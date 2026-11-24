La 'U' acumuló 26 puntos en 17 presentaciones fuera de casa en la Liga 1 2026, con una notable mejora en el Clausura, aunque el Estadio IPD sigue siendo su talón de Aquiles. (Liga 1)

Guardar

Universitario de Deportes cerró la fase regular de la Liga 1 2026 con un balance dispar como visitante: siete victorias, cinco empates y cinco derrotas en 17 encuentros disputados lejos del Estadio Monumental, con 28 goles anotados y 27 recibidos.

La cifra total de 26 puntos fuera de casa refleja una campaña que arrancó con paso titubeante en el Apertura y encontró su mejor versión en el Clausura, aunque el último partido de la temporada regular dejó una herida abierta: una caída 1-4 ante Sport Huancayo en el Estadio IPD de Huancayo.

PUBLICIDAD

El mismo escenario que este domingo 29 de noviembre de 2026, desde las 15:00 horas, volverá a recibir al conjunto crema en la semifinal de ida del certamen.

Un Apertura para el olvido fuera de casa

Durante el primer torneo del año, Universitario tuvo serias dificultades para sumar lejos del Monumental. Apenas consiguió una victoria en ocho presentaciones y dejó escapar puntos en cinco empates. (Liga 1)

El primer torneo del año expuso las limitaciones del equipo dirigido en condición de visitante. En ocho salidas, la ‘U’ apenas cosechó un triunfo, cinco empates y dos derrotas, para sumar ocho puntos. La única victoria llegó el 3 de mayo de 2026 ante Juan Pablo II College en el Estadio Mansiche, con un contundente 4-1.

El resto de las presentaciones mostró a un equipo incapaz de imponerse: cayó ante Los Chankas (1-3) en el Estadio Los Chankas el 8 de marzo y ante FBC Melgar (1-2) en el Estadio Monumental de la UNSA el 19 de abril.

PUBLICIDAD

Los empates ante Cusco FC (1-1) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Sporting Cristal (2-2) en el Estadio Alberto Gallardo, Comerciantes Unidos (0-0) en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, Sport Boys (0-0) en el Estadio Nacional y CD Moquegua (0-0) en el Estadio 25 de Noviembre completaron una actuación que dejó mucho que desear para las aspiraciones del club de La Victoria.

El Clausura cambió la historia… casi toda

La segunda parte de la temporada presentó una notable mejoría del equipo crema como visitante. Sumó 18 puntos en nueve encuentros, con victorias importantes ante Alianza Lima y otros rivales de la Liga 1. (Liga 1)

La segunda mitad del año trajo consigo una versión diferente del equipo crema fuera de su fortín. En nueve partidos como visitante durante el Clausura, Universitario acumuló seis victorias, ningún empate y tres derrotas, para sumar 18 puntos y anotar 19 goles.

PUBLICIDAD

Los triunfos ante Asociación Deportiva Tarma (2-1) en el Estadio Unión Tarma el 18 de julio, FC Cajamarca (3-2) en el Estadio Héroes de San Ramón el 16 de agosto, UTC (4-2) en ese mismo estadio el 29 de agosto, Alianza Lima (2-1) en el Estadio Alejandro Villanueva el 12 de septiembre, Alianza Atlético (4-1) en el Estadio Mansiche el 18 de octubre y Atlético Grau (3-1) también en el Mansiche el 1 de noviembre marcaron el mejor tramo visitante del año.

Sin embargo, las caídas ante Cienciano (0-2) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Deportivo Garcilaso (0-4) en ese mismo recinto y Sport Huancayo (1-4) en el IPD de Huancayo impidieron que el balance fuera redondo.

PUBLICIDAD

La deuda histórica en Huancayo

La historia tampoco favorece a Universitario en territorio huancaíno. Desde 2009, Sport Huancayo consiguió once victorias como local ante los cremas, que apenas pudieron imponerse en dos oportunidades. (Liga 1)

El dato que más preocupa de cara a la semifinal no es estadístico sino histórico. Universitario no consigue una victoria en Huancayo desde 2019, cuando Alejandro Hohberg marcó el único tanto que le bastó al equipo crema para llevarse los tres puntos de La Incontrastable.

Desde aquel resultado, la ‘U’ visitó en cuatro oportunidades el reducto del Rojo Matador y no pudo ganar ninguna: cayó 2-0 en 2022 y 1-0 en 2023, rescató un empate agónico en 2024 gracias a un cabezazo de Álex Valera sobre el final y volvió a igualar 1-1 en 2025, aunque con un gol anulado al mismo Valera en medio de la polémica.

PUBLICIDAD

El historial desde el ascenso de Sport Huancayo a la Primera División en 2009 es aún más elocuente: el conjunto huancaíno acumula once victorias como local ante Universitario, por apenas dos del conjunto estudiantil, con siete empates en el medio. En la derrota más reciente, el 22 de noviembre de 2026 en la fecha 17 del Clausura, Javier Sanguinetti anotó en dos ocasiones y Daniel Porozo también convirtió un doblete para sellar el 4-1 definitivo.

Finalmente, la semifinal de ida de la Liga 1 2026 se podrá seguir por L1 MAX, disponible en DirecTV, Claro TV, Movistar TV, Win, MiFibra y Cable Visión Perú, desde las 15:00 horas (20:00 GMT).

PUBLICIDAD