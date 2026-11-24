Alejandro Schneider buscará afinar los últimos detalles de Alianza Lima antes de afrontar el desafío del Mundial de Clubes. Crédito: FPV

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Alianza Lima atraviesa una etapa importante de su temporada, con la mirada puesta tanto en la Liga Peruana de Vóley como en su próxima participación en el Mundial de Clubes. A dos semanas de afrontar el certamen internacional, el técnico Alejandro Schneider destacó la evolución física y anímica de sus dirigidas, luego de conseguir una nueva victoria por 3-0 ante Atlético Atenea, resultado que les permitió encadenar dos triunfos consecutivos.

El estratega argentino valoró la respuesta del equipo después de la derrota frente a la Universidad San Martín y consideró que el plantel viene recuperando confianza de cara a los compromisos que se avecinan. Sin embargo, también dejó en claro que todavía hay aspectos por corregir, principalmente en el ataque.

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“Desde lo físico las chicas están bien. Por supuesto que siempre hay alguna molestia, algún dolor, que lo vamos gestionando junto con el fisio, que la verdad hace un gran trabajo. Y después, en cuanto a lo anímico, estamos bien. Ya ganamos 3-0 la vez pasada, ahora volvimos a ganar y contra un rival de los que está siempre ahí arriba peleando. Así que estamos, de a poquito, creciendo también en ese aspecto”, explicó tras el encuentro.

Alejandro Schneider identifica el aspecto que Alianza Lima debe mejorar

Más allá de la satisfacción por el resultado ante Atlético Atenea, Schneider puso especial atención en el funcionamiento ofensivo de su equipo. El entrenador considera que el ataque será uno de los fundamentos determinantes para afrontar el Mundial de Clubes, donde las ‘íntimas’ tendrán que medirse ante clubes de importante trayectoria y nivel competitivo.

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“Tenemos que seguir trabajando, principalmente para mí tenemos que trabajar mucho en el ataque. Vamos a seguir trabajando en eso, porque creo que es una de las cosas en las cuales podemos mejorar y también porque vamos a enfrentar rivales de mucha jerarquía. Y bueno, tenemos que estar a la altura”, manifestó.

El entrenador victoriano valoró la recuperación del equipo tras dos triunfos consecutivos y puso énfasis en el trabajo ofensivo para competir ante rivales de mayor jerarquía. (Video: Dosis de Voleibol)

El técnico no quiere que sus dirigidas se conformen con los resultados obtenidos en la competición local. Por el contrario, busca aprovechar los encuentros previos al viaje internacional para ajustar detalles y elevar el rendimiento colectivo. La intención es llegar con las mejores condiciones posibles a una competencia que representará una exigente prueba para el conjunto victoriano.

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El bloqueo también dejó buenas sensaciones ante Atlético Atenea

Otro de los aspectos que analizó Schneider fue el desempeño del bloqueo, fundamento que tuvo una mejor respuesta durante el compromiso ante Atlético Atenea. No obstante, el argentino aclaró que no considera que haya sido la principal falencia del equipo en sus anteriores presentaciones.

“Para mí, el bloqueo no es el fundamento en el cual estábamos fallando en los últimos partidos. Es verdad que hoy lo hicimos mucho mejor. En lo personal creo que es una característica del equipo que lo trabaja bien, más allá de que por ahí no hagamos tantos puntos como los que hicimos hoy”, sostuvo.

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En esa línea, explicó que el trabajo defensivo del bloqueo no debe medirse únicamente por los puntos directos que consigue, sino también por las oportunidades que genera para sus compañeras en la defensa. “Sí tocamos un montón de pelotas que son positivas y son más fáciles para la defensa y para mí eso también es algo positivo por parte del bloqueo”, agregó.

El entrenador victoriano valoró el triunfo por 3-0 ante Atlético Atenea y resaltó los aspectos que todavía debe mejorar su equipo. Crédito: FPV

Schneider también reveló que durante la semana no realizaron un entrenamiento exclusivamente enfocado en ese fundamento, sino que priorizaron los sistemas defensivos para contrarrestar las principales opciones ofensivas de Atlético Atenea. “Estuvimos trabajando en sistemas para poder llegar a los focos más importantes de ataque de Atenea. Bueno, hoy funcionó, salió bien”, concluyó.

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De esta manera, Alianza Lima continúa afinando detalles en la Liga Peruana de Vóley mientras se acerca su participación en el Mundial de Clubes. Con dos victorias consecutivas y una plantilla que, según su entrenador, responde bien en lo físico y anímico, las ‘blanquiazules’ buscarán seguir creciendo antes de asumir el reto internacional.