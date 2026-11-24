Vizcarra permanece recluido desde noviembre de 2025. (Foto: CNN)

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El Pleno del Tribunal Constitucional verá hoy en audiencia la demanda de habeas corpus a favor del expresidente Martín Vizcarra, recurso con el que se solicita su inmediata libertad. Esto, dice la demanda, mientras la condena de 14 años de prisión por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua no sea confirmada.

Como se recuerda, en noviembre de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Vizcarra por cohecho pasivo propio y ordenó la ejecución provisional de la pena, disponiendo su detención y reclusión.

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La demanda de habeas corpus está dirigida justamente contra la ejecución provisional de la condena y la decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional que rechazó su pedido de suspenderla.

Inmediata libertad

Contra el extremo del fallo de primera instancia que ordenó la ejecución provisional de la condena, la defensa sostiene que los magistrados que votaron en mayoría, pese a reconocer el buen comportamiento procesal de Vizcarra, se limitaron a señalar que la pena impuesta superaba los 5 años de prisión y que, por ese motivo, no se cumplía el presupuesto para suspender la ejecución.

Expresidente fue condenado en primera instancia por presuntas coimas. (Foto: Agencia Andina)

Ese razonamiento, según la defensa del expresidente, confunde dos instituciones distintas: la suspensión de la ejecución de la pena y la ejecución provisional de la condena.

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La defensa de Martín Vizcarra agrega que el Juzgado Penal Colegiado tampoco desarrolló los argumentos para optar por la ejecución inmediata en lugar de imponer restricciones menos gravosas. Sostienen que el juzgado se limitó a invocar la gravedad de los hechos y el cargo que ejerció como entonces presidente de la República, sin analizar de manera concreta el presupuesto del peligro de fuga, pese a que el propio colegiado reconoció su asistencia a todas las audiencias y su sometimiento a las medidas impuestas durante el proceso.

En ese sentido, el recurso cita el voto singular del juez Andy Junior Rodríguez Domínguez, quien se pronunció por suspender la ejecución provisional hasta que la condena adquiera firmeza, al considerar que la conducta procesal de Vizcarra —su presencia en todas las sesiones de juicio oral, tanto virtuales como presenciales, incluida la lectura de sentencia— descartaba cualquier riesgo de fuga.

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De izquierda a derecha: César Ochoa, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Francisco Morales, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.

Más cuestionamientos al PJ

La defensa de Martín Vizcarra sostiene, además, que la Sala de Apelaciones, al rechazar su pedido de suspender la ejecución provisional de la condena, fundamentó la falta de arraigo laboral del expresidente sobre una premisa falsa.

Según su argumento, los jueces superiores señalaron que el contrato laboral de Vizcarra con el partido Perú Primero venció el 31 de diciembre de 2025, por lo que al momento de su detención, el 26 de noviembre de ese año, ya no contaría con vínculo laboral vigente. La defensa alega que esto no corresponde a la realidad: las partes resolvieron ese contrato el 10 de noviembre de 2025 para dar paso, al día siguiente, a uno nuevo como jefe de campaña nacional del partido, con vigencia hasta el 12 de abril de 2026. La Sala, según el recurso, omitió valorar ese documento.

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A partir de ese punto, la defensa plantea que la resolución de la Sala de Apelaciones incurrió en una vulneración al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales al sustentar la inexistencia de peligro de fuga en un hecho que, a su criterio, no se ajusta a la realidad.

El recurso también invoca un antecedente de la propia Tercera Sala Penal de Apelaciones, que en septiembre de 2025 reconoció que Martín Vizcarra mantuvo un buen comportamiento procesal, con asistencia a todas las audiencias, y concluyó entonces que no existía peligro de fuga.

Otro de los cuestionamientos de la defensa apunta a que la gravedad de la pena y la magnitud del daño causado, por sí solas, no bastan para justificar la ejecución provisional de una condena que todavía no ha sido confirmada.

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Con base en estos argumentos, la defensa pide al Tribunal Constitucional que declare fundada la demanda de habeas corpus en todos sus extremos. Es decir, que se anule el extremo de la sentencia del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional que ordenó la ejecución inmediata de la pena privativa de libertad impuesta a Vizcarra, de modo que recupere su libertad mientras se resuelve la apelación contra la condena.