La conductora ironizó sobre la nueva etapa de la modelo venezolana —a quien antes llamaban "la huaralina" por su recordada y polémica boda con Mario Hart en Huaral en 2017— luego de que las cámaras de Magaly TV, la firme la captaran ingresando tomada de la mano y pasando la noche en el departamento del actor argentino en Miraflores. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina encontró una nueva forma de referirse a Korina Rivadeneira después de presentar las imágenes de la celebración de cumpleaños de la actriz y su encuentro con Nacho Di Marco.

Durante los comentarios posteriores al informe, la conductora la llamó “la miraflorina”, una expresión que utilizó en tono irónico mientras repasaba los movimientos de la venezolana durante la madrugada y la tarde siguiente.

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Magaly Medina llama “la miraflorina” a Korina Rivadeneira y comenta su nueva etapa de salidas nocturnas. Captura: Magaly TV La Firme.

El comentario llegó luego de que el programa difundiera una secuencia que comenzó con la salida de la modelo venezolana por su cumpleaños y terminó con su ingreso al edificio donde vive el actor argentino, con quien comparte escenario en una obra teatral. Las cámaras registraron que ambos estuvieron en el mismo circuito de celebración durante la noche, que Di Marco condujo la camioneta de la actriz hasta Magdalena y que ella reapareció varias horas después con otra ropa.

Magaly no se limitó a comentar el tiempo que Korina permaneció en el inmueble. También puso el foco en lo que considera un cambio en la rutina social de la actriz, a quien describió como alguien que ahora parece disfrutar de las fiestas, las salidas y las amanecidas. La conductora comparó esa etapa con los años en que Korina y Mario Hart aparecían con menos frecuencia en reuniones y eventos nocturnos.

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Magaly Medina llama “la miraflorina” a Korina Rivadeneira y comenta su nueva etapa de salidas nocturnas. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina bautizó a Korina Rivadeneira como “la miraflorina”

La frase surgió cuando la conductora retomó la secuencia del reportaje y comentó que Korina había llegado al edificio durante la madrugada. “Korina la miraflorina es ahora”, expresó entre risas, antes de continuar con sus observaciones sobre el recorrido de la actriz y su permanencia en el inmueble.

Magaly Medina llama “la miraflorina” a Korina Rivadeneira y comenta su nueva etapa de salidas nocturnas. Captura: Magaly TV La Firme.

La figura de ATV planteó que, después de una noche de celebración, Korina pudo haber preferido quedarse en el departamento de su coprotagonista en lugar de trasladarse hasta su propia casa. “Bueno, llegó como a las tres y media de la mañana, estaba cansada, seguro que no quería manejar hasta su casa y se quedó a pernoctar en el departamento de su coprotagónico en la obra, Nacho Di Marco, ¿no?”, comentó.

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Magaly Medina llama “la miraflorina” a Korina Rivadeneira y comenta su nueva etapa de salidas nocturnas. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora también llamó la atención sobre lo que ocurrió al día siguiente. Según las imágenes difundidas, Korina apareció cerca de las tres de la tarde acompañada de una amiga y paseando a dos perros. La actriz llevaba otra vestimenta, distinta a la que había mostrado durante la celebración nocturna.

“Y bien raro, al día siguiente salen a pasear unos perros que no sabemos de quiénes son, no sabemos si es de la amiga o es de algún vecino, porque está con otra ropa”, dijo Magaly. Luego reparó en que la actriz había cambiado el conjunto de brillos que llevaba durante la noche por una ropa más deportiva.

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“O sea, evidentemente llevó ropa de cambio, porque ella estaba pues con ropa de brillos, había salido del concierto, a la discoteca y está ahora con ropa más deportiva, con short. Entonces, llevó ropa para cambiarse, ¿no? Ya tenía planes de quedarse ahí, de amanecerse ahí”, añadió.

Magaly Medina llama “la miraflorina” a Korina Rivadeneira y comenta su nueva etapa de salidas nocturnas. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora habló de la nueva vida nocturna de Korina

Otro de los puntos que la popular ‘Urraca’ destacó fue la frecuencia con la que, según su percepción, Korina estaría participando en reuniones y salidas. La conductora describió a la actriz como alguien que parece estar disfrutando de una etapa con más actividades sociales y utilizó una expresión contundente para resumir su impresión.

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Magaly Medina llama “la miraflorina” a Korina Rivadeneira y comenta su nueva etapa de salidas nocturnas. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pero lo que vemos es que ella ya no se pierde ninguna fiesta, ningún tono, parece hambrienta de diversión, de salidas, de amanecerse”, señaló.

A continuación, Magaly planteó una comparación con los años en los que Korina mantenía una vida más reservada junto a Mario Hart. La conductora relacionó esa etapa con las responsabilidades familiares y el cuidado de los hijos que ambos tienen en común.

Magaly Medina llama “la miraflorina” a Korina Rivadeneira y comenta su nueva etapa de salidas nocturnas. Captura: Magaly TV La Firme.

“Supongo que muchos años dedicada al cuidado de los niños, a ser un ama de casa tranquila, no salir mucho, no tener mucha vida nocturna, porque a ellos, a Mario y a ella, no los veíamos, digamos, en tonos, en fiestas, en eventos. No lo veíamos mucho”, comentó durante el programa.

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En esa misma línea, la periodista recordó que la organización de las salidas puede resultar más complicada cuando una pareja tiene hijos y debe coordinar sus horarios. “Papá de dos criaturas, es más difícil compaginar los horarios y tener que dejar a los niños”, sostuvo.

La conductora consideró que ahora Korina parece desenvolverse con mayor libertad en ese aspecto. “Ahora ella no se hace problemas y sale, se divierte y la vemos que realmente la pasa bien”, agregó.

Magaly Medina llama “la miraflorina” a Korina Rivadeneira y comenta su nueva etapa de salidas nocturnas. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina se preguntó qué ocurre entre Korina y Nacho Di Marco

La otra parte del comentario estuvo relacionada directamente con Nacho Di Marco. La conductora recordó que ambos trabajan juntos en una obra teatral y que protagonizan escenas de besos como parte de la ficción. A partir de las imágenes de la madrugada, planteó interrogantes sobre la cercanía que podrían tener fuera del escenario, aunque insistió en que no podía asegurar que exista una relación sentimental.

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Magaly Medina llama “la miraflorina” a Korina Rivadeneira y comenta su nueva etapa de salidas nocturnas. Captura: Magaly TV La Firme.

“Bueno, ¿qué habrá entre ella y Nacho Di Marco? No lo sabemos, pero suponemos que lo averiguaremos de todas maneras”, expresó.

Magaly volvió sobre el hecho de que Korina permaneciera en el departamento del actor después de la celebración. “Pero que te quedes a dormir en la casa de tu coprotagónico, con el que chapas en la ficción, es para pensar muchas otras cosas”, añadió.

Magaly Medina llama “la miraflorina” a Korina Rivadeneira y comenta su nueva etapa de salidas nocturnas. Captura: Magaly TV La Firme.