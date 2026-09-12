Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

En sus últimos cinco partidos, Alianza Lima solo ganó uno y acumuló tres igualdades, incluida la más reciente ante Juan Pablo II (1-1) . También cayó frente a Deportivo Garcilaso (1-0), líder del campeonato. Para sostener su aspiración al título directo, deberá reencontrarse con la contundencia y solidez que mostró durante la campaña que le permitió conquistar el Apertura.

Alianza Lima llega con la obligación de recuperar regularidad. El equipo ’ blanquiazul ’ se llevó el Torneo Apertura , resultado que le permite aspirar al título nacional de manera directa, pero su presente en esta fase dista de su mejor versión: suma 13 puntos en ocho fechas , con tres triunfos, cuatro empates y una derrota.

La ‘ U ’ venía de encadenar tres triunfos consecutivos ante UTC, Los Chankas y Cajamarca, pero en su última presentación empató 2-2 con Comerciantes Unidos . Ese resultado frenó su avance en la tabla y dejó al equipo obligado a sostener su ritmo en las fechas restantes para alcanzar el primer puesto y extender la definición del campeonato a los play-offs.

Universitario afronta el tramo decisivo con una necesidad concreta: debe ganar el Clausura para forzar los play-offs . El cuadro ’ crema ’ ocupa el segundo lugar con 17 puntos, a dos de Deportivo Garcilaso , tras cinco victorias, dos empates y una derrota. Su posición lo mantiene en la pelea, aunque no tiene margen amplio para ceder unidades.

Desde aquella jornada, Alianza Lima no volvió a imponerse a Universitario en Matute. El próximo clásico le ofrece la posibilidad de terminar con una serie de casi ocho años sin victorias ante los ’merengues’ en La Victoria.

La última vez que Alianza Lima derrotó a Universitario en el estadio Alejandro Villanueva fue el 3 de noviembre de 2018, con un triunfo por 2-1. Alberto Quintero adelantó a los cremas a los 13 segundos, pero el cuadro ‘blanquiazul’ revirtió el marcador en el segundo tiempo con goles de Gonzalo Godoy y Mauricio Affonso.

El equipo dirigido entonces por Guillermo Salas resistió la reacción de Universitario en el tramo final y se llevó los tres puntos como visitante. Carlos Zambrano fue expulsado en los descuentos, pero el cuadro ‘ blanquiazul ’ sostuvo el resultado y celebró en Ate.

Alianza Lima consiguió su último triunfo ante Universitario el 19 de febrero de 2023 , cuando se impuso por 2-1 en el estadio Monumental, por el Torneo Apertura. Pablo Sabbag abrió el marcador a los 19 minutos y Gabriel Costa amplió la diferencia en el segundo tiempo. Luis Urruti descontó para los cremas a los 72 minutos.

11:35 hs

¿Cómo quedó el último clásico entre Alianza Lima y Universitario?

El último clásico entre Universitario y Alianza Lima terminó con victoria crema por 1-0 en el estadio Monumental, el 4 de abril, por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Alianza llegaba como líder y con una ventaja de cinco puntos sobre su rival, por lo que el resultado modificó la pelea en la parte alta de la tabla.

Martín Pérez Guedes definió el encuentro a los 52 minutos. El mediocampista argentino conectó de cabeza un centro de Álex Valera desde el sector izquierdo y venció la resistencia de Alejandro Duarte. Universitario sostuvo la diferencia durante el tramo final y le quitó el invicto a los ‘blanquiazules’.

Javier Rabanal dirigía a la ‘U’ en aquella jornada y celebró un resultado que redujo la distancia con Alianza Lima a dos unidades. Tanto el técnico español como Pérez Guedes ya no forman parte del club ’crema’, por lo que el próximo clásico tendrá protagonistas distintos respecto de ese antecedente.