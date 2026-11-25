Víctor Cedrón deja ADT después de cuatro temporadas. Crédito: LFP

Guardar

Víctor Cedrón le puso punto final a su etapa en ADT de Tarma. El mediocampista peruano anunció su salida de la institución después de cuatro temporadas, en las que se convirtió en uno de los referentes del equipo y asumió la capitanía. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el futbolista se despidió del club, agradeció a la hinchada y recordó los principales logros que consiguió durante su permanencia en el conjunto tarmeño.

El volante hizo oficial su despedida mediante un extenso mensaje en el que repasó su experiencia con el conjunto tarmeño y los momentos que marcaron su paso por la institución.

PUBLICIDAD

“Por medio del presente comunicado, me dirijo a ustedes para hacer oficial el fin de mi etapa como jugador de la Asociación Deportiva Tarma (ADT). Después de 4 años inolvidables, ha llegado el momento de cerrar este ciclo y emprender nuevos caminos profesionales”, escribió.

A lo largo de su permanencia en el equipo, Cedrón asumió un papel importante en el funcionamiento del plantel. Su presencia no se limitó al aporte futbolístico, pues también llevó la cinta de capitán y se convirtió en uno de los referentes del vestuario. El jugador destacó la responsabilidad que implicó representar a la institución dentro y fuera del terreno de juego.

PUBLICIDAD

“Han sido cuatro temporadas defendiendo esta camiseta siempre con el mayor profesionalismo, entrega y respeto que su historia merece. A lo largo de este tiempo, asumí con orgullo la responsabilidad de ser referente y capitán del equipo, aportando dentro y fuera del campo con goles, asistencias y liderazgo para mantener al club en los primeros planos”, manifestó.

Víctor Cedrón se despidió de la hinchada de ADT con un mensaje publicado en sus redes sociales.

En el plano individual, uno de sus reconocimientos más importantes llegó en 2024, cuando fue incluido en el XI Ideal del Fútbol Peruano. A nivel colectivo, también formó parte del equipo que consiguió dos clasificaciones a la Copa Sudamericana, participaciones internacionales que representaron hitos para ADT desde su regreso a la máxima categoría.

PUBLICIDAD

“Fruto del esfuerzo colectivo e individual, en la temporada 2024 tuve el honor de ser incluido en el XI Ideal del Fútbol Peruano, además de haber logrado juntos dos clasificaciones históricas a la Copa Sudamericana”, recordó.

El mensaje de despedida de Víctor Cedrón a la hinchada de ADT

Uno de los pasajes más emotivos de su publicación estuvo dedicado a los seguidores del cuadro tarmeño. Víctor Cedrón reconoció el respaldo que recibió durante su estancia en la ciudad y destacó el vínculo que construyó con los aficionados a lo largo de las cuatro campañas.

“A la hinchada tarmeña, mi gratitud eterna. Su cariño constante, aliento en cada partido y respeto han sido fundamentales para mí. Me llevo el calor de Tarma grabado en el corazón”, expresó.

PUBLICIDAD

El mediocampista cerró su etapa en el ‘Vendaval Celeste’, donde llegó a ser capitán y referente. Crédito: LFP

El mediocampista también incluyó en su despedida a quienes compartieron con él el día a día en la institución. Compañeros, integrantes del cuerpo técnico, trabajadores del club y habitantes de Tarma fueron parte de su agradecimiento antes de poner fin a su comunicado.

“Me despido con la tranquilidad de haber dejado el alma en cada partido y la satisfacción de haberlo dado todo por esta institución. A mis compañeros, cuerpo técnico, trabajadores del club y a toda la ciudad de Tarma: ¡Muchas gracias por tanto!”, concluyó.

De esta manera, Víctor Cedrón termina su vínculo con ADT luego de cuatro temporadas, un periodo en el que combinó protagonismo dentro del equipo, reconocimientos individuales y participaciones internacionales. Su próximo destino todavía no ha sido anunciado.

PUBLICIDAD