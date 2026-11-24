¿Cómo se define al ganador de las semifinales de la Liga 1 2026?

Guardar

Universitario de Deportes y Sport Huancayo volverán a estar frente a frente, pero esta vez será por las semifinales de la Liga 1 2026. El ‘rojo matador’ conquistó el Torneo Clausura y los ‘cremas’ hicieron lo justo para acceder a la serie tras quedar segundo en la tabla acumulada.

La llave comenzará el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio IPD de Huancayo, donde los huancaínos serán local. La clasificación se definirá el viernes 4 de diciembre a las 20:30 horas en el estadio Monumental, con la ‘U’ como anfitrión.

PUBLICIDAD

¿Cómo se definirá al ganador de las semifinales por la Liga 1 2026?

Se vienen las semifinales entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, y muchos se preguntan cómo se definirá al ganador: ¿se contará los goles de visita?, ¿se jugará tercer partido?, ¿habrá tiempo extra?, y más. Infobae Perú te cuenta todos los detalles de la definición del segundo finalista de la Liga 1, que jugará con Alianza Lima.

El equipo que meta más goles al cabo de los dos partidos avanzará a la final nacional de la Liga 1 2026.

Si ambos clubes igualan en el marcador global en los 180 minutos, la clasificación se definirá por tanta de penales.

No se contabilizarán los goles en contra para determinar al vencedor.

No habrá tiempo extra.

No habrá partido extra, es decir tercer encuentro.

El ganador enfrentará a Alianza Lima en la definición por el título nacional.

Universitario y Sport Huancayo definirán al finalista del torneo nacional. (L1Max)

Canal TV para ver Universitario vs Sport Huancayo por semifinal ida

L1 Max transmitirá las semifinales por televisión y ofrecerá los partidos programados para la jornada.

Los aficionados que sigan los encuentros desde celulares, tabletas o computadoras podrán acceder a la programación mediante la aplicación Liga 1 Play.

La plataforma digital permitirá ver los duelos desde distintos dispositivos conectados a internet.

Infobae Perú realizará una cobertura informativa antes, durante y después de cada partido, con las principales incidencias para quienes no puedan seguir las transmisiones en tiempo real.

PUBLICIDAD

Sport Huancayo recibe a Universitario en el primer cruce por semifinales de la Liga 1 2026. Crédito: LFP

Alianza Lima espera rival: Universitario o Sport Huancayo

El ganador de Sport Huancayo y Universitario enfrentará a Alianza Lima en la final nacional de la Liga 1 2026.

El conjunto blanquiazul obtuvo el pase directo a la definición por su campaña en el Torneo Apertura y por terminar en el primer lugar de la tabla acumulada. El club victoriano espera al vencedor de la semifinal para disputar el título de la temporada.

El rojo matador y el cuadro crema volverán a enfrentarse con el objetivo de superar la llave y obtener el otro cupo para la final.

La serie comenzará en Huancayo y tendrá su desenlace en el estadio Monumental. Allí se conocerá al rival que acompañará a los ‘blanquiazules’ en la definición del campeonato, el primer encuentro será el martes 8 de diciembre y el segundo el domingo 13 de diciembre.

PUBLICIDAD

Alianza Lima vence 1-0 a FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.