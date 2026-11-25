Agustín Álvarez Wallace participó en 13 partidos oficiales con Sporting Cristal. - Crédito: ITEA

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Agustín Álvarez Wallace, al igual que el resto de sus compañeros, ha quedado muy insatisfecho por el final de temporada de Sporting Cristal en la Liga 1 2026, pero sobre todo por la manera en cómo se les escapó la posibilidad de disputar el título nacional.

El mediocentro uruguayo compartió su reflexión de lo acontecido tanto en Twitter como en Instagram: “Terminamos una temporada en la que no conseguimos el objetivo que nos habíamos propuesto”.

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Agustín Álvarez Wallace consiguió la Copa de la Liga con Sporting Cristal. - Crédito: ITEA

En esa misma frecuencia, Álvarez Wallace indicó que “nos queda la sensación de que podíamos haber dado más y la autocrítica necesaria para reconocer aquellas cosas en las que debemos mejorar”.

Está claro que para el férreo contención oriental “no fue el final” anhelado en el Rímac, pero aun así desea rescatar " muchas cosas positivas, con los aprendizajes, el crecimiento y el compromiso de un grupo que nunca dejó de trabajar".

Agustín Álvarez no perdió la ocasión para extender su agradecimiento “por cada experiencia vivida” en Sporting Cristal y por el cariño recibido “por mis compañeros y por toda la gente que nos acompañó durante el año, incluso en los momentos más difíciles”.

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Por último, pero no menos importante, el uruguayo recordó a la fiel afición que siempre estuvo al lado del plantel sin importar la realidad y condiciones durante las 17 jornadas afrontadas del Torneo Clausura: “Un agradecimiento especial a toda la hinchada celeste, por acompañarnos y apoyarnos incondicionalmente, incluso cuando los resultados no fueron los esperados. Gracias por estar siempre”.

Agustín Álvarez cumplió con el perfil de mediocentro defensivo que Cristal buscaba en el mercado. - Crédito: Difusión

Observación por continuidad

Con la temporada terminada, los futbolistas de Sporting Cristal se han retirado momentáneamente de La Florida para pasar las vacaciones de fin de año con sus familias, mientras que en los despachos los directivos han dado marcha al proceso de renovaciones y salidas.

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Quien se encuentra en la rampa de salida es Agustín Álvarez Wallace. A pesar de que fue un puntual recurrente en las propuestas de Roberto Mosquera, ofreciendo fuerza y equilibrio en la primera línea del mediocampo, sus posibilidades de continuar son muy reducidas.

No es menos cierto que existe una valoración por su profesionalismo, pero el nivel que demostró en el Torneo Clausura 2026 no ha terminado de convencer a la secretaría técnica para acometer una compra absoluta de su carta pase.

Conviene mencionar que Álvarez Wallace llegó a mitad del curso bajo la modalidad de cesión desde el Racing de Montevideo, que espera formalizar una venta del 100% de los derechos del futbolista, algo que no acabaría cristalizándose.

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Agustín Álvarez Wallace está a la espera de la definición de su continuidad en Cristal. - Crédito: Difusión

El pivote uruguayo, de 25 años, se hizo presente en 11 partidos del campeonato peruano sin reflejar un impacto en el apartado estadístico. También participó en dos duelos de la Copa de la Liga, galardón que acabó levantando con los suyos.

En un caso se acredite la salida de Agustín Álvarez, Cristal cuenta con un as bajo la manga: Santiago Arias, mediocentro de contención uruguayo-peruano que no ocupa plaza de extranjero y conoce a la perfección el panorama nacional tras sus experiencias en Alianza Atlético y Cienciano.