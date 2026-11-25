La voleibolista aseguró que el equipo de Comas ya estudia a su próximo rival y confía en conseguir un resultado importante. (Video: Latina)

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Florangel Terrero atraviesa un momento positivo con Deportivo Géminis y ya tiene la mirada puesta en uno de los desafíos más importantes que afrontará su equipo en la Liga Peruana de Vóley. La central dominicana se refirió al presente del conjunto de Comas luego de la victoria frente a Perú Sub 19 y anticipó el próximo enfrentamiento ante Universitario de Deportes.

La voleibolista valoró los resultados que viene obteniendo el cuadro ‘guerrero’ en el campeonato, aunque reconoció que el plantel ha tenido algunas dificultades durante sus presentaciones. No obstante, consideró que son situaciones que pueden corregirse dentro de la cancha y destacó que el grupo consiguió el objetivo que se había trazado en su último compromiso.

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“Yo estoy muy contenta con los resultados que hemos estado teniendo. Hemos tenido un poquito de dificultad, pero nada que no se pueda resolver dentro de la cancha. Se obtuvo lo que estaba propuesto, que era ganar y todo bien”, expresó la jugadora tras el triunfo ante Perú Sub 19.

Uno de los aspectos que también abordó Terrero fue la presencia de Natalia Málaga al frente del equipo. La experimentada entrenadora asumió nuevamente el mando desde el banquillo y, según la central, representa una motivación adicional para las voleibolistas de Géminis.{

Florangel Terrero anticipó el duelo de Géminis ante Universitario y aseguró que buscarán dar la sorpresa. Crédito: FPV

La dominicana reconoció que la trayectoria de Málaga genera un estímulo especial dentro del plantel. Su pasado como deportista de alto nivel y su experiencia en el vóley hacen que las jugadoras busquen elevar su rendimiento y demostrar que están preparadas para responder a las exigencias de la competencia.

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“Natalia es un plus más, porque además de que fue jugadora, ya uno la ve como un top, uno trata de dar lo mejor de sí para complacerse a uno mismo, pero también como complacerla a ella y decirle que nosotras sí podemos”, manifestó.

Géminis prepara el golpe ante Universitario

El próximo desafío de Géminis será frente a Universitario, un rival que representa una prueba importante para las aspiraciones del conjunto de Comas. Terrero adelantó que el equipo ya trabaja en el análisis del adversario y estudia sus principales características para llegar preparado al encuentro.

La central no ocultó la ambición de sus compañeras y lanzó un mensaje que anticipa la intención con la que afrontarán el compromiso. Aunque reconoció que el resultado también dependerá de cómo puedan ejecutar lo trabajado, aseguró que buscarán dar la sorpresa.

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“Estamos haciendo lo que todos los equipos hacen, que es estudiar. Y pues vamos a ver que papá Dios nos ayude a que salga lo que tenemos en mente. Vamos a ir a dar el golpe”, sostuvo.

El enfrentamiento tendrá un ingrediente especial por lo ocurrido en la edición anterior del campeonato. Géminis terminó en el cuarto lugar después de perder ante Universitario la serie por el tercer puesto, un antecedente que Terrero tiene presente y que alimenta su deseo de conseguir una mejor ubicación en esta temporada.

Florangel Terrero tiene como objetivo llevar a Géminis al podio tras finalizar cuarto en la edición anterior. Crédito: FPV

El objetivo de Florangel Terrero: llegar al podio

La voleibolista fue contundente al hablar de sus aspiraciones con el equipo. Después de quedarse cerca de los primeros puestos en el torneo anterior, no quiere repetir ese desenlace y tiene una meta definida para la campaña actual: terminar entre los tres mejores equipos de la competencia.

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“Podio. No me quiero ir igual que la temporada pasada. Eso es lo que yo quiero, un podio”, afirmó.

De esta manera, Florangel Terrero dejó en evidencia que Géminis no solo busca mantenerse competitivo en la Liga Peruana de Vóley, sino también dar un paso adelante respecto a su última participación. El duelo ante Universitario será una nueva oportunidad para demostrar sus aspiraciones y acercarse al objetivo que la central dominicana se ha trazado para esta temporada.