Miss Universo 2026 vive su recta final. Este martes 24 de noviembre, 116 candidatas de distintos países disputarán la corona en la noche de gala que se realizará en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como El Choliseo, en San Juan, Puerto Rico. La representante peruana, Luren Márquez, llega a esta instancia tras superar la competencia preliminar y busca un cupo entre las semifinalistas de la edición número 75 del certamen. La sucesora de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se conocerá al cierre de la gala.
En pocas líneas:
Últimas actualizaciones
La preliminar con el vestido de gala y pasarela
Luren Márquez completó su participación en la competencia preliminar el domingo 22 de noviembre, etapa previa a la gran final en la que las 116 candidatas desfilaron ante el jurado y el público reunido en el Coliseo José Miguel Agrelot. Para el segmento de vestido de gala, la representante peruana lució una creación del diseñador José Zafra, inspirada en el amanecer sobre las dunas del desierto iqueño.
El vestido, en tono dorado, incorporó en los hombros una interpretación ornamental de racimos de uva como referencia a la vendimia, tradición vitivinícola característica de la región Ica. Según detalló el diseñador, los destellos de la prenda cambiaban con cada movimiento de la candidata sobre la pasarela, en una propuesta que buscó evocar la luz del desierto al amanecer.
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Luren Márquez revela la promesa que cumplió con su traje típico en Miss Universo 2026
La Miss Perú contó que el diseño "Oasis de Ica" nació de un sueño que mantuvo durante años antes de pisar el escenario internacional y agradeció al diseñador Beto Pinedo tras lucir su traje típico en Puerto Rico
Luren Márquez reveló el significado personal detrás del traje típico que lució durante el Miss Universo 2026, al confirmar que el diseño “Oasis de Ica” respondió a una promesa que se hizo a sí misma años antes de representar al Perú en el certamen internacional. La modelo compartió el mensaje a través de sus redes sociales, horas después de su presentación en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.
El desfile de traje típico de Luren Márquez
Durante el desfile de trajes típicos, realizado el sábado 21 de noviembre, Luren Márquez presentó “Oasis de Ica”, una creación del diseñador peruano Beto Pinedo, conocido como “El Genio de Altomayo”. La pieza rindió homenaje a la laguna de Huacachina y combinó una estructura dorsal dorada en forma de abanico solar con racimos de uva, vasijas artesanales y una capa desplegable que incorporó referencias a las Líneas de Nasca.
“Oasis de Ica es un tributo a nuestras raíces, a la grandeza de nuestra cultura y a la belleza de una tierra que florece en medio del desierto”, señaló la Organización Miss Perú en la descripción oficial de la pieza, cuya confección demandó aproximadamente un mes de trabajo.
La propia Márquez explicó el origen personal del diseño a través de sus redes sociales: “Si algún día tengo la oportunidad de decir ¡Perú! ante el Universo, mi traje típico llevará mis tradiciones y un pedacito del oasis donde crecí y que forjó mi esencia como mujer”, escribió la modelo.
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Luren Márquez se tropezó durante desfile en traje de baño del Miss Universo 2026 y usuarios cuestionan la pasarela
La Miss Perú retomó el paso tras perder el equilibrio durante un evento previo a la final, mientras seguidores cuestionaron las condiciones del escenario en Puerto Rico
La representante peruana Luren Márquez tuvo un tropiezo durante una actividad en traje de baño del Miss Universo 2026, realizada en Puerto Rico. La candidata no cayó y siguió el recorrido con una sonrisa, sin embargo, pero el incidente abrió cuestionamientos en redes sociales sobre las condiciones de la pasarela instalada para el evento.
¿Cómo le fue a Luren Márquez en traje de baño?
En el segmento de traje de baño de la preliminar, la representante peruana desfiló con un bikini de dos piezas en color celeste, acompañado de una capa ligera en tono azul y el cabello suelto con ondas. La presentación se dio sin contratiempos, a diferencia de lo ocurrido días antes.
El 13 de noviembre, durante un ensayo previo de la misma categoría, Márquez sufrió un tropiezo al perder el equilibrio por un instante debido a irregularidades en la pasarela instalada sobre una base de arena. La modelo logró recuperarse sin caer y completó su recorrido con normalidad. Según informó la dirección de Miss Universo Puerto Rico, otras candidatas también enfrentaron dificultades similares por las condiciones del piso durante esa jornada.
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El camino de Luren Márquez al Miss Universo 2026: La destitución y recuperación de su corona
La representante peruana atravesó una crisis que puso en suspenso su participación en el certamen internacional. Tras pedir disculpas a la organización y a Jessica Newton, recuperó la corona
A un día de la final de Miss Universo 2026, prevista para este martes 24 de noviembre en San Juan, Luren Márquez representa a Perú después de una preparación marcada por una breve destitución, una disculpa pública y su posterior restitución como Miss Perú 2026.
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¿Quién es Luren Márquez, la Miss Perú que busca la corona en el Miss Universo 2026?
La modelo iqueña construyó su camino entre Lima y Miami, marcado por la pérdida de su padre y una historia de resiliencia que hoy la respalda en Puerto Rico
Luren Márquez representa al Perú en la edición número 75 del Miss Universo 2026, certamen que celebra su gala final el martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. Detrás de su participación en la pasarela internacional existe una historia marcada por la pérdida de su padre, una migración solitaria a Estados Unidos y un episodio de destitución que estuvo a punto de apartarla de la corona nacional.
Luren Márquez, Miss Perú Universo 2026
Luren Márquez, de 27 años, es conductora de televisión y promotora cultural nacida en Ica. Su camino hacia la representación nacional no fue lineal: en 2024 participó en el certamen y quedó como primera finalista, antes de ser designada Miss Perú 2026 en abril de este año, en una ceremonia realizada en el Teatro Municipal del Callao que contó con la presencia de Fátima Bosch, entonces Miss Universo vigente.
La preparación de Márquez atravesó un episodio de controversia: el 13 de agosto, la Organización Miss Perú, presidida por Jessica Newton, anunció que la modelo dejaba de ostentar el título y quedaba excluida de la representación en Puerto Rico.
“A partir de la fecha, la señorita Luren Márquez deja de ostentar el título de Miss Perú 2026, quedando sin efecto su representación a Miss Universo 2026 en Puerto Rico”, señaló el comunicado emitido entonces por la organización. Semanas después, la decisión fue revertida y Márquez retomó su agenda como representante nacional, lo que le permitió viajar a Puerto Rico para disputar la corona de la edición número 75 del certamen.
¿Cómo votar en Miss Universo 2026?
La organización del certamen habilitó un mecanismo de votación popular que otorga un beneficio directo: la candidata que reúna la mayor cantidad de votos del público obtiene un pase automático al Top 30 de semifinalistas. El sistema funciona a través de la aplicación MU Fan, disponible de manera gratuita para dispositivos Android e iOS, y también mediante el portal oficial missuniverseorg.com/vote.
El procedimiento consiste en:
- Ingresar a la aplicación o al sitio web.
- Ubicar el país de la candidata dentro del listado de participantes.
- Seleccionar su fotografía oficial.
- Presionarse el ícono con forma de estrella que aparece bajo la imagen para registrar el apoyo.
La plataforma ofrece un voto gratuito por usuario, además de paquetes adicionales de pago para quienes deseen multiplicar su respaldo.
¿Dónde ver la gala gratis por internet?
Para quienes busquen una opción sin costo, Ecuavisa Play, la aplicación del canal ecuatoriano, permite seguir la transmisión en vivo desde el celular de forma gratuita. En Puerto Rico, la señal de Wapa TV también está disponible sin costo a través de wapa.tv/envivo y la aplicación móvil del canal.
A estas alternativas se suma el canal oficial de YouTube Miss Universe, que algunos países utilizan como opción digital complementaria, según confirmó la organización del certamen. La disponibilidad de estas plataformas gratuitas puede variar según el país y las restricciones de transmisión de cada señal.