Si no hay acuerdo con Orlando City, el volante quedaría libre sin costo de transferencia, un escenario que activa el interés de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y equipos de la MLS y la Liga MX. (Orlando City)

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Orlando City SC confirmó este lunes 24 de noviembre que no hará efectiva la cláusula de renovación automática del contrato de Wilder Cartagena para la temporada 2027.

La decisión quedó plasmada en la lista oficial de estatus de plantilla que el club de Florida publicó tras quedar eliminado de los playoffs de la MLS a manos del FC Cincinnati, por 3-1.

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Sin embargo, la salida del volante nacional no está sellada: ambas partes mantienen negociaciones abiertas y el club tiene intención de retenerlo bajo nuevas condiciones económicas.

Orlando City quiere seguir con Cartagena, pero en otros términos

Aunque Orlando City descartó activar la extensión automática de Wilder Cartagena, el club estadounidense no descarta su continuidad. Las partes negocian un nuevo vínculo que podría extenderse por dos temporadas. (Wild & Proud Orlando)

El vínculo vigente del mediocampista con la franquicia de la Major League Soccer expira en diciembre de 2026. Al rechazar la cláusula de extensión automática, la directiva del club busca reestructurar las condiciones del acuerdo antes de que el jugador quede como agente libre. Según reportó el periodista Alonso ‘El Inca’ a través de su cuenta en X, la propuesta que se evalúa contempla un nuevo contrato de dos años con opción a uno adicional y un ajuste en el salario.

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“Orlando City le negó la opción al jugador peruano, pero hay negociaciones para un nuevo contrato. Tal vez dos años y opción con un nuevo salario. El club está por el momento sin entrenador”, precisó el comunicador en redes sociales.

Esa última parte del mensaje no es un detalle menor. La institución afronta este proceso de reestructuración sin conductor técnico, luego de anunciar la salida del entrenador interino Martín Perelman tras la eliminación ante Cincinnati. Junto al argentino también dejó el cargo Sebastián Setti, quien se había incorporado como asistente técnico durante esa etapa transitoria. La búsqueda de nuevo cuerpo técnico se suma a la agenda de decisiones que el club debe resolver antes de que arranque la pretemporada.

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El analista Luis Carlos Pineda, quien sigue de cerca al club desde su plataforma en redes sociales, también abordó el tema este mismo día: «Ayer lo analizamos: rechazar la opción contractual de Cartagena y luego traerlo de vuelta con un acuerdo que beneficie tanto al club como al jugador. Ese es exactamente el camino que tomó la institución: rechazó la opción y abrió las negociaciones”.

Cartagena, por su parte, ya había manifestado con anterioridad su deseo de permanecer en Florida, donde desde 2022 se ha asentado como uno de los referentes del vestuario.

El jugador prioriza quedarse en el extranjero, pero el fútbol peruano lo espera

La posibilidad de quedar libre le permitirá evaluar ofertas sin que otro club deba pagar una transferencia. Sin embargo, la prioridad de Cartagena sería continuar en el extranjero para sostener su presencia en la selección peruana. (Selección Peruana)

A pesar de que las tratativas con Orlando City siguen en curso, la situación contractual del volante abre la puerta a otras alternativas. Al quedar libre a finales de diciembre, Cartagena podría negociar directamente con cualquier club sin costo de transferencia, lo que amplía considerablemente el abanico de posibilidades.

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Su postura, según fuentes consultadas, es clara: la prioridad es mantenerse en el extranjero y conservar el nivel competitivo que le permita seguir siendo convocado a la selección peruana. El mediocampista retomó recientemente su lugar en la Bicolor bajo las órdenes de Mano Menezes, con miras a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030. Ese objetivo, según su entorno, condiciona cualquier decisión sobre su próximo destino.

Más allá de Orlando City, el buen cartel que el jugador construyó en Norteamérica durante cuatro temporadas despertó el interés de otras franquicias de la MLS y de clubes del fútbol mexicano, de acuerdo con información difundida por el periodista Gustavo Peralta.

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Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, atentos si se rompen las negociaciones

El posible retorno del mediocampista al fútbol peruano despierta el interés de los principales clubes del país. Alianza parte con un vínculo especial por la identificación del jugador con la camiseta blanquiazul. (Alianza Lima)

Si las conversaciones con Orlando City no prosperan y Cartagena decide volver al Perú, los tres clubes grandes de la Liga 1 ya tienen el nombre del volante en carpeta. Alianza Lima aparece como el destino con mayor fuerza: el propio jugador ha declarado públicamente ser hincha blanquiazul y que el club íntimo sería su primera opción en caso de regresar al país. Según reportes de mercado, la dirigencia aliancista lo considera una prioridad para reforzar el mediocampo en 2027.

Universitario de Deportes también sigue de cerca su situación. La dirigencia crema lo evalúa como una alternativa de jerarquía para fortalecer la zona de contención de cara a la próxima temporada y a sus compromisos internacionales.

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Sporting Cristal, en tanto, ya había explorado esa posibilidad a mediados de 2026. El técnico Roberto Mosquera lo incluyó en su lista de refuerzos para potenciar el mediocampo celeste tras la salida de varios volantes del plantel, aunque en ese momento el contrato vigente del jugador en Estados Unidos hizo inviable la operación.

Con el mercado de pases abierto y el reloj corriendo hacia diciembre, el futuro de Wilder Cartagena se resolverá en las próximas semanas.