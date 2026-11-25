Las brigadas de emergencia consiguieron extinguir el fuego que afectó las faldas del volcán Chachani, en Arequipa, después de varios días de operaciones.

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El incendio forestal que afectó las faldas del volcán Chachani, en Arequipa, fue liquidado después de varios días de labores de emergencia. El siniestro provocó daños en aproximadamente mil hectáreas de cobertura vegetal y alcanzó sectores próximos a una de las principales áreas naturales protegidas de la región.

La emergencia comenzó el último sábado en el sector de Cabrerías y se extendió hacia la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. La propagación del fuego puso en riesgo la vegetación y los espacios naturales que sirven de hábitat para diversas especies de fauna silvestre.

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Las características del terreno dificultaron las operaciones de respuesta. Las pendientes pronunciadas, las condiciones geográficas y las limitaciones de acceso impidieron que los equipos de emergencia llegaran con facilidad a todos los puntos afectados.

Durante varios días, las brigadas especializadas ejecutaron labores para controlar los diferentes focos de fuego. La presencia de viento también complicó las intervenciones, debido a que favoreció la propagación de las llamas hacia otros sectores de la zona.

Brigadas de emergencia participaron en la extinción del fuego

En las operaciones para liquidar el incendio participaron brigadistas de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, junto con representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

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Los equipos especializados se desplazaron hasta los sectores afectados para extinguir los distintos focos de fuego. Las intervenciones se concentraron en los puntos donde las llamas todavía representaban un riesgo de propagación.

La geografía de las faldas del Chachani representó uno de los principales obstáculos para el personal de emergencia. El acceso a determinadas zonas requirió desplazamientos por terrenos con pendientes pronunciadas, lo que dificultó el trabajo de las brigadas.

El incendio fue controlado con la participación de efectivos del Ejército e integrantes del Indeci. Las acciones continuaron hasta conseguir la liquidación del siniestro.

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca estuvo entre las zonas afectadas

El siniestro ocasionó daños en aproximadamente mil hectáreas de cobertura vegetal, con posibles consecuencias para los ecosistemas y la fauna silvestre.

Uno de los principales puntos de preocupación durante la emergencia fue la proximidad del fuego a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Las llamas alcanzaron con mayor incidencia su zona de amortiguamiento, un espacio cercano al área natural protegida.

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El incendio ocasionó daños en unas mil hectáreas de cobertura vegetal. Esta afectación compromete superficies naturales de la zona y genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre la flora y fauna silvestre.

La intervención de las entidades vinculadas con la protección ambiental formó parte de las acciones para extinguir los focos activos. Entre ellas estuvo el Sernanp, organismo encargado de la administración de las áreas naturales protegidas por el Estado, y el Serfor, responsable de la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre.

La emergencia también requirió la participación de las autoridades regionales de gestión del riesgo de desastres, debido a la extensión del área comprometida y las dificultades para acceder a los sectores donde persistían las llamas.

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Serfor investiga el origen del incendio forestal en Cabrerías

Las llamas llegaron a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, lo que generó preocupación por la cercanía del fuego a este espacio de conservación.

Tras la liquidación del incendio, el Serfor informó que realiza las investigaciones correspondientes para determinar cómo comenzó el fuego en el sector de Cabrerías.

Las diligencias buscan establecer las circunstancias en las que se produjo la emergencia e identificar a la persona o personas que habrían provocado el siniestro. La investigación permitirá determinar las posibles responsabilidades conforme a la legislación vigente.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa el origen del incendio ni identifica a posibles responsables. Por ello, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las causas de la emergencia.