Presidentes de Panam Sports y el IPD ultiman detalles para resolver inclusión de tres disciplinas en los Juegos Panamericanos Lima 2027. Crédito: Difusión.

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Panam Sports y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) mantienen conversaciones para evaluar la incorporación de paleta frontón, taekwondo poomsae y kata por equipos en el programa de los Juegos Panamericanos Lima 2027. La posibilidad permanece abierta, aunque cualquier cambio deberá ajustarse a las normas de la organización continental y a los acuerdos firmados para la cita.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports, señaló que el pedido será revisado junto con las autoridades peruanas. “Puedo mencionar que estamos trabajando con el presidente en ello y en unos pocos días más podremos informar de mejor manera. La verdad es que no quiero decir mucho, pero lo que sí quiero decir es que todas las cosas se hicieron conforme a los reglamentos existentes en Panam Sports, pero también entendemos estos requerimientos y los vamos a estudiar en profundidad”, declaró a ‘América Deportes’.

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Óscar Fernández, titular del IPD, confirmó que la institución sostiene coordinaciones con el organismo deportivo. “Estamos en ese trabajo, como bien lo explicó el presidente de Panam Sports. Ellos tienen unos reglamentos, nosotros estamos sujetos a contratos internacionales con ellos. Sin embargo, la conversación sigue abierta”, sostuvo.

Los pronunciamientos llegan después de que Hugo del Castillo, doble medallista panamericano, solicitara a la presidenta Keiko Fujimori que impulse las gestiones para asegurar la presencia del taekwondo poomsae. El deportista obtuvo preseas en Lima 2019 y Santiago 2023, por lo que planteó la inclusión de una modalidad en la que Perú ha conseguido resultados internacionales.

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Los presidentes de Panam Sports y del Instituto Peruano del Deporte (IPD) ofrecen declaraciones a los medios de comunicación acerca de la gestión para incluir tres nuevas disciplinas deportivas en el programa de los Juegos Panamericanos Lima 2027. Crédito: América Deportes

La petición formal del comité organizador contempla tres pruebas que no figuran en el programa aprobado inicialmente. La paleta frontón, incorporada dentro de la pelota vasca en Lima 2019, es una de las disciplinas con respaldo local. El pedido también abarca el poomsae, especialidad técnica del taekwondo, y el kata por equipos de karate, dos modalidades que buscan una oportunidad en la próxima edición.

¿Cuándo iniciarán los Juego Panamericanos de Lima 2027?

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 comenzarán el 23 de julio de 2027 y terminarán el 8 de agosto del mismo año. La nueva fecha fue anunciada luego de reuniones entre Panam Sports y el comité organizador, que modificaron el cronograma previsto inicialmente para la competencia continental.

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Lima asumió la sede tras la destitución de Barranquilla en marzo de 2024, cuando la ciudad colombiana perdió la organización por incumplimientos vinculados a compromisos contractuales. Desde entonces, las autoridades peruanas iniciaron el proceso para recibir nuevamente el evento, apenas ocho años después de la edición celebrada en la capital en 2019.

La cita reunirá a delegaciones de 41 países de América y tendrá relevancia adicional por su vínculo con el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. La organización estima la presencia de más de 7 mil deportistas, por lo que la definición del programa y la preparación de las sedes serán tareas centrales durante los próximos meses.

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La ciudad de Lima celebra el comienzo del camino hacia los Juegos Panamericanos 2027. En una ceremonia especial, se activó el cronómetro que marca el conteo para el gran evento deportivo, culminando con un deslumbrante show de pirotecnia.

Lima se alista para albergar una nueva cita continental

La capital peruana volverá a recibir los Juegos Panamericanos después de la experiencia de 2019, que dejó infraestructura deportiva en distintos puntos de la ciudad. Varios de esos escenarios volverán a utilizarse para 2027, aunque algunos requieren trabajos de mantenimiento, adecuación o remodelación para responder a las exigencias de la competencia.

Neven Ilic destacó durante su visita a Perú las condiciones de las instalaciones deportivas y de la Villa Panamericana. Panam Sports e IPD revisan el avance de la planificación, que incluye la operación de las sedes, la recepción de las delegaciones y la coordinación con las federaciones nacionales e internacionales.

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Uno de los puntos pendientes es la logística que antes estuvo vinculada al Proyecto Especial Legado, entidad que dejó de existir. El IPD deberá asegurar la administración de los recintos y los servicios que demanda un evento de esta magnitud, desde los traslados de las delegaciones hasta la atención de los atletas y el funcionamiento de las competencias.

La ciudad también enfrentará desafíos externos a los escenarios deportivos. El aumento del tránsito y los problemas de inseguridad obligarán a desplegar medidas específicas para garantizar el traslado de participantes, público y personal acreditado. La organización tendrá menos de un año para convertir la infraestructura disponible en una operación capaz de sostener unos Juegos continentales.

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