Guillermo Bermejo se presenta ante la justicia y ofrece sus declaraciones tras la confirmación de su condena de 15 años de prisión, cuestionando el proceso y la actuación de los testigos.

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El excongresista Guillermo Bermejo reapareció en audiencia luego de que la Corte Suprema confirmara su condena de 15 años de prisión por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Bermejo se conectó hoy martes 24 de noviembre al juicio oral en su contra y de Guido Bellido por presunta obstrucción a la justicia. Se trata del caso en el que un tercero, por supuesto pedido de los exparlamentarios, habría buscado que Bobby Eddy Villarroel Medina ‘Sacha’ declare en una investigación en su contra por presunto terrorismo.

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Durante la sesión, la defensa del exparlamentario, Ronald Atencio, solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que los testigos declaren de forma presencial y no virtual. Luego, el propio Bermejo secundó el pedido.

“Yo quisiera aportar que en el otro proceso que he llevado por estos temas de afiliación y estas cosas, he visto, yo he sido testigo con tristeza de que en dos declaraciones de testigos, por este tema de la virtualidad, se sentaban a los supuestos colaboradores testigos con un policía al costado que les soplaba las respuestas. Así de grosero hemos tenido procesos judiciales, nosotros, señor magistrado”, dijo el excongresista ante los jueces del tribunal.

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Guillermo Bermejo en audiencia de juicio oral.

Entonces, Guillermo Bermejo se refirió al caso por el que actualmente se encuentra recluido. “Yo, honestamente, no tengo nada que perder menos en este juicio. Sobre mí, la justicia ha atropellado como ha querido, me ha juzgado la cantidad de veces que ha querido, hasta encontrar las soluciones que se les ha antojado a los dueños del poder”, dijo en referencia a las dos absoluciones previas en el caso por afiliación terrorista. Fue en el tercer juicio que fue condenado a 15 años de prisión

“Les rogaría, si es que cabe el término, que a los testigos que van a declarar aquí vayan de manera presencial, porque no es una opinión la mía, eso quedó registrado en los procesos judiciales, que gente que se sentaba donde estoy yo a declarar ante ustedes, al costado han tenido policías que les soplaban las respuestas y se generaron incidentes dentro del proceso judicial”, reiteró Bermejo.

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Sentencia confirmada

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró no haber nulidad en la condena de 15 años de prisión efectiva impuesta al excongresista Guillermo Bermejo por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. La decisión, conocida el jueves 19 de noviembre, pone fin a la vía ordinaria del proceso judicial que mantuvo al exlegislador bajo escrutinio durante años.

El registro del Poder Judicial de Perú certifica la resolución que ratifica la condena de prisión impuesta a Guillermo Bermejo por el delito de afiliación a Sendero Luminoso.

Con este fallo definitivo, Bermejo deberá permanecer recluido en el penal de Ancón I hasta el 18 de mayo de 2040. La sentencia original, dictada el 24 de octubre de 2025 por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, impuso además una reparación civil de 100 mil soles y 7.800 días multa, montos que la Corte Suprema mantuvo sin modificaciones.

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Los magistrados de la Sala Penal Transitoria introdujeron un único cambio respecto del fallo original: la inhabilitación posterior para ejercer cargos públicos, que había sido fijada en dos años, quedó reducida a seis meses. El resto de los términos de la sentencia permaneció intacto.

El proceso contra el exparlamentario atravesó un recorrido judicial accidentado. Un primer colegiado lo había absuelto en 2022, en lo que constituyó la segunda sentencia favorable para el acusado antes de que la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria revirtiera ese curso y dictara la condena de 15 años en octubre de 2025.

La defensa legal de Bermejo calificó el fallo como un retroceso procesal. Su abogado Ronald Atencio sostuvo que la decisión “valida una condena sin pruebas suficientes luego de dos absoluciones previas”. El letrado afirmó que “es el día más duro en toda mi carrera”.

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