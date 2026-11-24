Jhosep Núñez analiza su futuro luego de disputar la temporada 2026 con UTC. Crédito: Instagram

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Jhosep Núñez podría tener su primera experiencia en el extranjero. El extremo peruano recibió una propuesta para continuar su carrera en el fútbol de Letonia, una alternativa que aparece en su horizonte luego de disputar la temporada 2026 con UTC. Sin embargo, el atacante todavía no toma una decisión, pues también cuenta con opciones para permanecer en el campeonato nacional.

El futbolista de 23 años tiene sobre la mesa ofertas de tres equipos que competirán en la Liga 1 durante el próximo año. Entre esas posibilidades hay una que destaca por el escenario deportivo que le ofrece: uno de los clubes interesados disputará la Copa Sudamericana 2027. De esta manera, Núñez deberá evaluar si apuesta por dar el salto al fútbol europeo o si continúa su carrera en el Perú.

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Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre su próximo destino. La propuesta procedente de Letonia representa una oportunidad para conocer una nueva competencia y afrontar un desafío fuera del país, mientras que las alternativas de la Liga 1 le permitirían seguir jugando en el torneo peruano y, eventualmente, tener participación internacional.

Una temporada complicada en UTC

Núñez llegó a UTC a comienzos de 2026, después de su paso por Comerciantes Unidos. El club cajamarquino lo anunció como uno de sus refuerzos para la temporada, con la expectativa de fortalecer el sector izquierdo de su ataque. El extremo se incorporó a un equipo que buscaba mantenerse competitivo en la máxima categoría del fútbol peruano.

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Sin embargo, su campaña estuvo marcada por una participación irregular. De acuerdo con los registros de Transfermarkt, el atacante disputó 20 partidos de Liga 1 con el conjunto cajamarquino, aunque acumuló apenas 335 minutos en el campo. En ese periodo registró dos goles y una asistencia. En el año, no consiguió consolidarse como una presencia habitual en el equipo titular. Además, UTC no logró cumplir su objetivo de permanencia y terminó descendiendo de categoría.

El extremo peruano tiene ofertas de Europa y de tres clubes de la Liga 1 para la temporada 2027. Crédito: Instagram

El recorrido del extremo también incluye pasos por Deportivo Municipal, Cusco FC, ADA Jaén y Comerciantes Unidos. En el cuadro edil inició su trayectoria profesional y, posteriormente, pasó por distintos equipos del medio local en busca de continuidad y oportunidades para consolidarse en Primera División.

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Ahora, con el cierre de la temporada, el futuro del atacante vuelve a estar sobre la mesa. La opción de Letonia abre una puerta distinta en su carrera, aunque las propuestas de tres clubes peruanos mantienen abierta la posibilidad de que siga en la Liga 1. La clasificación de uno de esos equipos a la Copa Sudamericana añade un elemento deportivo importante a la evaluación.

Núñez todavía no define su próximo equipo

La decisión no está tomada y el jugador deberá analizar las condiciones de cada propuesta antes de elegir dónde continuará su carrera. La posibilidad de jugar en Europa puede representar un paso importante en su desarrollo profesional, pero quedarse en el Perú también aparece como una alternativa competitiva, especialmente si se concreta su llegada a un club con participación internacional.

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Por el momento, las negociaciones continúan en medio de este cierre de temporada. Lo concreto es que Jhosep Núñez cuenta con cuatro opciones sobre la mesa: una procedente del fútbol europeo y otras tres de instituciones que estarán en la próxima edición de la Liga 1.

El extremo peruano tendrá que resolver su futuro en las próximas semanas. Su siguiente elección marcará el rumbo de una nueva etapa, luego de una campaña en UTC en la que buscó continuidad y ahora tiene la posibilidad de cambiar de escenario para la temporada 2027.