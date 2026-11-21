Díaz , por su parte, sufrió un desgarro y tampoco estará apto para el encuentro en Matute. En Alianza Lima esperan que el defensor se recupere para los play-offs.

Vélez y Huamán atraviesan sus respectivos procesos de recuperación. El comando técnico decidió no apresurar sus regresos con la intención de que lleguen en condiciones a la etapa decisiva del campeonato.

Garcés continúa con su recuperación tras la fractura de nariz que sufrió hace algunas semanas, lesión que también lo dejó fuera de la última convocatoria de la selección peruana.

Alianza Lima llegará con varias bajas al partido ante FC Cajamarca . Pablo Guede deberá realizar variantes en su convocatoria, ya que Renzo Garcés, Jairo Vélez, Marco Huamán y Nicolás Díaz no estarán disponibles ni como alternativas.

Infobae Perú realizará la cobertura informativa del duelo, con las principales incidencias y el minuto a minuto.

El encuentro también estará disponible a través de la plataforma Liga 1 Play , compatible con dispositivos móviles y otros equipos.

El partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca será transmitido en exclusiva por L1MAX , señal que cuenta con los derechos televisivos del campeonato tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) .

Este compromiso está pactado para las 15:30 horas de Perú . Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 17:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

El conjunto cajamarquino solo podría evitar el descenso con un resultado excepcional: tendría que vencer a Alianza Lima por una ventaja de ocho goles para igualar el puntaje de ADT y superarlo en diferencia de goles.

Por su parte, FC Cajamarca afrontará su último partido en la Liga 1 , ya que ocupa el penúltimo lugar de la tabla acumulada con 29 puntos y perderá la categoría.

Ante FC Cajamarca, Guede podría realizar modificaciones en el once inicial para dar descanso a algunos titulares antes de los partidos decisivos. El técnico también tendría la opción de otorgar minutos a futbolistas con poca continuidad en las últimas semanas, como Paolo Guerrero , quien recién dejó atrás una lesión de larga duración.

En su última presentación, el equipo dirigido por Pablo Guede empató 1-1 ante Los Chankas como visitante. Eryc Castillo , máximo goleador de los ‘blanquiazules’, anotó para la visita, mientras que Kelvin Sánchez marcó el empate para el conjunto local.

Alianza Lima afrontará este encuentro por programación, ya que no tiene opciones de pelear por el Torneo Clausura . El título del Apertura y el primer lugar en la tabla acumulada le aseguraron su presencia en la final por el campeonato nacional, a la espera de conocer a su rival.

¡Día de partido! Alianza Lima recibirá hoy, sábado 21 de noviembre, a FC Cajamarca en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 . Este encuentro comenzará a las 15:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva.

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