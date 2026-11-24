Pese a seguir el desempeño de varios referentes del balompié peruano, el nueve encuentra en el despliegue permanente del atacante Callejo el reflejo más exacto de su propia entrega en el campo (L1 MAX)

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Sport Huancayo conquistó el título de la Liga 1 y Franco Caballero lo vivió desde un lugar distinto al de sus compañeros. Una lesión lo apartó de las canchas en el tramo decisivo de la temporada, pero el plantel no lo dejó afuera de la celebración: festejaron el primer gol con su camiseta puesta y al delantero se le escaparon las lágrimas.

“Es un momento muy duro para mí, pero los chicos me dieron una alegría enorme al festejar el primer gol con mi camiseta. Me corrieron lágrimas”, declaró Caballero en diálogo con L1 Max.

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El atacante, que no pudo estar en el campo durante los partidos finales del certamen, recibió ese gesto como un alivio emocional en medio de uno de los tramos más exigentes de su vida deportiva. Sus compañeros eligieron recordarlo en el momento de mayor euforia colectiva, y esa decisión tuvo un peso que el propio jugador no pudo disimular.

La lesión y el largo camino hacia la recuperación

Franco Caballero afronta una rehabilitación que se extendería, como mínimo, hasta febrero de 2027. El tiempo fuera de las canchas complica sus opciones de encontrar equipo para la próxima temporada. (L1 MAX)

El panorama físico de Caballero no es sencillo. La lesión que sufrió lo mantendrá alejado de la actividad competitiva durante varios meses, con una proyección de recuperación que se extiende, como mínimo, hasta febrero del año próximo. Ese calendario condiciona de forma directa sus posibilidades de sumarse a un nuevo proyecto para la próxima temporada, ya que los planteles suelen cerrar sus incorporaciones en las primeras semanas del año.

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“Mi recuperación es por lo menos hasta febrero. Si el club no me extiende el contrato, es muy difícil que un equipo me quiera”, admitió el delantero con franqueza. La declaración resume con claridad el dilema que enfrenta: volver a estar en condiciones físicas óptimas y, al mismo tiempo, conseguir un destino laboral cuando los mercados ya estarán prácticamente cerrados.

El tiempo de baja forzada no le impidió seguir conectado con el fútbol desde otra perspectiva. En su paso por el torneo peruano, Caballero prestó especial atención a los delanteros más destacados de la competencia. “Hay mucha calidad, hay muchos jugadores interesantes. Yo sigo mucho a Callejo, a Castillo, a Barcos, a Valera mismo también. Uno aprende día a día a través de los movimientos y todas esas cosas. Por algo son los goleadores del torneo”, señaló en la misma entrevista con L1 Max. Entre todos ellos, uno le genera una identificación particular: “Callejo me gusta mucho. Me siento un poco parecido por la forma de moverse, de ir a todas. Es un nueve que no se queda quieto y la verdad que con él me identifico mucho más.”

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Contrato vencido y silencio del club

La incertidumbre de Franco Caballero no se limita a su recuperación. El atacante aseguró que su contrato está por vencer y que la institución huancaína aún no se comunicó con él. (Liga 1)

A la incertidumbre física se suma otra de carácter institucional. El vínculo de Caballero con Sport Huancayo llega a su fin en este período y, hasta el momento en que brindó sus declaraciones, el club no había tomado contacto con él para tratar una posible extensión del contrato ni para informarle sobre el seguro que le correspondería por la lesión sufrida durante su etapa en el equipo.

“Mi contrato termina ahora. Por ahora no se han comunicado conmigo”, afirmó el jugador, sin ocultar la preocupación que le genera esa falta de respuesta. La situación lo deja en una posición vulnerable: sin equipo, sin fecha de regreso cercana y sin la certeza de que recibirá el respaldo contractual al que tendría derecho.

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El escenario es paradójico. Sport Huancayo celebra un título y Caballero formó parte de ese proceso, pero ahora debe resolver su futuro en medio de la fiesta ajena. La institución huancaína todavía no le ha dado señales concretas sobre si apostará por su continuidad o si el vínculo se cerrará definitivamente al término del contrato vigente.

Un homenaje que quedará en la memoria

El plantel de Sport Huancayo encontró una manera de incluir al delantero en la celebración del título. Sus compañeros exhibieron su camiseta durante el festejo y provocaron una reacción que terminó en lágrimas. (Liga 1)

Por encima de las dudas contractuales y el calendario de rehabilitación, el momento que Caballero recordará de esta temporada es el de sus compañeros levantando los brazos con su camiseta en el festejo del primer gol del título. Fue un gesto espontáneo del plantel hacia un colega que atraviesa un período difícil, y tuvo el efecto de un mensaje directo: no estás solo.

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Para un futbolista que enfrenta la lesión más dura de su carrera, la incertidumbre laboral y la posibilidad concreta de quedar libre sin equipo a la vista, ese instante valió más que cualquier contrato. Las lágrimas que no pudo contener lo dijeron todo.