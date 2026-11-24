El actor argentino explicó que el beso ocurrió durante una función y que no había sido ensayado. Además, recordó que conoce a la actriz desde 2020 y sostuvo que, al estar separados, ella puede decidir si le cuenta o no a su expareja sobre una escena de ficción. Willax/ Amor y Fuego.

Guardar

El apasionado beso entre Nacho Di Marco y Korina Rivadeneira durante el estreno de su obra teatral no pasó inadvertido. La escena, que llamó la atención por la intensidad con la que ambos actores la interpretaron, abrió una serie de interrogantes sobre la relación que mantienen fuera del escenario y también sobre cómo habría reaccionado Mario Hart, expareja de la actriz y padre de sus hijos.

Ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, el actor argentino decidió pronunciarse y dejó clara su postura: considera que los besos forman parte de su trabajo y que no deberían convertirse en motivo de celos.

PUBLICIDAD

El intérprete explicó que conoce a Korina desde hace varios años y que su vínculo profesional no comenzó con esta puesta en escena. Ambos trabajaron juntos en una telenovela en 2020, cuando les tocó interpretar a una pareja. Desde entonces, según contó, mantienen una relación de amistad y la confianza necesaria para compartir nuevamente un proyecto artístico.

La conversación también abordó un aspecto que despertó curiosidad entre los seguidores de la actriz: si el beso que protagonizaron durante la función había sido preparado previamente o si surgió de manera espontánea. De acuerdo con la explicación de Di Marco, la escena no había sido ensayada antes y se desarrolló durante la presentación. Sin embargo, el argentino insistió en que la intensidad de la interpretación no debe confundirse con una manifestación sentimental.

PUBLICIDAD

Nacho Di Marco sorprende al hablar de Mario Hart tras besar a Korina Rivadeneira: “Ella está en su derecho”. Captura: Amor y Fuego.

Nacho Di Marco se pronuncia sobre los celos de Mario Hart por sus besos con Korina

Una de las preguntas que recibió el actor estuvo relacionada con la posibilidad de que Mario Hart pudiera sentirse incómodo al ver a su expareja protagonizar escenas románticas con otro hombre. La consulta tomó relevancia debido a que Korina y Nacho interpretan a una pareja en la ficción y el beso que compartieron en el estreno fue uno de los momentos más comentados de la obra.

Di Marco respondió desde su experiencia como actor y reconoció que una persona que no trabaja en el medio artístico podría tener dificultades para comprender este tipo de situaciones. Para él, besar a una compañera durante una representación forma parte de las exigencias de la historia que deben contar sobre el escenario.

PUBLICIDAD

“Nos conocemos desde el 2020 que hicimos pareja en otra novela, así que todo súper bien. (…) Entiendo que cuando uno no es actor, no lo entiende o le puede llegar a costar, pero es parte del laburo, no hay que ponerse celoso. Muchos se ponen celosos y no lo pueden soportar”, manifestó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Nacho Di Marco sorprende al hablar de Mario Hart tras besar a Korina Rivadeneira: “Ella está en su derecho”. Captura: Amor y Fuego.

El actor evitó asegurar cómo habría tomado Mario Hart la escena. En lugar de atribuirle una reacción concreta, señaló que no conoce la manera en que el piloto podría sentirse al respecto y que ese tipo de situaciones deben conversarse cuando generan incomodidad. “Si le molesta, quizá se debería hablar. Depende de cada pareja, no sé cómo le pegará a Mario eso”, agregó.

PUBLICIDAD

Nacho Di Marco sorprende al hablar de Mario Hart tras besar a Korina Rivadeneira: “Ella está en su derecho”. Captura: Amor y Fuego.

“Al no estar juntos, ella está en su derecho”: la respuesta del actor sobre Korina y Mario

La declaración más comentada llegó cuando Di Marco se refirió directamente a la situación sentimental de Korina Rivadeneira y Mario Hart. El actor recordó que ambos ya no mantienen una relación de pareja y, desde esa perspectiva, sostuvo que la actriz tiene libertad para decidir si considera necesario contarle a su expareja sobre los besos que protagoniza como parte de su trabajo.

“Pero al no estar juntos y ser algo parte de la ficción (el beso), ella está en su derecho de contarle o no”, afirmó.

Nacho Di Marco sorprende al hablar de Mario Hart tras besar a Korina Rivadeneira: “Ella está en su derecho”. Captura: Amor y Fuego.

Nacho Di Marco revela si el beso con Korina Rivadeneira le movió el piso

Además de las preguntas sobre Mario Hart, el actor argentino fue consultado sobre si el apasionado beso con Korina había despertado algún sentimiento especial en él. La intensidad de la escena había alimentado comentarios y especulaciones sobre una posible atracción entre los protagonistas, por lo que el programa buscó conocer directamente su versión.

PUBLICIDAD

La respuesta de Di Marco fue tajante. El intérprete descartó que el beso le hubiera generado una emoción romántica y recalcó que se trató de una acción necesaria para contar la historia que representan en el teatro. “(¿Te movió algo ese beso?) No, es un beso actoral. Hay que contar la historia, es parte de, es ficción”, respondió.

Nacho Di Marco sorprende al hablar de Mario Hart tras besar a Korina Rivadeneira: “Ella está en su derecho”. Captura: Amor y Fuego.