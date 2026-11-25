La prevención de riesgos y la continuidad de las cadenas de suministro fueron algunos de los principales temas abordados durante el encuentro empresarial.

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Las intensas lluvias en el norte del Perú, el riesgo de interrupción de carreteras y las restricciones en las operaciones marítimas plantean nuevos desafíos para las empresas encargadas del transporte y la distribución de mercancías. En este escenario, garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y otros productos esenciales frente al fenómeno El Niño fue uno de los principales temas de debate de Perú Cargo Week 2026.

La feria internacional de transporte de carga, logística y comercio exterior, organizada por Perú Ferias, se desarrolló del 12 al 14 de noviembre en el Pentagonito, en el distrito limeño de San Borja. El encuentro congregó a empresarios, transportistas, operadores logísticos, importadores, exportadores y especialistas del sector.

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Según el balance difundido por los organizadores, Perú Cargo Week y ExpoChina 2026, eventos realizados de manera simultánea, superaron en conjunto los 25.000 visitantes durante sus tres jornadas.

Bajo el enfoque de un «Perú Logístico Resiliente», las conferencias pusieron especial atención en la prevención frente a El Niño, la gestión del riesgo de desastres y la necesidad de garantizar la continuidad de las operaciones logísticas y comerciales ante posibles emergencias.

Un expositor presenta pautas de facilitación comercial ante el público asistente a la feria Perú Cargo Week en Lima.

El 62% de las empresas consultadas por el BCR prevé retrasos o mayores costos logísticos por El Niño

La preocupación del sector empresarial frente al impacto de las lluvias ya había sido identificada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Una encuesta realizada a 345 empresas no financieras, cuyos resultados fueron difundidos en septiembre de 2026, reveló que el 62% de las compañías consultadas anticipaba retrasos o mayores costos logísticos como consecuencia del fenómeno El Niño.

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Asimismo, el 43% preveía dificultades para distribuir sus productos, el 42% contemplaba un incremento en el precio de los insumos y el 37% advertía sobre una posible reducción en su disponibilidad.

La exposición a estos riesgos es especialmente relevante en el norte del país. Según la misma medición, el 66% de las empresas encuestadas en esta zona contemplaba planes de continuidad operativa y el 50% consideraba establecer rutas logísticas alternativas.

Una interrupción prolongada de las principales vías de comunicación puede generar retrasos en la entrega de mercancías, pérdidas de productos perecibles, mayores costos de transporte y dificultades para abastecer los mercados de las localidades afectadas.

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Asistentes a la feria Perú Cargo Week realizan fila en el módulo de ingreso al evento logístico en San Borja.

Inteligencia artificial, seguros de carga y tecnología para anticiparse a las emergencias

La incorporación de nuevas tecnologías también formó parte de la agenda de Perú Cargo Week 2026. Durante las conferencias se abordaron temas relacionados con la inteligencia artificial, la planificación logística, los seguros de carga y la infraestructura necesaria para mejorar la capacidad de respuesta de las empresas.

El monitoreo de las condiciones de las carreteras, la identificación anticipada de rutas alternativas y la planificación de inventarios son algunas de las aplicaciones tecnológicas que pueden contribuir a reducir el impacto de las interrupciones en las cadenas de suministro.

La gestión de riesgos también comprende la protección financiera de las mercancías, particularmente cuando las empresas deben operar en zonas expuestas a inundaciones, huaicos o daños en la infraestructura vial.

Alexis Marquina Forttini, CEO de Perú Ferias, destacó la importancia de generar espacios de discusión entre los diferentes actores de la cadena logística para abordar los desafíos que enfrenta el sector.

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“Las conferencias fueron fundamentales para generar conocimiento, compartir experiencias y poner sobre la mesa temas urgentes para el futuro logístico del país”, expresó.

Siete puertos forman parte de una estrategia para proteger el abastecimiento frente a El Niño

Como parte de las acciones de preparación ante posibles emergencias en las carreteras, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), impulsa la articulación de un corredor logístico marítimo que permita mantener el traslado de mercancías cuando se vea comprometida la conectividad terrestre.

La estrategia comprende siete instalaciones portuarias: Talara, Paita, Salaverry, Chimbote, Chancay, Callao y Pisco.

El transporte marítimo de cabotaje figura entre las alternativas para mantener el abastecimiento ante posibles interrupciones de la conectividad terrestre.

Mediante el transporte marítimo de cabotaje, es decir, el traslado de mercancías entre puertos de un mismo país, se busca contar con una alternativa para movilizar alimentos, medicamentos, maquinaria y ayuda humanitaria hacia las regiones afectadas por las emergencias.

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Sin embargo, la disponibilidad de esta alternativa también dependerá de las condiciones oceanográficas y de la capacidad operativa de los terminales marítimos, especialmente durante episodios de oleajes anómalos.

La diversificación de las rutas de transporte y la articulación entre los sectores público y privado forman parte de los desafíos para reducir la dependencia de las carreteras en situaciones de emergencia.

Lluvias extremas en Piura y Tumbes ponen a prueba la preparación del sector logístico

Los temas abordados durante Perú Cargo Week 2026 cobran especial relevancia ante las actuales condiciones meteorológicas en el norte del país.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene vigente un aviso por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad entre el martes 24 y el jueves 26 de noviembre, principalmente en Tumbes y sectores de la costa interior de Piura.

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Según los testimonios de los pobladores, las lluvias volvían a provocar el aislamiento de sus localidades. La crecida de las quebradas impedía el paso y evidenciaba una dificultad que se repetía año tras año. Captura de pantalla

El pronóstico contempla acumulados de hasta 90 milímetros de lluvia por día en sectores de la costa norte, condiciones que podrían favorecer nuevas inundaciones, desbordes de ríos y activaciones de quebradas, con potencial impacto sobre la infraestructura vial.

Ante este escenario, los transportistas y operadores logísticos pueden consultar el estado de las carreteras a través del Mapa Interactivo de Alertas de la Sutran, que permite identificar tramos con tránsito normal, restringido o interrumpido.

Más allá de las pérdidas económicas que puedan afrontar las empresas, la capacidad de mantener operativas las cadenas de suministro será determinante para garantizar el acceso de la población a productos de primera necesidad en las regiones afectadas por El Niño.

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