
Infobae Perú realizará una cobertura informativa antes, durante y después de cada partido, con las principales incidencias para quienes no puedan seguir las transmisiones en tiempo real.
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Alianza Lima espera rival: Universitario o Sport Huancayo
El ganador de Sport Huancayo y Universitario enfrentará a Alianza Lima en la final nacional de la Liga 1 2026.
El conjunto blanquiazul obtuvo el pase directo a la definición por su campaña en el Torneo Apertura y por terminar en el primer lugar de la tabla acumulada. El club victoriano espera al vencedor de la semifinal para disputar el título de la temporada.
El rojo matador y el cuadro crema volverán a enfrentarse con el objetivo de superar la llave y obtener el otro cupo para la final.
La serie comenzará en Huancayo y tendrá su desenlace en el estadio Monumental. Allí se conocerá al rival que acompañará a los ‘blanquiazules’ en la definición del campeonato, el primer encuentro será el martes 8 de diciembre y el segundo el domingo 13 de diciembre.
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