La conductora calificó el momento como una humillación pública, tras el reconocimiento del empresario por el episodio del yate durante el espectáculo de Nico Occhiato en Argentina junto a su esposa. ATV/ Magaly TV La Firme.

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El escándalo que rodeó a Francho Sierralta tras el ampay del yate en Argentina volvió a generar comentarios en la televisión peruana, esta vez por el incómodo momento que vivió durante un espectáculo de Luzu TV. El empresario y amigo de Said Palao y Mario Irivarren fue reconocido por el público cuando se encontraba en el evento conducido por Nico Occhiato, una situación que terminó convirtiéndolo nuevamente en protagonista de la polémica, pero ahora junto a su esposa, Nathalie Galleno Mendoza.

Francho Sierralta es criticado por Magaly tras roche en Argentina: su esposa habría salido llorando de show de Luzu TV. Captura: Magaly TV La Firme.

Las imágenes difundidas del episodio mostraron a Sierralta siendo identificado por los asistentes debido a su aparición en el escándalo que lo involucró con los chicos reality durante un viaje a Argentina. La situación habría generado incomodidad en el recinto, especialmente porque su esposa se encontraba sentada a su lado y quedó expuesta a las reacciones que surgieron luego de que el público lo reconociera.

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El episodio no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien dedicó parte de su programa a comentar lo ocurrido y cuestionó duramente la decisión de Francho de asistir al espectáculo, considerando que era previsible que alguien lo identificara tras la difusión de las imágenes del yate. Para la conductora, el empresario debió anticipar que su presencia podía desencadenar una situación incómoda y evitar exponer a su pareja a un momento que calificó de vergonzoso.

Francho Sierralta es criticado por Magaly tras roche en Argentina: su esposa habría salido llorando de show de Luzu TV. Captura: Magaly TV La Firme.

“Qué terrible. Nadie quisiera ser la esposa de Francho Sierralta en ese momento. Ridículo público y humillación pública”, arrancó diciendo Magaly tras presentar las imágenes de lo ocurrido durante el show de Luzu TV.

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La periodista se mostró indignada por el escenario que, según su análisis, se pudo evitar. Consideró que Sierralta sabía que podía ser reconocido por lo ocurrido en Argentina y que, pese a ello, decidió asistir al evento acompañado de su esposa, quien terminó siendo testigo de las reacciones del público y del momento en que su pareja fue identificada.

Francho Sierralta es criticado por Magaly tras roche en Argentina: su esposa habría salido llorando de show de Luzu TV. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona a Francho Sierralta por llevar a su esposa al show de Luzu TV

Durante su comentario, Magaly Medina insistió en que Francho Sierralta debió pensar en su esposa antes de asistir al evento. La conductora consideró que, luego de protagonizar un escándalo que tuvo repercusión mediática, el empresario debía ser consciente de que su presencia en un espectáculo concurrido podía provocar que alguien lo reconociera y reaccionara frente a él.

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Francho Sierralta es criticado por Magaly tras roche en Argentina: su esposa habría salido llorando de show de Luzu TV. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista cuestionó que no optara por otro momento o lugar para disfrutar del programa, especialmente si tenía interés en ver a Nico Occhiato y al equipo de Luzu TV. En su opinión, la posibilidad de ser identificado era suficientemente evidente, por lo que no entendía por qué decidió exponerse junto a Nathalie.

“Francho sabía a lo que iba. ¿Por qué te expones?, ¿por qué no te fuiste a verlos a otro país?”, expresó Magaly, quien cuestionó que el empresario no tomara precauciones para evitar que la situación terminara afectando a su pareja.

Francho Sierralta es criticado por Magaly tras roche en Argentina: su esposa habría salido llorando de show de Luzu TV. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora incluso planteó que, si Sierralta era fanático del programa, podía buscar otra oportunidad para asistir sin poner a su esposa en medio de una escena que podría resultar incómoda. Según su reflexión, lo importante no era dejar de disfrutar de un espectáculo, sino tener en cuenta el contexto que atravesaba después del ampay y el impacto que sus acciones podían tener en la persona que lo acompañaba.

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Francho Sierralta es criticado por Magaly tras roche en Argentina: su esposa habría salido llorando de show de Luzu TV. Captura: Magaly TV La Firme.

“Puede ser fan del programa, pero primero pienso en mi esposa, que me pueden reconocer y no la expongo. Creo que él siempre ha fluctuado entre ser figureti y no. La consiguió de la peor forma, en el yate”, añadió Medina.

La conductora también cuestionó la manera en que habría afrontado las consecuencias de lo sucedido anteriormente. Desde su perspectiva, el hecho de que su esposa lo haya perdonado no significa que él haya asumido realmente la responsabilidad por sus acciones ni que haya reflexionado sobre el impacto que estas tuvieron en su relación.

“Creo que este tipo no asumió lo que hizo porque la mujer lo perdonó casi inmediatamente”, sentenció Magaly, dejando clara su postura sobre la actitud que habría mostrado Sierralta después del escándalo.

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Francho Sierralta es criticado por Magaly tras roche en Argentina: su esposa habría salido llorando de show de Luzu TV. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina descarta que el público se haya burlado de la esposa de Francho

El episodio ocurrido en el show de Luzu TV también generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la manera en que el público habría reaccionado al reconocer a Francho Sierralta. Entre los comentarios surgieron opiniones sobre la exposición de Nathalie Galleno Mendoza, quien se encontraba al lado de su esposo durante el momento en que fue identificado.

Francho Sierralta es criticado por Magaly tras roche en Argentina: su esposa habría salido llorando de show de Luzu TV. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, Magaly Medina consideró que las reacciones de los asistentes no estaban dirigidas a burlarse de la mujer, sino que se trataba de una manera de señalar a Nico Occhiato quién era el hombre que se encontraba entre el público. La periodista sostuvo que los presentes habrían reconocido primero a Sierralta y que no necesariamente se habían percatado de que su esposa estaba junto a él.

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“Yo creo que el público no se ha burlado de ella. Lo que ha hecho el público es señalarle a Nico Occhiato quién era él. Ni se habían dado cuenta de que ella era la esposa”, dijo la conductora al analizar lo ocurrido.

Francho Sierralta es criticado por Magaly tras roche en Argentina: su esposa habría salido llorando de show de Luzu TV. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué pasó con Francho Sierralta y su esposa tras el roche en Luzu TV?

El episodio en el espectáculo de Luzu TV se produjo cuando Francho Sierralta fue reconocido por los asistentes como el hombre vinculado al ampay del yate en Argentina, donde también fueron involucrados los chicos reality Said Palao y Mario Irivarren. La identificación habría generado comentarios entre el público y una reacción que llamó la atención de quienes se encontraban cerca de la pareja.

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Francho Sierralta es criticado por Magaly tras roche en Argentina: su esposa habría salido llorando de show de Luzu TV. Captura: Magaly TV La Firme.

Según la información compartida por Ric La Torre, quien estuvo presente en el evento, algunos asistentes comentaron que Nathalie Galleno Mendoza habría abandonado el teatro llorando, luego de la situación que se produjo durante el espectáculo. El comunicador también señaló que Francho habría salido detrás de ella tras percatarse de su reacción.

En las imágenes difundidas se observa al empresario salir del recinto donde se desarrollaba el show, aunque el material no permite conocer con claridad todo lo que ocurrió entre ambos ni confirmar los motivos exactos por los que la mujer habría decidido retirarse.

Francho Sierralta es criticado por Magaly tras roche en Argentina: su esposa habría salido llorando de show de Luzu TV. Captura: Magaly TV La Firme.