Robotina enseña su anillo de compromiso junto a su pareja en una composición fotográfica que incluye una imagen de su personaje y una fotografía de Robotín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Karelys Molina, quien se hizo conocida en la farándula peruana por su relación con Robotín, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió con su actual pareja, Jeremías Urrutia. La joven recibió un anillo de compromiso durante una romántica propuesta que compartió a través de sus redes sociales, donde expresó la felicidad que siente por dar este importante paso en su vida sentimental.

La noticia rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y algunas figuras del espectáculo, quienes no tardaron en felicitarla por el momento que atraviesa. En las fotografías que publicó en Instagram, se observa a su pareja arrodillado frente a ella mientras le entrega el anillo, una escena que terminó con la aceptación de la propuesta de matrimonio.

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Robotina llegará al altar: su novio se arrodilló y le pidió matrimonio en romántica propuesta. IG.

La artista decidió acompañar las imágenes con un mensaje en el que dejó en evidencia la emoción que siente por esta nueva etapa. Después de haber contado anteriormente que se encontraba tranquila y disfrutando de su relación, ahora confirmó que ambos han decidido dar un paso más y comenzar a proyectar su futuro juntos.

“Hoy les comparto algo que me llena de mucha felicidad, hace unos días me comprometí con el amor de mi vida”, escribió Robotina en su publicación, donde mostró el anillo que recibió de Jeremías Urrutia.

El anuncio fue celebrado por sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de cariño y buenos deseos. Entre los comentarios también aparecieron figuras conocidas de la farándula peruana que expresaron su alegría por la noticia y le dedicaron palabras de felicitación por el compromiso.

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Florcita Polo fue una de las primeras en reaccionar y le escribió: “Felicidades, amiguita, te lo mereces”. Gaby Zambrano también se sumó a las muestras de afecto con un breve, pero entusiasta mensaje: “Omg, hermana felicidades”.

Por su parte, Leslie Echevarría, pareja de Mark Vito, comentó: “Felicidades en esta nueva etapa”, mientras que Cint G., hija del cantante Tongo, expresó la emoción que le provocó conocer la noticia: “Bebé emocionada por ti”.

Robotina llegará al altar: su novio se arrodilló y le pidió matrimonio en romántica propuesta. IG.

<b>¿Cómo se conocieron Robotina y Jeremías Urrutia?</b>

Antes de anunciar su compromiso, Karelys Molina ya había contado algunos detalles sobre cómo comenzó su romance con Jeremías Urrutia. En una entrevista para Trome, la artista reveló que conoció a su actual pareja gracias a una amiga en común, quien intentó presentarlos cuando ella todavía no estaba muy convencida de iniciar una nueva relación.

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Según contó, al principio rechazaba la idea de conocer a ese amigo de su amiga. Sin embargo, después de pensarlo y animarse a aceptar el encuentro, terminó sintiendo una conexión especial con él. La relación comenzó a desarrollarse y, con el paso de los meses, ambos fueron consolidando un vínculo que ahora los lleva a comprometerse.

“Una amiga me decía: ‘Tengo un amigo que te quiere conocer’, y yo le respondía ‘no, no’. Hasta que me animé y me flechó. Ya tenemos unos meses juntos. Lo estoy disfrutando, me siento tranquila, plena. A veces uno se cierra al amor por las malas experiencias, pero cuando llega la persona correcta, las cosas simplemente fluyen sin presiones”, contó en aquella oportunidad.

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<b>Robotina asegura que ambas familias están felices con su relación</b>

Uno de los aspectos que Karelys Molina destacó cuando habló de su novio fue la aceptación que existe por parte de sus respectivas familias. Para la joven, el respaldo de sus seres queridos ha sido importante en el desarrollo de su romance, pues considera que la tranquilidad de ambos entornos contribuye a que puedan construir su relación sin conflictos.

Robotina llegará al altar: su novio se arrodilló y le pidió matrimonio en romántica propuesta. IG.

Robotina explicó que su familia ha recibido muy bien a Jeremías, especialmente porque observa que él la cuida, la respeta y le da el lugar que merece dentro de la relación. La artista resaltó que sus familiares se sienten contentos al verla feliz, mientras que la familia de su pareja también ha mostrado una actitud positiva hacia ambos.

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“De igual manera, mi familia lo acepta muchísimo porque ven que me cuida y me da mi lugar. Ambos entornos están contentos con nuestra relación y eso nos da mucha paz para seguir construyendo nuestro futuro”, manifestó.

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<b>¿A qué se dedica Jeremías Urrutia, el novio de Robotina?</b>

Además de contar cómo nació su romance, Karelys Molina también reveló a qué se dedica su pareja y explicó por qué considera que existe una buena conexión entre ambos. Jeremías Urrutia es músico y productor musical, una actividad que le permite comprender de cerca el trabajo de la artista y las exigencias que implica su carrera.

Robotina señaló que compartir un entorno relacionado con la música facilita la relación, especialmente porque ambos conocen las responsabilidades que conlleva trabajar en espectáculos, realizar grabaciones y trasladarse constantemente por motivos profesionales.

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La joven explicó que su pareja no necesita que le dé demasiadas explicaciones sobre los horarios complicados que puede tener, debido a que él también está familiarizado con ese ritmo de trabajo. Las presentaciones, las jornadas que terminan de madrugada y los viajes forman parte de sus actividades, por lo que encontrar a alguien que comprenda esas dinámicas representa una ventaja para la relación.

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“Por eso entiende cómo es este mundo de las amanecidas, las grabaciones y los viajes constantes. No tengo que estar dándole explicaciones largas de por qué llego tarde de un show o por qué tengo que viajar a provincias; él vive el mismo ritmo y eso ayuda muchísimo”, resaltó.

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