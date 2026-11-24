Se prevé la continuación de temperaturas elevadas tanto diurnas como nocturnas en distintas regiones del país. Foto: Andina/Composición Infobae

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Las localidades de Olmos, Motupe y Tongorrape, en la región Lambayeque, podrían registrar temperaturas superiores a 40℃ durante el verano del 2027, según la advertencia del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El organismo prevé que el calor persista tras más de cinco meses de episodios diurnos y nocturnos en región.

El especialista de Senamhi Lambayeque, Joel Alania Sumarán, informó que Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque marcaron entre 32℃ y 34℃ en los últimos días. En otros puntos costeros, los registros oscilaron entre 33℃ y 36℃ durante esos mismos días.

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Alania explicó que Chiclayo alcanzó 34℃ y recordó que, bajo escenarios vinculados al Fenómeno El Niño, la ciudad se acercó a 35℃. El calentamiento del mar frente a la costa peruana muestra anomalías de entre 7 y 8℃, un factor que favorece el aumento de temperatura ambiental.

La humedad eleva la sensación térmica en Lambayeque

La humedad, ubicada entre 60% y 70%, intensifica la sensación térmica en gran parte de Lambayeque. Esa combinación de calor y vapor de agua explica el bochorno que se mantiene incluso de madrugada. Los vientos no han ofrecido un descenso perceptible, por lo que muchas jornadas transcurren sin alivio térmico.

El aviso concentra la atención en Olmos, Motupe y Tongorrape, distritos donde las condiciones locales podrían llevar los termómetros hasta 40℃ o más durante los meses estivales. El Senamhi asocia ese escenario con el calentamiento costero y con patrones que suelen presentarse cuando El Niño modifica el comportamiento climático.

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Las temperaturas elevadas plantean riesgos para personas y actividades rurales. El estrés térmico puede afectar al ganado, sobre todo en áreas donde ya se informaron muertes de animales por exceso de calor. La entidad indicó que puntos de la región acumulan marcas extremas, una secuencia que supera cinco meses.

Ante esta situación, el especialista recomendó también beber agua con frecuencia, reducir la exposición prolongada al sol, usar bloqueador solar y permanecer en ambientes frescos y ventilados. El llamado alcanza de manera especial a adultos mayores, niños y trabajadores al aire libre. También aconsejó repelente ante enfermedades transmitidas por mosquitos.

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En Lambayeque se registrarían temperaturas diurnas máximas de hasta 40 °C. Foto: Andina

Senamhi mantiene alerta naranja por lluvias para el 25 y 26 de noviembre

El Senamhi mantiene avisos meteorológicos de nivel naranja para sectores de Lambayeque entre el 25 y el 26 de noviembre. Las lluvias moderadas podrían concentrarse en las zonas medias y altas, con mayor posibilidad en Olmos, Tongorrape, Motupe, Puchaca, Chongoyape y Oyotún, según la previsión difundida por el organismo nacional.

En Oyotún se registraron hasta 10 milímetros de lluvia recientemente, mientras que otros sectores costeros acumularon menos de cinco milímetros. Chiclayo también podría recibir precipitaciones ligeras durante esas fechas, principalmente al atardecer y por la noche. El pronóstico no descarta variaciones locales asociadas a la evolución de las condiciones atmosféricas.

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El organismo advirtió que las lluvias en cabeceras y tramos medios de las cuencas pueden elevar con rapidez los caudales de ríos y quebradas. Por esa razón, pidió no acercarse a esos cauces cuando haya precipitaciones en zonas altas. La recomendación alcanza a residentes y visitantes rurales de esas zonas.

El Senamhi recordó que Tumbes y Piura superaron 50 litros por metro cuadrado, con incrementos de caudales, desbordes e inundaciones. En Olmos, Tongorrape y Motupe se acumularon entre 30 y 40 litros por metro cuadrado. La entidad pidió limpiar techos, canaletas y drenajes antes de los meses de actividad pluvial.

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