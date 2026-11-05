Se filtró la sanción de Pablo Guede tras ‘pechar’ a Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Se filtró el refuerzo extranjero pedido por Pablo Guede que no pudo llegar a Alianza Lima. - créditos: A Presión

Guardar

El fuerte cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos en los pasillos del Estadio Alberto Gallardo derivó en una medida institucional. Se conoció la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana sobre la sanción que tendrá que asumir el entrenador de Alianza Lima por el episodio.

“Falta que se confirme oficialmente, pero tengo que Pablo Guede será sancionado con dos fechas de suspensión y el pago de 8 UIT de multa económica. Es la información que tengo y en las próximas horas, si no sale hoy, sale mañana en las primeras horas. Y con esto, Pablo Guede no dirige desde la zona técnica ante Los Chankas y FC Cajamarca, pero queda disponible ante posibles finales”, informó Kevin Pacheco en ‘Fútbol Satélite’.

PUBLICIDAD

Kevin Pacheco adelantó el castigo que tendrá el técnico de Alianza Lima. (Fútbol Satélite)

Noticia en desarrollo...