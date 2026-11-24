Partidos de hoy, martes 24 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Guardar

La programación de fútbol de hoy martes 24 de noviembre reunirá partidos de la UEFA Champions League, la AFC Champions League Elite, el Mundial Sub 17 y torneos sudamericanos. La agenda incluye cruces entre clubes europeos, la posible participación de un peruano en el extranjero.

El choque entre Real Madrid y PSV Eindhoven concentrará parte de la atención en Europa. El cuadro español se medirá con el representante neerlandés en una fecha que tendrá varios compromisos de alto nivel.

PUBLICIDAD

Manchester City también tendrá acción frente a Napoli. El conjunto inglés jugará contra el equipo italiano, que requiere del triunfo para meterse a puestos de clasificación a la próxima ronda.

Arsenal completará la lista de partidos mencionados en la Champions League con su cruce ante Borussia Dortmund.

Por otro lado, la AFC Champions League Elite tendrá el enfrentamiento entre Al Nassr y Al Sadd. El equipo local contará con Cristiano Ronaldo como una de sus principales figuras para el partido ante el club catarí.

Asimismo, el arquero peruano Pedro Gallese podría tener actividad con Deportivo Cali en el partido ante América de Cali. El compromiso reunirá a dos de los equipos de la ciudad colombiana en una nueva edición de su clásico.

PUBLICIDAD

El Mundial Sub 17 también formará parte de la cartelera de este martes. La competencia juvenil continuará con partidos por la fecha 2 de la fase de grupos que permitirán seguir la participación de selecciones de distintas regiones.

En Brasil, Chapecoense recibirá a Palmeiras por el fútbol local. Pese a que Flamengo se proclamó campeón, el ‘verdao’ buscará terminar de la mejor manera su temporada.

Partidos de UEFA Champions League

- Galatasaray vs Aston Villa (12:45 horas / ESPN, Disney+)

- Bodo/Glimt vs LASK Linz (12:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Real Madrid vs PSV Eindhoven (15:00 horas / ESPN, Disney+)

- Manchester City vs Napoli (15:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Arsenal vs Borussia Dortmund (15:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Feyenoord vs FC Porto (15:00 horas / ESPN 7, Disney+)

- Slovan Bratislava vs Real Betis (15:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Red Bull Leipzig vs Lens (15:00 horas / ESPN 6, Disney+)

- Como 1907 vs AEK Atenas (15:00 horas / ESPN 5, Disney+)

Partidos de AFC Champions League Elite

- Newcastle United Jets 1-2 Kashiwa Reysol (Finalizado)

- Kyoto Sanga vs Pohang Steelers (Finalizado)

- Daejeon Citizen vs Beijing Guoan (Finalizado)

- Shanghai Port vs Buriram United (07:15 horas / Disney+)

- Ratchaburi vs Johor Darul Ta’zim (07:15 horas)

- Cong An Hanoi vs Vissel Kobe (07:15 horas)

- Shabab Al Ahli vs Al Qadisiyah (11:00 horas / Disney+)

- Al Nassr vs Al Sadd (13:15 horas / Disney+)

Partidos de Mundial Sub 17

- Venezuela vs Rumania (07:30 horas / DSports, DAZN)

- Costa Rica vs Irlanda (07:30 horas / DAZN)

- Japón vs Serbia (08:00 horas / DAZN)

- México vs Camerún (08:30 horas / DAZN)

- República Dominicana vs Chile (09:30 horas / DSports+, DAZN)

- Brasil vs Tanzania (10:00 horas / DAZN)

- Honduras vs Colombia (10:30 horas / DSports, DAZN)

- Argelia vs Montenegro (10:30 horas / DAZN)

Partido de MLS

- San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo (22:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partido de fútbol brasileño

- Chapecoense vs Palmeiras (16:00 horas / Record, Cazé TV, Premiere)

Partidos de fútbol colombiano

- Millonarios vs Atlético Bucaramanga (18:20 horas / RCN, Win Sports)

- América de Cali vs Deportivo Cali (20:30 horas / RCN, Win Sports)

Partido de fútbol ecuatoriano

- Barcelona SC vs Independiente del Valle (19:00 horas / Zapping)

Partido de Copa Chile

- Coquimbo Unido vs Unión La Calera (17:00 horas / TNT Sports, Max)