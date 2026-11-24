La actriz Delfina Paredes, abuela del detenido Pedro Mo, y la vez que defendió al líder terrorista del MRTA Víctor Polay Campos. (Crédito: Infobae Perú/Difusión)

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La reciente detención del rapero Pedro Mo por parte de agentes de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE), en el marco de una investigación por su presunta afiliación a una organización terrorista vinculada al MRTA, ha generado diversas reacciones. El sujeto fue intervenido en Urcos, Cusco, durante un operativo que también alcanzó a Brenda Jah y a otras personas investigadas por el mismo caso.

En medio de la polémica, en redes sociales comenzó a circular un video de la actriz Delfina Paredes, abuela de Pedro Mo, en el que expresa controversiales opiniones sobre el líder terrorista Víctor Polay Campos, cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). En sus declaraciones, cuestionó que continúe en prisión después de tantos años y planteó revisar las razones que originaron el levantamiento de organizaciones subversivas.

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02/09/2023 September 2, 2023: Victor Polay Campos..OPSE_2002DIC11_PERU_TERRORISMO_VICTOR POLAY CAMPOS_CAPTURA_CREDITO ARCHIVO EL COMERCIO _2002DIC11_AFD POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio El Comercio

Delfina Paredes cuestionó que Víctor Polay siga en prisión

En un video difundido hace varios años en redes sociales. La actriz sostuvo que el terrorista Víctor Polay “no es una persona que haya cometido delitos de corrupción o apropiación de fondos públicos”. Bajo ese argumento, consideró injusto que permanezca recluido después de más de dos décadas, pese a que el MRTA asesinó a más de 1.000 personas.

“Teniendo en cuenta que Víctor Polay no es un corrupto, no es alguien que se ha apropiado de dineros del Estado, que no es un ladrón. Teniendo en cuenta que los objetivos de su accionar fueron conseguir justicia para el pueblo, me parece injusto que no se le pueda dar la libertad después de tantos años”, manifestó.

Paredes también cuestionó el temor que, a su juicio, existe frente a una eventual excarcelación de personas condenadas por terrorismo. “Para mí es inexplicable el miedo, el temor, que incluso en los medios de comunicación se observa”, expresó.

La actriz Delfina Paredes emitió declaraciones en las que cuestionó la permanencia en prisión de Víctor Polay Campos, cabecilla del grupo subversivo MRTA. (Infobae Perú/Difusión)

MRTA asesinó a 1.039 personas

Las declaraciones de la abuela de Pedro Mo se refieren a una organización responsable de graves crímenes durante la época del terrorismo en el Perú. De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el MRTA fue responsable del 1,5 % de las víctimas fatales reportadas durante ese periodo, entre 1980 y 2000. Esa proporción equivale aproximadamente a 1.039 personas fallecidas, según una resolución judicial que recoge las conclusiones del organismo.

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Entre los crímenes atribuidos a esta organización figuran asesinatos, secuestros y toma de rehenes. La CVR también documentó el homicidio del general Enrique López Albújar y asesinatos de personas que pertenecían a las propias filas del MRTA. Entre los casos investigados por la justicia se encuentra, además, el asesinato de ocho personas de la comunidad LGBTI en un bar de Tarapoto, en 1989.

Víctor Polay Campos, fundador del MRTA, recibió una condena de 32 años de prisión, marcando un hito en la lucha contra el terrorismo en Perú. (Andina)

Condena de Víctor Polay Campos

El líder terrorista del MRTA fue condenado inicialmente a 32 años de prisión en 2006. Posteriormente, la Corte Suprema elevó la pena a 35 años, decisión que quedó oficializada en 2008. El cabecilla permanece recluido desde su captura, en 1992.

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Aunque el cumplimiento de esa condena estaba previsto para enero de 2026, su situación judicial también está condicionada por otros procesos. Entre ellos figura el caso Las Gardenias, por el que afronta una medida de prisión preventiva de 18 meses.

Uno de los principales procesos pendientes está relacionado con el asesinato de ocho integrantes de la comunidad LGBTI en el bar Las Gardenias, en Tarapoto, ocurrido en mayo de 1989. La Fiscalía también le atribuye otros homicidios cometidos entre 1989 y 1992 y solicita para Polay la cadena perpetua. El juicio oral fue autorizado en enero de 2026 y el Ministerio Público sustentó su pedido en junio de ese año.

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El Poder Judicial dictaminó 18 meses de prisión preventiva para Victor Polay Campos fue Foto: Poder Judicial