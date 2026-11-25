¡Emoción en el Miss Universo! Perú asegura su lugar entre las 30 semifinalistas. Descubre el mensaje de unidad y multiculturalidad que la representante peruana compartió en el escenario. | Telemundo

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La representante peruana Luren Márquez ingresó al Top 30 de Miss Universo 2026 y avanzó a la etapa de semifinales del certamen, que celebra su edición número 75 en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan de Puerto Rico.

La candidata nacional fue anunciada durante el primer corte de la gala final, que reunió a 116 participantes de países y territorios. Con esta clasificación, Márquez continúa en competencia por la corona que la mexicana Fátima Bosch entregará a su sucesora.

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El ingreso al grupo de semifinalistas permitirá que la representante peruana vuelva a la pasarela en la ronda de traje de baño. Tras esa presentación, el jurado definirá a las concursantes que avanzarán al Top 12.

Luren Márquez al momento de escuchar que clasificó al Top 30 del Miss Universo 2026.

Luren Márquez avanza a la ronda de traje de baño

La clasificación de Márquez la ubica entre las 30 candidatas que superaron la primera eliminación de la noche. En esta fase, las semifinalistas deberán desfilar en traje de baño ante el público y el jurado.

Entre las participantes anunciadas en el Top 30 figuran las representantes de Nueva Zelanda, Chile, Países Bajos, Islas Turcas y Caicos, Tanzania, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Israel, Puerto Rico, Panamá y Colombia.

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Además de Venezuela, República del Congo, Brasil, Nicaragua, México, India, Usa, Ecuador, Ucrania, Costa Rica, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica y Guinea.

La edición 2026 de Miss Universo reúne a representantes de 116 países y territorios. La gala final definirá esta noche a la nueva ganadora del concurso internacional.

Nueva Zelanda la primera en clasificar en Miss Universo 2026.

Cómo son las etapas finales de Miss Universo 2026

El Top 30 corresponde a la primera eliminación de la gala final. Las candidatas que lograron avanzar compiten en la ronda de traje de baño, una presentación que determinará a las 12 semifinalistas que seguirán en carrera.

Después del segundo corte, las integrantes del Top 12 desfilarán en vestido de noche. Esa etapa antecede a una nueva reducción de concursantes y a la elección de las cinco finalistas.

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El Top 5 participará en la ronda final ante el jurado antes de que se anuncie a la ganadora. La nueva Miss Universo recibirá la corona conmemorativa por el 75.º aniversario del certamen.

Luren Márquez impactó con su desfile en traje de baño

Luren Márquez volvió a la pasarela durante la ronda de traje de baño con un bikini naranja, acompañado por un pareo de tul en el mismo tono. La representante peruana eligió una propuesta de color intenso para esta etapa de la gala final.

Durante su presentación, Márquez mostró dominio de la pasarela y seguridad en su recorrido por el escenario. La candidata peruana busca avanzar al siguiente corte del certamen tras ingresar al Top 12 de Miss Universo 2026.

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Luren Márquez y su desfile en traje de baño del Miss Universo 2026.