La conductora fue captada por las cámaras de Magaly TV, La Firme discutiendo con una joven que la acompañaba durante el espectáculo en el Estadio Nacional. Las imágenes muestran a ambas en medio de un intercambio de palabras y gestos que llamó la atención de los asistentes. ATV/ Magaly Tv La Firme.

Guardar

La noche que debía estar marcada por la música, la emoción y el reencuentro con los grandes éxitos de Cristina Aguilera terminó convirtiéndose en un momento incómodo para Giovanna Valcárcel. La conductora de radio fue captada protagonizando una aparente discusión con una joven que la acompañaba durante el concierto de la cantante estadounidense en el Estadio Nacional, en Lima.

Giovanna Valcárcel discute con una acompañante en las instalaciones de un recinto durante la presentación musical de Christina Aguilera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes difundidas por Magaly TV: La Firme mostraron a la comunicadora en una actitud visiblemente molesta mientras intercambiaba palabras con su acompañante. Lo que inicialmente parecía una salida para disfrutar del espectáculo habría terminado en un desencuentro que no pasó desapercibido para las cámaras que registraban a los asistentes al evento.

PUBLICIDAD

En el material presentado por el programa de espectáculos, se observa a la joven intentando acercarse a Giovanna Valcárcel e incluso sujetándola de las manos, aparentemente buscando que no se alejara o tratando de convencerla de algo. Sin embargo, la conductora no habría cedido ante el intento de su acompañante y continuó mostrando una actitud de incomodidad durante el intercambio.

Giovanna Valcárcel es captada discutiendo con su acompañante en concierto de Cristina Aguilera: “No quiero verte”. Captura: Magaly TV La Firme.

La escena llamó la atención por el contraste con el ambiente festivo que se vivía en el recinto, donde cientos de personas habían acudido para disfrutar de la presentación de la ‘Princesa del Pop’. Mientras buena parte del público estaba pendiente de las canciones y de los momentos más esperados del show, Giovanna habría protagonizado una situación personal que quedó registrada en video.

PUBLICIDAD

Giovanna Valcárcel es captada discutiendo con su acompañante en concierto de Cristina Aguilera: “No quiero verte”. Captura: Magaly TV La Firme.

De acuerdo con la transcripción del reportaje emitido por el espacio de Magaly Medina, la conductora habría expresado su molestia con frases contundentes dirigidas a la joven que estaba junto a ella. “No quiero verte, lárgate de acá, lárgate de mi vista”, se escucha en la narración de las imágenes difundidas por el programa, que dio cuenta del tenso momento.

Giovanna Valcárcel es captada discutiendo con su acompañante en concierto de Cristina Aguilera: “No quiero verte”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina comenta la discusión de Giovanna Valcárcel en el concierto

Las imágenes fueron comentadas por Magaly Medina, quien se mostró sorprendida por la escena protagonizada por Giovanna Valcárcel durante el concierto de Cristina Aguilera. La conductora de televisión señaló que no tenía certeza sobre la naturaleza del vínculo entre ambas, por lo que evitó afirmar que se tratara de una discusión de pareja, aunque sí destacó la tensión que se podía apreciar en el video.

PUBLICIDAD

Giovanna Valcárcel es captada discutiendo con su acompañante en concierto de Cristina Aguilera: “No quiero verte”. Captura: Magaly TV La Firme.

“No sé si era una pelea de pareja, pero que estaban conflictuadas delante de todo el mundo.... la actitud hostil de Giovanna Valcárcel hacia la persona que la acompañaba, parece que ella trataba de decirle que no se vaya”, opinó Magaly Medina al presentar el material en su programa.

La conductora de espectáculos puso énfasis en la manera en que Giovanna se dirigía a la joven, así como en la reacción de su acompañante, quien parecía intentar mantenerla cerca o buscar una respuesta en medio del intercambio. La escena fue presentada como un episodio que evidenciaba un momento de tensión entre ambas, sin que se conocieran mayores detalles sobre lo sucedido antes o después de la grabación.

PUBLICIDAD

Giovanna Valcárcel es captada discutiendo con su acompañante en concierto de Cristina Aguilera: “No quiero verte”. Captura: Magaly TV La Firme.

El fragmento difundido tampoco permitió establecer con claridad qué motivó el aparente enfrentamiento. Las frases atribuidas a Valcárcel, los movimientos de ambas y la insistencia de la joven por acercarse fueron los elementos que marcaron el reportaje, que mostró a la conductora lejos de la actitud alegre que suele proyectar en sus apariciones públicas.

Hasta el momento, en la información difundida no se detallaron las razones del desencuentro ni se identificó a la joven que acompañaba a la conductora. Tampoco se conoció una explicación de Giovanna Valcárcel sobre las imágenes o sobre el contexto en el que se produjo el intercambio de palabras.

PUBLICIDAD

Giovanna Valcárcel es captada discutiendo con su acompañante en concierto de Cristina Aguilera: “No quiero verte”. Captura: Magaly TV La Firme.

Giovanna Valcárcel asistió al concierto de Cristina Aguilera junto a figuras de Chollywood

La presentación de Cristina Aguilera en el Estadio Nacional congregó a diversas figuras de la farándula peruana, quienes acudieron para disfrutar del espectáculo de la artista internacional. Giovanna Valcárcel fue una de las asistentes que terminó apareciendo en la cobertura televisiva, aunque no precisamente por su reacción a las canciones o por algún encuentro con la cantante.

Entre las personalidades que también fueron vistas en el evento figuraron Fiorella Alzamora, Lisandra Lizama, Amy Gutiérrez y Milett Figueroa, quienes formaron parte de la lista de rostros conocidos que llegaron al recinto para presenciar el concierto.

Giovanna Valcárcel es captada discutiendo con su acompañante en concierto de Cristina Aguilera: “No quiero verte”. Captura: Magaly TV La Firme.