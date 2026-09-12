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Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

’Blanquiazules’ y ’cremas’ se verán las caras por segunda vez en el año en un duelo clave para ambas escuadras. El estadio Alejandro Villanueva se alista para un compromiso que promete no escatimar en emociones

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Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por fecha 8 del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Alianza Lima/Universitario

¡Día de partido! El Perú se paraliza en una jornada que enfrentará a Alianza Lima y Universitario de Deportes, los dos equipos más populares del país. El duelo es válido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 y tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva.

Horarios en el mundo para ver el super clásico del fútbol peruano:
  • Colombia: 20:00
  • Ecuador: 20:00
  • Bolivia: 21:00
  • Chile: 21:00
  • Paraguay: 21:00
  • Venezuela: 21:00
  • Miami, Estados Unidos: 21:00
  • Argentina: 22:00
  • Brasil: 22:00
  • Uruguay: 22:00
  • España: 03:00 del domingo 13 de agosto
11:36 hsHoy

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima llega con la obligación de recuperar regularidad. El equipo ’blanquiazul’ se llevó el Torneo Apertura, resultado que le permite aspirar al título nacional de manera directa, pero su presente en esta fase dista de su mejor versión: suma 13 puntos en ocho fechas, con tres triunfos, cuatro empates y una derrota.

En sus últimos cinco partidos, Alianza Lima solo ganó uno y acumuló tres igualdades, incluida la más reciente ante Juan Pablo II (1-1). También cayó frente a Deportivo Garcilaso (1-0), líder del campeonato. Para sostener su aspiración al título directo, deberá reencontrarse con la contundencia y solidez que mostró durante la campaña que le permitió conquistar el Apertura.

El cuadro 'blanquiazules' no pasó del empate 1-1 en Chongoyape - Crédito: L1MAX.
11:36 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

Universitario afronta el tramo decisivo con una necesidad concreta: debe ganar el Clausura para forzar los play-offs. El cuadro ’crema’ ocupa el segundo lugar con 17 puntos, a dos de Deportivo Garcilaso, tras cinco victorias, dos empates y una derrota. Su posición lo mantiene en la pelea, aunque no tiene margen amplio para ceder unidades.

La ‘U’ venía de encadenar tres triunfos consecutivos ante UTC, Los Chankas y Cajamarca, pero en su última presentación empató 2-2 con Comerciantes Unidos. Ese resultado frenó su avance en la tabla y dejó al equipo obligado a sostener su ritmo en las fechas restantes para alcanzar el primer puesto y extender la definición del campeonato a los play-offs.

Revive los momentos más emocionantes del intenso empate 2-2 entre Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos. Un partido lleno de goles espectaculares, jugadas polémicas y la intervención del VAR que mantuvo a todos al filo del asiento. - L1 MAX
11:36 hsHoy

La última victoria de Alianza Lima en Matute ante Universitario

La última vez que Alianza Lima derrotó a Universitario en el estadio Alejandro Villanueva fue el 3 de noviembre de 2018, con un triunfo por 2-1. Alberto Quintero adelantó a los cremas a los 13 segundos, pero el cuadro ‘blanquiazul’ revirtió el marcador en el segundo tiempo con goles de Gonzalo Godoy y Mauricio Affonso.

Desde aquella jornada, Alianza Lima no volvió a imponerse a Universitario en Matute. El próximo clásico le ofrece la posibilidad de terminar con una serie de casi ocho años sin victorias ante los ’merengues’ en La Victoria.

11:36 hsHoy

La última victoria de Alianza Lima sobre Universitario

Alianza Lima consiguió su último triunfo ante Universitario el 19 de febrero de 2023, cuando se impuso por 2-1 en el estadio Monumental, por el Torneo Apertura. Pablo Sabbag abrió el marcador a los 19 minutos y Gabriel Costa amplió la diferencia en el segundo tiempo. Luis Urruti descontó para los cremas a los 72 minutos.

El equipo dirigido entonces por Guillermo Salas resistió la reacción de Universitario en el tramo final y se llevó los tres puntos como visitante. Carlos Zambrano fue expulsado en los descuentos, pero el cuadro ‘blanquiazul’ sostuvo el resultado y celebró en Ate.

Con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa, Alianza Lima ganó el clásico a Universitario por Liga 1 2023. (Video: GOLPERU).
11:35 hsHoy

¿Cómo quedó el último clásico entre Alianza Lima y Universitario?

El último clásico entre Universitario y Alianza Lima terminó con victoria crema por 1-0 en el estadio Monumental, el 4 de abril, por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Alianza llegaba como líder y con una ventaja de cinco puntos sobre su rival, por lo que el resultado modificó la pelea en la parte alta de la tabla.

Martín Pérez Guedes definió el encuentro a los 52 minutos. El mediocampista argentino conectó de cabeza un centro de Álex Valera desde el sector izquierdo y venció la resistencia de Alejandro Duarte. Universitario sostuvo la diferencia durante el tramo final y le quitó el invicto a los ‘blanquiazules’.

Javier Rabanal dirigía a la ‘U’ en aquella jornada y celebró un resultado que redujo la distancia con Alianza Lima a dos unidades. Tanto el técnico español como Pérez Guedes ya no forman parte del club ’crema’, por lo que el próximo clásico tendrá protagonistas distintos respecto de ese antecedente.

El volante abrió el marcador con cabezazo letal tras genial centro de Alex Valera - Crédito: L1MAX.
11:35 hsHoy

El récord histórico que Universitario puede romper en el clásico ante Alianza Lima si no pierde en Matute por Liga 1 2026

Octavo en el Clausura con 13 puntos y a seis de la punta, los ‘grones’ enfrentan este sábado a los cremas con la urgencia de quien no puede darse el lujo de otro tropiezo en su propia casa

Los íntimos llegan octavos con 13 puntos y arrastran tres clásicos sin triunfos, mientras el rival aparece como escolta de Deportivo Garcilaso y pone en juego su serie de ocho visitas oficiales invictas (Universitario de Deportes)
Los íntimos llegan octavos con 13 puntos y arrastran tres clásicos sin triunfos, mientras el rival aparece como escolta de Deportivo Garcilaso y pone en juego su serie de ocho visitas oficiales invictas (Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes visita este sábado a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva con una estadística que pesa más que cualquier análisis táctico: los cremas no conocen la derrota en Matute desde hace casi ocho años.

Leer la nota completa
11:35 hsHoy

Kevin Quevedo, en evaluación para el Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura 2026: ¿será incluido para el clásico en Matute?

El extremo peruano no deja de participar en las sesiones preparatorias de cara al duelo clave en La Victoria. Desde que compartió sus disculpas a Pablo Guede, las cosas han mejorado para bien, aunque todavía no ha logrado aparecer en la segunda campaña liguera

Kevin Quevedo, marginado de Alianza Lima desde hace más de tres meses. - Crédito: Difusión
Kevin Quevedo, marginado de Alianza Lima desde hace más de tres meses. - Crédito: Difusión

El ritmo irregular de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026 obliga al entrenador Pablo Guede a tomar cartas en el asunto. Con miras al enfrentamiento contra Universitario de Deportes, que representa un clásico decisivo por la disputa de la zona dorada del campeonato local, se estudia con detenimiento el caso de Kevin Quevedo.

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11:35 hsHoy

Alineaciones probables del Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura de Liga 1 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Esteban Pavez; Fernando Gaibor, Alan Cantero, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.

- Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Piero Quispe, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Álex Valera y Gianluca Lapadula.

11:35 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura de Liga 1 2026

L1MAX asume el rol de canal exclusivo para la transmisión de todos los partidos. Los aficionados pueden acceder a la jornada completa a través de operadores como Best Cable, DIRECTV, Claro, Win y Movistar, lo que elimina restricciones y amplía las opciones de visualización.

Además, la digitalización se consolida con la aplicación oficial Liga 1 Play, que permite ver los encuentros en directo desde dispositivos móviles o computadoras. La cobertura periodística complementa la experiencia de los seguidores. Infobae Perú ofrece información previa, relatos minuto a minuto, detalles de goles y jugadas claves.

11:34 hsHoy

Alianza Lima vs Universitario: programación

El clásico entre Universitario y Alianza Lima se disputará el sábado 12 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro comenzará a las 20:00 horas de Perú y reunirá a dos de los principales rivales del fútbol peruano.

Horarios del partido en otros países:

  • Colombia: 20:00
  • Ecuador: 20:00
  • Bolivia: 21:00
  • Chile: 21:00
  • Paraguay: 21:00
  • Venezuela: 21:00
  • Miami, Estados Unidos: 21:00
  • Argentina: 22:00
  • Brasil: 22:00
  • Uruguay: 22:00
  • España: 03:00 del domingo 13 de agosto

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