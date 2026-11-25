Un trabajador municipal de San Isidro vierte una tableta de cloro en una pileta ornamental como medida para evitar la proliferación de mosquitos transmisores del dengue. (Foto: Municipalidad de San Isidro)

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Pequeños peces guppy cumplen una función particular en la prevención del dengue en San Isidro. La Municipalidad distrital los coloca en cisternas subterráneas donde almacena agua para el riego de parques y jardines. Su tarea consiste en alimentarse de las larvas de mosquitos e impedir que estos insectos lleguen a su etapa adulta, cuando pueden transmitir enfermedades.

Esta medida forma parte de las acciones de control biológico que desarrolla el municipio para reducir los posibles criaderos del mosquito transmisor. Los ejemplares permanecen en distintos depósitos de agua del distrito, donde personal municipal supervisa que se mantengan en condiciones adecuadas.

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La estrategia se complementa con la limpieza y desinfección de piletas ornamentales, la aplicación preventiva de cloro y el uso de larvicidas en espacios donde se detectan acumulaciones de agua. Estas intervenciones buscan reforzar la vigilancia ambiental ante la posible ocurrencia de lloviznas asociadas al fenómeno El Niño.

Peces guppy en un frasco de vidrio sirven para el control biológico de larvas de mosquito en los depósitos de agua de San Isidro. (Foto: Municipalidad de San Isidro)

Los peces guppy se alimentan de las larvas en las cisternas de San Isidro

La gerente de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de San Isidro, Katherine Montes, explicó que el distrito cuenta con cisternas subterráneas que almacenan agua destinada al riego de sus áreas verdes. Debido a que estos depósitos pueden conservar pequeñas cantidades de agua incluso después de su recirculación, el municipio incorporó peces guppy para controlar la presencia de larvas.

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“Nosotros también hacemos el control biológico a través de los pececitos de guppys, para que ellos se puedan comer las larvas de los zancudos y estos no lleguen a su estadio adulto, que es donde hacen esta transmisión de la enfermedad”, indicó la funcionaria en diálogo con RPP Noticias.

Montes precisó que los peces guppy están distribuidos en diferentes puntos de las cisternas. Aunque estos depósitos cuentan con un sistema de recirculación que permite renovar el agua, pueden quedar láminas de líquido donde permanecen los ejemplares y continúan alimentándose de las larvas.

Una mesa informativa en San Isidro exhibe una maqueta del mosquito transmisor del dengue y frascos con peces guppy utilizados para el control biológico de larvas. (Foto: Municipalidad de San Isidro)

Los guppies (Poecilia reticulata) son utilizados por su capacidad para alimentarse de larvas de mosquitos. De esta manera, cumplen una función de control biológico en espacios acuáticos que podrían favorecer la reproducción de estos insectos.

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Una de las intervenciones de supervisión se realizó en una pileta ubicada en la esquina de las avenidas Paseo Parodi y Javier Prado. En el lugar, el personal municipal revisó las cisternas subterráneas que abastecen esta fuente ornamental para verificar las condiciones de los depósitos.

Personal municipal realiza trabajos de limpieza en una pileta ornamental de San Isidro como parte de las medidas de prevención contra el dengue. (Foto: Municipalidad de San Isidro)

Municipio también limpia piletas y aplica larvicidas para prevenir criaderos

El uso de peces guppy no es la única medida que aplica la Municipalidad de San Isidro para controlar la reproducción de mosquitos. La comuna también realiza labores de limpieza, lavado y desinfección de las piletas ornamentales del distrito.

Como parte de estas intervenciones, el personal municipal utiliza pastillas de cloro de manera preventiva para mantener condiciones sanitarias adecuadas en los espacios acuáticos. Asimismo, aplica larvicidas en zonas donde identifica acumulaciones de agua que podrían facilitar el desarrollo de estos insectos.

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Las acciones buscan reforzar la vigilancia ambiental ante la posible presencia de lloviznas relacionadas con el fenómeno El Niño. La acumulación de agua en recipientes, depósitos y otros espacios puede generar condiciones favorables para la reproducción de mosquitos.

Por ello, las intervenciones municipales también contemplan la revisión periódica de los espacios públicos donde podría acumularse agua, con el propósito de identificar posibles focos de reproducción y aplicar medidas de control.

¿Cómo evitar que los mosquitos del dengue se reproduzcan en casa?

La Municipalidad de San Isidro también recomendó a los vecinos adoptar medidas preventivas en sus viviendas para evitar que los recipientes con agua se conviertan en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

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Entre las principales indicaciones figura eliminar el agua acumulada en baldes, macetas y otros objetos expuestos a la intemperie. También aconsejó lavar y cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de las mascotas.

En el caso de los depósitos destinados al almacenamiento de agua, la comuna pidió mantenerlos limpios y correctamente tapados. Para los floreros, recomendó reemplazar el agua por arena húmeda, con el fin de evitar que estos recipientes se conviertan en espacios de reproducción.

Estas recomendaciones buscan complementar las acciones de control que se desarrollan en los espacios públicos del distrito, donde los peces guppy cumplen