El asistente técnico Brayan Angulo se refirió a la victoria del cuadro 'blanquiazul' ante el elenco 'azul y oro', y del regreso de Paolo Guerrero. (Video: Inka Digital TV)

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Alianza Lima cerró el Torneo Clausura con un triunfo en casa ante FC Cajamarca, en un encuentro en el que Paolo Guerrero volvió a pisar una cancha y anotó un gol tras casi tres meses fuera. El equipo ‘blanquiazul’ ya se mentaliza para las finales de la Liga 1 2026.

Brayan Angulo, asistente técnico de Pablo Guede, valoró el cierre del segundo certamen del año y puso el foco en la planificación previa a la definición. “Contentos por la victoria, por cerrar el torneo de la mejor manera, creo que los chicos se lo merecían”, expresó en primera instancia en conferencia de prensa.

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El ayudante colombiano también señaló que el plantel cuenta con un plan de trabajo mientras aguardan al próximo rival. “A la espera de que pueda ser una o dos semanas, ya hay un hay un plan preparado para poder mantener la la intensidad, el ritmo, y llegar de la mejor manera a la final”, sostuvo.

Sobre la disposición táctica, Angulo recordó que el 3-4-3 no fue una novedad dentro de la campaña. “Nosotros estamos en una institución muy grande que no puede salir a regalar nada, y era un partido muy serio, eran tres puntos. Había que competir y se preparó como se prepararon todos los partidos del torneo”, precisó.

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Resumen audiovisual del encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Liga 1 entre Alianza Lima y FC Cajamarca. Las imágenes muestran el ingreso de los planteles al terreno de juego, diversas jugadas de ataque en el área penal, las intervenciones del arquero visitante y las acciones que sellaron el marcador de 5 a 0 a favor del equipo blanquiazul.

Asistente de Pablo Guede sobre el regreso de Paolo Guerrero en Alianza Lima

La vuelta de Paolo Guerrero dejó una señal positiva para Alianza Lima antes de las finales de la Liga 1 2026: el delantero ingresó en el segundo tiempo, convirtió y exhibió, según Brayan Angulo, la calidad, el hambre y la ambición que puede aportar al grupo dentro y fuera de la cancha. “Muy contentos todos por el regreso de Paolo. Trabajó muy bien y se recuperó tras estar fuera muchas semanas”, dijo.

El ayudante de Pablo Guede consideró que el aporte del ‘Depredador’ no se limita a los goles. “Su vuelta es importante para el grupo, tanto dentro como fuera de la cancha, y hoy (ayer) quedó demostrado: entra y en 45 minutos muestra la calidad, el hambre y la ambición que tiene”, comentó.

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De la misma manera, Angulo sostuvo que el equipo recupera futbolistas y que esa situación permitirá contar con más herramientas cuando llegue el momento de conformar la alineación. En ese sentido, no le aseguró la titularidad al veterano delantero para los siguientes encuentros.

“De cara a la final, lo importante es que vamos recuperando a todo el plantel. Cuando llegue el momento veremos quién es el que mejor está, y seguro lo va a hacer bien cualquiera que le toque”, acotó.

Asistente de Pablo Guede resaltó el regreso de Paolo Guerrero en Alianza Lima, pero no aseguró su titularidad para las finales de la Liga 1

Asistente de Pablo Guede sobre Nicolás Díaz y el estado del plantel de Alianza Lima

El cuerpo técnico de Alianza Lima mantiene la expectativa por la evolución de Nicolás Díaz, quien sufrió una lesión ante Los Chankas. Brayan Angulo evitó fijar una fecha para su regreso, aunque indicó que la recuperación avanza de manera favorable.

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“Su recuperación va bien. No te puedo decir plazos ni tiempos porque sería mentirte, pero esperemos que pueda llegar (...). Hay que dejar que el proceso siga para que ‘Nico’ se recupere lo mejor posible y ojalá pueda estar disponible”, declaró.

El asistente colombiano subrayó que el plantel es amplio y que los futbolistas que participaron ante FC Cajamarca demostraron que están preparados para competir cuando les toque. “Los chicos, como lo ha dicho Pablo (Guede) durante mucho tiempo, saben que se trabaja para el grupo; un día le toca marcar a uno y otro día a otro. Es importante que hoy se reencuentre con el gol Gaspar, Paolo vuelva al gol, que ‘Lucho’ Ramos vuelva al gol y que Eryc (Castillo) termine marcando”, apuntó.

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“Eso es clave anímicamente para ellos y para el grupo. Después vemos cómo celebran los goles y es una alegría grupal. Es lo que se ha buscado desde el primer momento, que cada gol y cada jugada la sientan como suya”, concluyó.