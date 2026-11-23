El desfile de traje típico de Luren Márquez

Durante el desfile de trajes típicos, realizado el sábado 21 de noviembre, Luren Márquez presentó “Oasis de Ica”, una creación del diseñador peruano Beto Pinedo, conocido como “El Genio de Altomayo”. La pieza rindió homenaje a la laguna de Huacachina y combinó una estructura dorsal dorada en forma de abanico solar con racimos de uva, vasijas artesanales y una capa desplegable que incorporó referencias a las Líneas de Nasca.

Luren Márquez presentó el traje típico 'Oasis de Ica' durante la competencia de Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

“Oasis de Ica es un tributo a nuestras raíces, a la grandeza de nuestra cultura y a la belleza de una tierra que florece en medio del desierto”, señaló la Organización Miss Perú en la descripción oficial de la pieza, cuya confección demandó aproximadamente un mes de trabajo.

La propia Márquez explicó el origen personal del diseño a través de sus redes sociales: “Si algún día tengo la oportunidad de decir ¡Perú! ante el Universo, mi traje típico llevará mis tradiciones y un pedacito del oasis donde crecí y que forjó mi esencia como mujer”, escribió la modelo.