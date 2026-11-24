La representante de Perú, Luren Márquez, se presenta en el escenario durante la competencia preliminar de traje de gala de Miss Universo 2026. La candidata viste un diseño en tono dorado con aplicaciones brillantes, mangas translúcidas y detalles de plumas en los hombros, mientras desfila portando la banda oficial de su país ante un escenario iluminado en tonos violeta y azul.

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La elección de la nueva Miss Universo 2026 no depende únicamente de una presentación sobre el escenario. Antes de la gala de coronación, las candidatas atraviesan entrevistas privadas, desfiles, evaluaciones ante el jurado y rondas eliminatorias en las que deben demostrar sus habilidades para representar a la organización internacional.

En la edición 2026, Perú está representado por Luren Márquez, quien busca avanzar entre las participantes de distintos países y territorios. Durante las actividades previas, la candidata peruana ha lucido distintos vestidos, trajes y ropa de baño, con los que ha destacado por su belleza, elegancia y desempeño en cada aparición.

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La representante peruana llevó referencias de Ica a las actividades previas de Miss Universo 2026. En la competencia preliminar y el desfile de traje típico, presentó diseños inspirados en las dunas, los viñedos y la Huacachina.

La modelo de 27 años desfiló ante el jurado y el público reunido en el recinto puertorriqueño, donde participaron 116 candidatas de países y territorios. La edición de este año coincide con los 75 años de Miss Universo y definirá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

El nombre de la modelo responde a una devoción familiar hacia el Señor de Luren tras un embarazo con complicaciones.

Su elegante llegada a Miss Universo

Todo comenzó el 5 de noviembre, cuando Luren Márquez partió rumbo a Puerto Rico desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La candidata peruana fue despedida por miles de fanáticos que llegaron para desearle suerte antes de iniciar su camino hacia Miss Universo 2026.

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Detrás de ese momento hubo meses de preparación, disciplina, sacrificios y sueños. La representante nacional viajó con la ilusión de representar al Perú y mostrar la belleza, fortaleza, elegancia y esencia de la mujer peruana. En esa despedida, Luren Márquez lució un traje amarillo mantequilla con detalles andinos en los puños y botones de estilo napoleónico en el pecho.

Luren Márquez representará al Perú en la final de Miss Universo 2026, que se realizará en San Juan, Puerto Rico.

Entrevista privada con jurados del Miss Universo

Para la entrevista privada y su encuentro con el jurado de Miss Universo, Luren Márquez lució un enterizo celeste pastel con cola. El diseño acompañó una de las instancias más relevantes de la etapa preliminar del certamen.

La entrevista se realiza lejos de las cámaras y permite que cada candidata converse directamente con los integrantes del jurado. En este espacio se evalúan aspectos como la personalidad, la capacidad de comunicación, la seguridad, la preparación intelectual, los proyectos sociales y la manera de expresar sus ideas.

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Durante el encuentro, las participantes pueden responder preguntas sobre sus experiencias personales, los problemas que afectan a sus países, sus objetivos profesionales y las causas que desean impulsar si obtienen el título. Esta fase permite identificar a las candidatas con capacidad para representar a la organización durante un año, participar en actividades internacionales y comunicarse con distintos públicos.

Luren Márquez lució este conjunto para su entrevista con los jurados del MU.

El look celeste de Luren para el desfile en traje de baño

Para su primera salida en la competencia preliminar, Luren Márquez lució un bikini celeste de dos piezas acompañado por una capa azul. Completó el atuendo con el cabello suelto, peinado con ondas, y pendientes largos.

La peruana recorrió el escenario con una combinación de tonos fríos y accesorios brillantes. Durante su presentación, los conductores del evento mencionaron parte de su trayectoria personal y profesional.

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Márquez estudió Comunicación, toca el piano y la zampoña, y practica sandboarding. Esta actividad guarda relación con los paisajes desérticos de Ica, una referencia que también estuvo presente en los diseños elegidos para su participación en el concurso internacional.

Luren Márquez desfiló con un bikini fucsia y naranja durante una gala del Miss Universo 2026.

El vestido de gala de impacto

La segunda aparición de la candidata peruana correspondió al segmento de vestido de gala. Para esa pasarela eligió una creación del diseñador peruano José Zafra, inspirada en la primera luz del día sobre las dunas del desierto iqueño.

El vestido trasladó esa referencia a una silueta de alta costura, con tonos asociados al entorno desértico. En los hombros, el diseño incorporó formas similares a racimos de uvas, en alusión a la producción vitivinícola y a la tradicional vendimia de Ica.

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Con estas dos presentaciones, Márquez completó una de las etapas centrales previas a la definición de Miss Universo 2026. La ronda preliminar permite evaluar el desempeño de las aspirantes antes del anuncio de las semifinalistas durante la gala principal.

La representante peruana eligió un vestido de gala de José Zafra inspirado en la primera luz del día sobre las dunas de Ica.

“Oasis de Ica”, el traje típico de la representante peruana

La competencia preliminar se realizó un día después de la exhibición de trajes típicos, celebrada el sábado 21 de noviembre. En esa jornada, Luren Márquez presentó “Oasis de Ica”, un diseño de Beto Pinedo inspirado en la Huacachina y otros símbolos de la región.

La estructura del atuendo incluyó una base dorada que evocó el sol y las dunas. También sumó referencias a las Líneas de Nasca, los racimos de uvas y las vasijas artesanales relacionadas con las tradiciones de Ica.

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El dorado representó el sol; el morado, la vendimia, y el azul, el agua que rodea al oasis. Además, el traje contó con una capa de apertura mecánica que modificó la silueta de la peruana durante el desfile y sumó cristales y pedrería sobre su estructura.

Luren Marquez posa con un traje alegórico dorado con racimos de uvas y vasijas, inspirado en la vendimia y el Oasis de Ica para Miss Universo.

Las referencias de Ica antes de la gala final

La participación de Luren Márquez en las actividades previas del certamen puso el foco en elementos visuales vinculados con su ciudad natal. El vestido de gala y el traje típico retomaron imágenes de las dunas, los viñedos, la Huacachina y las expresiones artesanales de Ica.

La modelo peruana utilizó esos elementos como eje de sus presentaciones antes de la final. En el traje de baño, el vestido de gala y el atuendo típico, los colores y las aplicaciones buscaron construir una propuesta conectada con el paisaje y las tradiciones de la región.

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La final de Miss Universo 2026 está prevista para este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Esa noche se conocerá a la ganadora del certamen y a la sucesora de Fátima Bosch.