Un grupo de militares y policías realizan una formación en una actividad oficial. (Andina)

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El Ministerio del Interior (Mininter) propone que miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército del Perú (EP) que integren organizaciones criminales, o les proporcionen armas, municiones, equipos o explosivos, reciban cadena perpetua.

La iniciativa fue presentada por el ministro César Astudillo Salcedo ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados, como parte del plan de reforma de la Policía Nacional.

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La propuesta busca alcanzar a los integrantes de las fuerzas del orden que participen en bandas o redes delictivas y a quienes colaboren desde sus cargos. Astudillo indicó que la pena también abarcaría a los agentes que faciliten material de uso oficial a estas estructuras, una conducta que el Gobierno vincula con la expansión de la criminalidad organizada.

Durante su exposición, el titular del Interior sostuvo que la medida responde a casos detectados dentro de instituciones encargadas de la seguridad. Señaló que el proyecto quedará a disposición de los legisladores para su evaluación y debate. La propuesta no detalla en la información presentada la redacción del tipo penal, sus agravantes ni el mecanismo procesal que permitiría imponer la máxima sanción.

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Reforma policial incluye cambios en la formación

Astudillo vinculó el proyecto con una reforma de la Policía Nacional. Planteó cambios en la formación de oficiales y suboficiales para ampliar sus conocimientos tecnológicos, reforzar los principios democráticos y mejorar la identificación de los agentes con la población. Según explicó, la actualización de la malla curricular forma parte de las modificaciones previstas para la institución.

El ministro afirmó que la estrategia contra la delincuencia contempla la desarticulación de bandas y la captura de sus cabecillas. En ese punto, mencionó una cifra aproximada de 6,9 asesinatos diarios y pidió contrastar los datos con el mismo periodo de 2025 y con los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). No precisó el periodo exacto al que corresponde ese promedio.

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También se refirió al uso de grilletes electrónicos como una alternativa frente al hacinamiento penitenciario. Dijo que el sistema debe ser revisado después de informes que señalaron salidas de personas fuera de las áreas autorizadas sin una intervención inmediata. El ministro sostuvo que esta herramienta puede mantenerse, aunque requiere correcciones en su funcionamiento y supervisión.

Los casos bajo investigación exponen la infiltración criminal

La iniciativa se conoce tras una serie de investigaciones fiscales y policiales sobre presuntos nexos entre miembros de las fuerzas del orden y organizaciones delictivas.

De acuerdo con reportes consolidados de fiscalías especializadas del Ministerio Público, cerca de 300 policías acumulan investigaciones desde 2017 por integrar o colaborar con redes criminales. Esos expedientes describen filtración de operativos, desvío de armas, omisión de funciones y apoyo táctico a economías ilegales.

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Entre 2025 y 2026, intervenciones en Lima provincias, La Libertad, Junín y Lima expusieron a efectivos investigados o detenidos por presunta vinculación con bandas dedicadas a extorsión, sicariato, robo de vehículos, tráfico de terrenos y fraude informático.

Las pesquisas sobre la red de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, también examinaron una presunta entrega de armas y filtración de información sobre operativos.

El ámbito militar aparece en esas investigaciones por antecedentes relacionados con minería ilegal y con el caso Los Jefes, que involucró el robo de combustible del Ejército en Junín.