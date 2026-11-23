Sport Huancayo recibe a Universitario en el primer cruce por semifinales de la Liga 1 2026. Crédito: LFP

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Universitario de Deportes y Sport Huancayo volverán a enfrentarse en una instancia decisiva de la Liga 1 2026. Ambos equipos protagonizarán una de las semifinales de los play-offs del campeonato nacional, en una serie de ida y vuelta que definirá al rival de Alianza Lima en la gran final por el título peruano.

El primer cruce será en Huancayo, donde el ‘rojo matador’ buscará aprovechar su condición de local y la ventaja que representa jugar en la altura para sacar una diferencia. El compromiso tendrá un ingrediente especial por el reciente antecedente entre ambos clubes: se enfrentaron en la fecha definitiva del Torneo Clausura y terminó una contundente goleada de los huancaínos.

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Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal de la semifinal ida de la Liga 1 2026

El partido de ida entre Sport Huancayo y Universitario se disputará este domingo 29 de noviembre de 2026, en el estadio IPD de Huancayo. El compromiso comenzará a las 3:00 p. m. (hora peruana) y corresponde a la primera semifinal de los play-offs de la Liga 1.

La transmisión del encuentro estará a cargo de L1 Max, señal que cuenta con los derechos televisivos del campeonato peruano. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante los operadores de televisión que incluyen este canal en su parrilla como Movistar, DirecTV y Claro.

Asimismo, el compromiso estará disponible vía streaming a través de L1 Play, DGO y Movistar TV App, plataformas que permiten acceder a la señal desde dispositivos móviles, computadoras y televisores compatibles.

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El equipo Huancayo hace historia al ganar el torneo Clausura de Liga 1. Descubre los momentos clave de la victoria, la entrega del trofeo y los planes para la semifinal de la Copa Libertadores.

¿Cómo clasificaron Universitario y Sport Huancayo a las semifinales?

Universitario consiguió su presencia en esta instancia gracias a su ubicación en la tabla acumulada. Aunque no pudo conquistar el Apertura ni el Clausura, el equipo ‘crema’ terminó en el segundo lugar de la clasificación general, con 61 puntos, posición que le permitió acceder a los play-offs por el título nacional.

Por su parte, Sport Huancayo aseguró su boleto tras consagrarse ganador del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Richard Pellejero cerró el campeonato con 37 unidades y terminó en el primer lugar, superando a Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario.

La consagración del ‘rojo matador’ se produjo precisamente después de vencer 4-1 al equipo merengue en la última jornada. El ganador de esta semifinal avanzará a la definición nacional, donde ya espera Alianza Lima, campeón del Torneo Apertura y líder de la tabla acumulada.

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Universitario buscará la revancha tras la goleada 4-1 de Sport Huancayo

El antecedente más reciente entre ambos equipos le agrega un atractivo especial a esta semifinal. El pasado domingo 22 de noviembre, Sport Huancayo derrotó 4-1 a Universitario en el estadio IPD de Huancayo, resultado que le permitió asegurar el título del Clausura y celebrar ante su público.

Javier Sanguinetti, con un doblete, y Daniel Porozo fueron protagonistas de la contundente victoria local. Bryan Reyna anotó el descuento para los ‘cremas’, aunque no pudo evitar la derrota.

Ahora, Universitario tendrá la oportunidad de cambiar la imagen que dejó en aquel compromiso. Su objetivo será conseguir un resultado positivo en la altura para llegar con opciones intactas al encuentro de vuelta. Sport Huancayo, en cambio, intentará repetir su actuación y dar el primer paso hacia la final.

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Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Universitario y Sport Huancayo?

La semifinal se definirá el viernes 4 de diciembre de 2026, cuando Universitario reciba a Sport Huancayo en el estadio Monumental de Ate. El encuentro está programado para las 8:30 p. m. (hora peruana).

Los cremas tendrán la ventaja de cerrar la eliminatoria en condición de local debido a su mejor ubicación en la tabla acumulada. Allí se conocerá al equipo que enfrentará a Alianza Lima en la definición del campeonato, prevista para el 8 y 13 de diciembre.