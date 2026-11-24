Abogado Carlos Mariluz revela durante una audiencia judicial virtual que Vladimiro Montesinos sufre de pérdida de visión, citando informes médicos que exigen tratamiento fuera de prisión.

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El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos está perdiendo la vista, según informó su abogado Carlos Mariluz durante la audiencia judicial en la que se evaluó el pedido para que cumpla su condena por el caso Sobres bomba en detención domiciliaria.

Cerca al final de la audiencia, el juez superior Reli Callata Vega preguntó a la defensa de Montesinos si es que el informe médico presentado dice explícitamente que los tratamientos médicos a los que se debe someter el ‘Doc’ deben realizarse fuera de un centro penitenciario.

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“Sí, doctor, porque está perdiendo la vista. Eso y otras enfermedades mórbidas (sic)”, respondió el abogado Carlos Mariluz.

El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Arias

Pedido

La defensa de Vladimiro Montesinos se acogió a la Ley 32181, que establece que los mayores de 80 años podrán cumplir su condena bajo detención domiciliaria o comparecencia con restricciones.

En su alegato, el abogado Carlos Mariluz indicó que en otros casos la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria ha aplicado dicha ley y dispuso que condenados por graves delitos cumplan sus penas fuera de un penal.

Por ejemplo, mencionó el caso del exjefe político-militar de Ayacucho, general de brigada EP (r) Wilfredo Mori Orzo, quien en 2016 fue condenado a 25 años de prisión por el caso de la Masacre de Accomarca. De acuerdo con la defensa de Montesinos, este exmilitar se acogió a la Ley 32181 y la Sala de Apelaciones aceptó variar la ejecución de la pena a pesar de que se encontraba prófugo.

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También se mencionó el caso del exmarino Alberto Rivero Valdeavellano, quien fue condenado a 18 años de cárcel por el Caso Huanta de 1984. De acuerdo con el abogado del ‘Doc’, Rivero se acogió a la norma y logró que se variara su pena a pesar de no haber ingresado nunca a un penal.

La figura de Vladimiro Montesinos quedó asociada a la crisis del régimen fujimorista y a diversos procesos judiciales que impactaron la historia reciente del Perú. (Andina)

La defensa de los deudos, así como la Fiscalía de Derechos Humanos, pidió que se declare infundado el pedido de Vladimiro Montesinos.

Ante ello, el abogado Carlos Mariluz respondió que “no es humanitario dejarlo recluido habiendo leyes que lo protegen más de 80 años”. “No va con la legislación nuestra y tampoco con jurisprudencia internacional”, dijo.

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Por otro lado, ante la pregunta del juez superior Daniel Cerna Salazar, la defensa de Vladimiro Montesinos aseguró que están dispuestos, incluso desde antes de que se presentara el pedido, de cumplir con las reparaciones civiles impuestas.

“Nosotros estamos abocados para ver la manera, de una manera rápida y frontal, inclusive en el proceso antes que se le otorgue el beneficio si es el caso con su buen criterio, de llevar a cabo el inicio de resarcimiento de las víctimas, la parte económica. Nosotros estamos llanos a hacerlo. El doctor Montesinos también me ha comentado que estamos en ese proceso para poderlo realizar”, indicó.

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Tras escuchar a las partes, la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria dejó al voto el pedido de Montesinos para cumplir su condena de 20 años de prisión del caso Sobres Bomba en el departamento de su cuñado en Miraflores.

Revés

La semana pasada, el Poder Judicial rechazó el pedido de Vladimiro Montesinos para unificar su condena de 19 años y 8 meses por el caso Pativilca con la pena de 25 años por Barrios Altos, ya cumplida en junio de 2026. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria resolvió por mayoría que no correspondía refundir ambas sanciones, pese al respaldo del Ministerio Público a la solicitud.

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La defensa del exasesor invocó normas vigentes en 1992, año de los hechos, y fallos recientes del Tribunal Constitucional sobre liberaciones similares. Sin embargo, los jueces Reli Callata y Helbert Llerena determinaron que debía aplicarse la ley de 2006 sobre concurso real retrospectivo, y que ambas condenas, al tener calidad de cosa juzgada, no podían modificarse.

El juez Daniel Cerna emitió un voto en discordia a favor de la refundición, lo que habría significado la libertad inmediata de Montesinos. La condena por Pativilca vencerá en 2037.